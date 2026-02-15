Mundo

Israel intensificó sus ataques militares en el sur del Líbano contra depósitos de armas de Hezbollah

El Ejército israelí señaló que el grupo terrorista continúa con sus intentos de reconstrucción en Medio Oriente y las infraestructuras halladas son consideradas como una vulneración de los acuerdos bilaterales alcanzados con las autoridades libanesas desde el alto el fuego

Israel intensificó su ofensiva en
Israel intensificó su ofensiva en el sur del Líbano contra depósitos de armas de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una nueva ofensiva contra “infraestructura terrorista” vinculada al grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. El ataque fue realizado contra depósitos utilizados para “almacenar armas y lanzacohetes”.

“La presencia de las armas atacadas constituyó una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano”, informaron las FDI mediante un mensaje difundido en la red social X. Los puntos atacados fueron descritos como almacenes utilizados para reconstruir infraestructura con el fin de dañar a Israel.

Por este motivo, el Ejército israelí señaló que seguirá actuando para eliminar cualquier amenaza contra el país de Medio Oriente.

Israel llevó a cabo decenas de bombardeos contra territorio libanés desde el alto el fuego firmado en noviembre de 2024, alegando que actúa frente a actividades hostiles de Hezbollah y que, por ese motivo, no infringe el pacto.

Los ataques recientes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra posiciones del grupo terrorista en Líbano ocurren en un escenario de crecientes presiones para acelerar la segunda fase del desarme del grupo chií.

Las fuerzas militares de Israel
Las fuerzas militares de Israel señalaron que la aparición de armamento en instalaciones terroristas representa una infracción a los pactos de cese de hostilidades

Las autoridades libanesas anunciaron la finalización de la primera fase en las zonas fronterizas, pero Israel advirtió sobre una posible nueva ofensiva militar si el desmantelamiento de la infraestructura terrorista no avanza al ritmo exigido.

A pesar del acuerdo de retirada, el ejército israelí mantiene cinco puestos militares en territorio libanés, situación que Beirut califica como una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego.

El presidente libanés, Joseph Aoun, solicitó públicamente la retirada total de las fuerzas israelíes y pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para que cumpla sus compromisos. Más de 80.000 libaneses continúan desplazados a raíz de la violencia en Líbano.

Por otra parte, el sábado las FDI también informaron de un ataque a terroristas armados en el norte de la Franja de Gaza. El Ejército denunció una nueva violación del acuerdo de alto el fuego tras identificar a terroristas armados cerca de efectivos israelíes en el norte de la Franja de Gaza.

Según el comunicado, el Equipo de Combate de la Brigada Norte, bajo la División 98, continúa las operaciones para destruir infraestructura subterránea en el sector, conforme a los términos del acuerdo vigente.

Durante una operación realizada, las FDI identificaron a varios terroristas armados que, aparentemente, emergieron de túneles y se refugiaron bajo las ruinas de un edificio al este de la Línea Amarilla, en proximidad a las fuerzas israelíes.

Tras la localización, aviones de las FDI atacaron el edificio y eliminaron a dos de los implicados. Se presume que otros terroristas también resultaron abatidos en el ataque, mientras las fuerzas siguen rastreando la zona para localizar y neutralizar cualquier otra amenaza.

El ejército israelí calificó el incidente como una flagrante violación del alto el fuego y advirtió que considera de extrema gravedad cualquier intento de organizaciones armadas en la Franja de Gaza de planear ataques contra las fuerzas israelíes o la población civil. Las operaciones en la zona continúan con el objetivo de impedir nuevas acciones hostiles.

