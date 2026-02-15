Mundo

Cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional tras la evacuación médica de la misión anterior

La nueva tripulación, integrada por representantes de Estados Unidos, Francia y Rusia, reanudará experimentos y tareas clave

La Crew-12 restableció la dotación
La Crew-12 restableció la dotación completa de la Estación Espacial Internacional tras la evacuación médica de la tripulación anterior

Cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional el sábado para iniciar una misión de investigación de varios meses, tras el regreso anticipado de la Crew-11 debido a una evacuación médica inédita en la historia del laboratorio orbital.

La nueva tripulación, identificada como Crew-12, está compuesta por la estadounidense Jessica Meir, el también estadounidense Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

El equipo despegó desde Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9, y la cápsula completó un trayecto de 34 horas hasta acoplarse al laboratorio orbital, que se encuentra a unos 400 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Los cuatro astronautas llegaron el
Los cuatro astronautas llegaron el sábado a la estación tras viajar desde Cabo Cañaveral en un cohete SpaceX Falcon 9

Uno de los integrantes de la Crew-11 sufrió un problema de salud calificado como grave por la NASA, lo que precipitó el retorno inmediato de toda la tripulación y forzó la suspensión de las caminatas espaciales.

Tras su aterrizaje, el grupo evacuado pasó la noche en un hospital antes de ser trasladado a Houston. La agencia espacial estadounidense no ha revelado la identidad del astronauta afectado ni ha dado detalles sobre la naturaleza del problema de salud, aduciendo razones de confidencialidad médica.

La composición internacional del equipo destaca la continuidad de la cooperación entre agencias espaciales, como lo reflejó la presencia de astronautas estadounidenses, franceses y rusos.

Sophie Adenot, piloto de helicóptero militar, se convirtió en la segunda mujer francesa en viajar al espacio, mientras que Jack Hathaway es capitán de la Armada estadounidense.

Durante la llegada, Adenot saludó con un “¡Bonjour!” al acoplarse la cápsula, gesto que fue reconocido públicamente por el presidente Emmanuel Macron desde Francia, quien valoró la importancia de la colaboración internacional en la conquista del espacio.

Sophie Adenot se convirtió en
Sophie Adenot se convirtió en la segunda mujer francesa en viajar al espacio (AFP)

Por su parte, Jessica Meir, bióloga marina, y Andrey Fedyaev, expiloto militar, ya habían formado parte previamente de misiones en la EEI. Meir participó en la primera caminata espacial integrada exclusivamente por mujeres, registrada en 2019.

Durante la bienvenida, los astronautas compartieron abrazos y saludos efusivos. “Estamos muy emocionados de estar aquí y empezar a trabajar”, expresó Meir, mientras que Adenot describió la experiencia de observar la Tierra desde el espacio como “alucinante” y remarcó la ausencia de fronteras visibles.

La cooperación internacional y la presencia continua de la humanidad en el espacio fueron destacados como valores centrales por la comandante Meir, quien afirmó al llegar que “hemos tendido un puente en la presencia continua de la humanidad en el espacio, que abarca más de 25 años en este mismo lugar”.

El lanzamiento de la Crew-12
El lanzamiento de la Crew-12 se realizó desde Cabo Cañaveral, Florida, con un cohete Falcon 9 de SpaceX (Europa Press)

En cuanto al futuro de la Estación Espacial Internacional, está previsto que la estructura, de dimensiones similares a un campo de fútbol, sea dirigida hacia la atmósfera terrestre en 2030 para desintegrarse y caer controladamente en el océano Pacífico.

(Con información de AP y AFP)

