Mundo

El régimen de Irán inició maniobras militares en el estrecho de Ormuz en la antesala de las negociaciones con Estados Unidos

La operación incluye simulacros de cierre de la ruta marítima por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial, así como la movilización de embarcaciones rápidas y armamento avanzado

Guardar
Una lancha de ataque rápido
Una lancha de ataque rápido del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica participa en un ejercicio militar frente a la costa sur de Irán, durante maniobras navales realizadas en el estrecho de Ormuz (Europa Press/Sepahnews)

El régimen de Irán inició este lunes ejercicios militares en el estratégico estrecho de Ormuz, en un nuevo gesto de intimidación regional que coincide con la antesala de negociaciones nucleares con Estados Unidos.

Las maniobras, organizadas por la Guardia Revolucionaria, incluyen simulacros de cierre de la ruta marítima por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial, así como la movilización de embarcaciones rápidas y armamento avanzado.

Desde hace años, la teocracia iraní amenaza de forma recurrente con bloquear este paso como represalia frente a sanciones o presiones internacionales, una estrategia que ha sido interpretada por gobiernos occidentales como un factor permanente de inestabilidad para los mercados y la seguridad regional.

De acuerdo con la información difundida por el propio aparato estatal iraní, el ejercicio —denominado “Control inteligente del estrecho de Ormuz”— se extiende también al golfo Pérsico y al mar de Omán, y está centrado en la capacidad de “reacción rápida” frente a supuestas conspiraciones contra la seguridad del país.

La operación es supervisada por el comandante en jefe del cuerpo militar de élite, el general Mohamad Pakpur.

Maniobras militares de Irán en
Maniobras militares de Irán en el estrecho de Ormuz en la antesala de las negociaciones con Estados Unidos

Para el régimen que encabeza Ali Khamenei, estas maniobras buscan enviar un mensaje de fuerza a sus rivales: la interrupción del flujo energético global sigue siendo una carta de presión política y militar.

Irán ha reiterado en numerosas ocasiones que está dispuesto a cerrar Ormuz si percibe una agresión directa o un endurecimiento de las sanciones.

La realización de estos ejercicios coincide con la llegada de una poderosa flota estadounidense al golfo Pérsico. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y buques de escolta como advertencia al régimen.

Trump afirmó que “si no hay acuerdo, lo necesitaremos”, en referencia al portaviones, y reiteró que Estados Unidos mantendrá una “fuerza muy grande” en la zona para contener cualquier intento de desestabilización por parte de Irán.

El inicio de las maniobras también busca influir en el desarrollo de las negociaciones nucleares previstas en Ginebra, donde representantes iraníes y estadounidenses, con mediación de Omán, discutirán la posibilidad de limitar el enriquecimiento de uranio y aliviar sanciones.

Los iraníes han recalcado que el “enriquecimiento cero” y la limitación del programa de misiles balísticos no son opciones aceptables, dejando claro que el régimen no tiene intención de ceder en sus capacidades ofensivas.

El presidente Donald Trump ordenó
El presidente Donald Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y buques de escolta como advertencia al régimen iraní (EFE/ Cati Cladera)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha presionado para que Estados Unidos exija la retirada del uranio enriquecido y el cese de apoyo iraní a milicias regionales, además de imponer límites estrictos al alcance de los misiles iraníes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que negociar con Irán “no es fácil” y que el país está gobernado por “clérigos radicales” que no responden a la lógica geopolítica.

El régimen iraní utiliza estos ejercicios militares como instrumento de propaganda interna y herramienta de intimidación para mantener su influencia en la región. Mientras tanto, los riesgos para el suministro energético mundial y la estabilidad regional aumentan, con la Guardia Revolucionaria preparada para emplear el cierre de Ormuz como arma política ante cualquier revés diplomático o militar.

El despliegue militar en Ormuz también se produce tras la guerra de 12 días en junio del año pasado, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones nucleares iraníes. Desde entonces, la Guardia Revolucionaria ha insistido en que los misiles y la capacidad defensiva son una línea roja para el régimen.

