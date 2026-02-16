120 hectáreas, una ciudad perdida y un hallazgo sin precedentes: la ciencia desentierra a Madinat al Zāhira y revela un misterio de mil años

Investigadores localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira, la ciudad perdida de Almanzor, mediante sensores LiDAR y análisis digital del terreno (Wikimedia Commons)

Un equipo de investigadores ha identificado el lugar donde podría haber estado Madinat al Zāhira, la mítica ciudad palatina erigida por Almanzor en el siglo X y desaparecida sin dejar rastro. El hallazgo, liderado por el profesor Antonio Monterroso Checa de la Universidad de Córdoba, aporta pruebas físicas y tecnológicas que sitúan la ciudad perdida en el extremo oriental de Córdoba, cerca de Alcolea.

Un enigma resuelto con tecnología de vanguardia

Durante siglos, Madinat al Zāhira ha sido uno de los mayores misterios de la arqueología andalusí. A diferencia de Madinat al Zāhra, la ciudad edificada por Abderramán III al oeste de Córdoba y ampliamente estudiada, la fundación de Almanzor se mantuvo envuelta en el mito y la especulación.

El nuevo estudio utiliza sensores LiDAR del Instituto Geográfico Nacional, una tecnología que permite detectar alteraciones en el terreno invisibles al ojo humano. Gracias a este método, el equipo dirigido por Monterroso Checa ha logrado “un nivel de detalle sin precedentes que refuerza y amplía una hipótesis planteada por primera vez en 2023”, según la investigación citada por Historia National Geographic. El análisis digital revela la presencia de anomalías topográficas a lo largo de más de 1.200 metros lineales, asociadas a una trama urbana compleja y organizada.

Una extensión comparable a Madinat al Zāhra

Los datos obtenidos permiten estimar que Madinat al Zāhira habría ocupado unas 120 hectáreas. La posible ubicación se encuentra a unos 12 kilómetros de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en una zona de alto valor estratégico y simbólico durante la época califal. El espacio identificado, próximo al entorno de los cabezos de las Pendolillas, coincide con una de las dos únicas áreas de Dehesas Reales del municipio, lo que refuerza la plausibilidad histórica del hallazgo.

El uso de tecnología LiDAR permitió detectar anomalías topográficas y estructuras urbanas invisibles al ojo humano en una superficie de unas 120 hectáreas (Universidad de Córdova)

El propio Monterroso Checa señaló: “Esta es la única de las 22 propuestas existentes hasta la fecha que se apoya en datos físicos contrastables, lo que abre una nueva vía para abordar uno de los mayores misterios de la Córdoba medieval”.

La zona habría estado ligada al Realeango y llegó a albergar las Yeguadas Reales desde la época de Felipe II, un dato que subraya la continuidad histórica del lugar.

Evidencias constructivas y tramas urbanas singulares

El análisis de los modelos digitales del terreno muestra edificios de planta rectangular y cuadrangular, organizados de forma aterrazada y siguiendo una planificación ordenada. En algunas áreas, se han detectado construcciones que rompen la trama ortogonal tradicional y se orientan hacia el sureste, un rasgo que los investigadores consideran significativo no solo desde el punto de vista urbanístico, sino también simbólico.

Esta disposición refuerza la hipótesis de que en el enclave existió una gran fundación palatina andalusí, con una organización espacial planificada y compleja, propia del esplendor de la época de Almanzor. Los expertos destacan que “el entorno histórico y topográfico del hallazgo coincide con referencias documentales sobre la ubicación de Madinat al Zāhira”, aportando un respaldo adicional a la propuesta.

Las construcciones detectadas combinan edificios rectangulares y cuadrangulares, con orientaciones singulares hacia el sureste y rupturas de la trama ortogonal habitual (Wikimedia Commons)

El empleo de tecnología LiDAR ha permitido superar las limitaciones de las investigaciones previas, que se basaban en fuentes literarias y conjeturas, y ofrece por primera vez evidencias físicas concretas. La presencia de anomalías topográficas alineadas con estructuras urbanas, junto con la localización estratégica en relación al territorio cordobés, constituyen los tres fragmentos clave que sustentan la importancia del hallazgo:

Una superficie de 120 hectáreas identificada mediante tecnología avanzada

Restos de una trama urbana compleja, con orientaciones simbólicas

Vinculación histórica y geográfica con contextos reales documentados

Un avance crucial para la arqueología andalusí

La posible localización de Madinat al Zāhira representa un avance de gran relevancia para la arqueología española y para el conocimiento de la Córdoba califal. Hasta ahora, el paradero exacto de la ciudad de Almanzor era objeto de debate y conjeturas, con más de veinte propuestas planteadas a lo largo de los siglos. “El hallazgo abre una nueva vía para abordar uno de los mayores misterios de la Córdoba medieval”, afirmó Antonio Monterroso Checa.

La investigación, recogida por Historia National Geographic, marca un hito al fundamentarse en datos físicos y no solo en fuentes escritas. El hallazgo invita a futuras excavaciones y estudios que podrían confirmar la hipótesis y recuperar los vestigios materiales de una de las ciudades más legendarias de Al-Ándalus.