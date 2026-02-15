El régimen iraní condicionó la reducción de su reserva de uranio a cambio del fin de las sanciones impuestas por EEUU

El régimen iraní condicionó la reducción de su reserva de uranio a cambio del fin de sanciones impuestas por EEUU (EFE/ARCHIVO)

El régimen de Irán está dispuesto a llegar a un compromiso sobre su reserva de uranio altamente enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses, expresó el viceministro de Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, en una entrevista difundida por la BBC. Las declaraciones se dieron tras la reanudación de conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos en Omán el seis de febrero.

En este contexto, Suiza anunció una nueva ronda de negociaciones en Ginebra para la próxima semana, sin detallar el día exacto. Aunque las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente esta cita, Takht-Ravanchi, quien integró la delegación encabezada por el ministro de Exteriores Abbas Araghchi, indicó a la BBC que las pláticas se realizarán el martes.

Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos e Israel acusan a la República Islámica de buscar armas nucleares. Teherán rechaza tales acusaciones y defiende su derecho a la tecnología nuclear con fines civiles.

El viceministro de Exteriores del régimen de Irán, Majid Takht-Ravanchi (REUTERS/ARCHIVO)

Takht-Ravanchi aseguró que Irán está dispuesto a diluir su uranio altamente enriquecido como parte de un acuerdo, siempre que Washington levante las sanciones económicas que afectan gravemente al país. “Si vemos sinceridad por parte de ellos, estoy seguro de que avanzaremos hacia un acuerdo”, afirmó en inglés durante la entrevista.

El funcionario fue consultado sobre la opción de que Teherán traslade fuera del país su reserva de más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido, pero no descartó un posible consenso, señalando que “es demasiado pronto para determinar” el resultado de las negociaciones. Hasta la fecha, varias naciones —entre ellas Rusia— han ofrecido hacerse cargo del material, propuesta que Irán ha rechazado.

Persiste incertidumbre sobre el destino de la reserva iraní de más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cuyo último registro por inspectores del organismo internacional de energía atómica se remonta al 10 de junio, antes de los ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Irán había elevado el enriquecimiento al 60%, superando ampliamente el límite del 3,67% fijado en el acuerdo nuclear de 2015, y acercándose al 90% necesario para fabricar armas nucleares, según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Irán mantiene más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cifra verificada por la AIEA antes de ataques recientes a instalaciones nucleares iraníes (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado la exigencia de “enriquecimiento cero” en Irán, postura que la República Islámica considera excluida de la agenda. “El tema del enriquecimiento cero ya no es un asunto y para Irán, no está sobre la mesa”, declaró Takht-Ravanchi a la BBC.

Por otra parte, la agencia Fars, citando a una fuente del Ministerio de Exteriores iraní, informó que las conversaciones también incluirán posibles inversiones estadounidenses en el sector energético de Irán.