Las maniobras navales y el incremento de la presencia militar extranjera en el golfo Pérsico mantienen alta la tensión en una de las regiones más sensibles para la economía mundial.

El secretario de Estado estadounidense,
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que negociar con Irán “no es fácil” y que el país está gobernado por “clérigos radicales” que no responden a la lógica geopolítica (Alex Brandon/REUTERS)

El régimen de Teherán continúa empleando el control sobre el estrecho de Ormuz como elemento central de su política exterior y de seguridad, mientras avanzan las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos en busca de un nuevo acuerdo nuclear.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

IránGuardia Revolucionaria de IránEstrecho de OrmuzÚltimas Noticias Américagolfo PérsicoEstados UnidosWashingtonTeheránmar de OmánMarco RubioDonald Trump

Últimas Noticias

El famoso Arco de los Enamorados en Italia colapsó en pleno San Valentín

La emblemática formación rocosa de Torre Sant’Andrea, símbolo del turismo romántico en Apulia, se desplomó por un fuerte temporal

El famoso Arco de los

Ucrania y Rusia retoman las conversaciones en Ginebra en medio del escepticismo sobre la postura de Putin

Moscú y Kiev retoman los contactos en Suiza bajo el auspicio de Trump, que ha fijado junio como fecha límite para un acuerdo. Pese al despliegue diplomático, la parálisis en el frente y las exigencias territoriales del Kremlin empañan las esperanzas de un avance real

Ucrania y Rusia retoman las

El gobierno alemán prometió apoyo continuo al Líbano tras el retiro de sus tropas de la ONU

La administración liderada por Frank-Walter Steinmeier anunció este lunes el respaldo a las autoridades de Beirut aun después de la salida de su contingente, una vez que finalice la misión internacional en la frontera con Israel

El gobierno alemán prometió apoyo

A 50 días del “golpe del taladro” contra un banco alemán: 300 millones en pérdidas y ningún sospechoso

Un comando de ladrones aprovechó un fallo de seguridad increíble y saqueó más de 3.000 cajas de seguridad de una sucursal del Sparkasse en Gelsenkirchen durante las fiestas navideñas. La Policía investigó 600 pistas sin resultados

A 50 días del “golpe

Auroras boreales, rompehielos nucleares y 40 días de noche: así es Múrmansk, la ciudad que desafía el círculo polar ártico

En el extremo norte de Rusia, esta urbe guarda historias de resistencia y misterio, donde la naturaleza impone reglas propias y la vida en las calles se reinventa frente a condiciones impensadas para la mayoría

Auroras boreales, rompehielos nucleares y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vox lidera entre los primeros

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Alejandro Gaviria contestó a Petro tras respuesta del presidente sobre el gobierno más corrupto de Colombia: “Descalifica en lugar de argumentar”

Acaba con el dolor de la artritis de forma natural y sin medicamentos: cinco plantas para tés efectivos caseros

El Museo Reina Sofía investiga un incidente con tres turistas expulsadas por llevar banderas de Israel y otros símbolos judíos

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el premio que recibió tras salir del ‘reality’ y señaló a quien considera el más hipócrita

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Museo español investiga la expulsión de tres turistas israelíes por portar símbolos judíos

Previa del Benfica - Real Madrid

Más de 15.000 bielorrusos solicitaron asistencia médica por caídas en invierno

(Pre) El PSG quiere golpear primero en Mónaco y Galatasaray y Dortmund hacer valer el factor campo

Milán cierra en tablas con avances en el sector industrial y presión en las tecnológicas

ENTRETENIMIENTO

Marc Anthony responde a un

Marc Anthony responde a un fanático que le pidió hablar español en pleno show: “¡Cállate, cabr*n!"

Riffs inolvidables y acordes legendarios: 5 canciones que se pueden reconocer en los primeros segundos

Isabel Allende respalda la serie “La casa de los espíritus” y Prime Video apuesta por un estreno global

Directora de ‘Cumbres borrascosas’ defiende los cambios y los personajes olvidados en la película: “Tienes que tomar ese tipo de decisiones”

Así celebró Jennifer Aniston el primer San Valentín con su nuevo novio, Jim Curtis