Zelensky se reunirá con Marco Rubio en la antesala a las nuevas negociaciones trilaterales por la paz en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó el viernes a Alemania para participar en la Conferencia de Seguridad Múnich (EFE/Presidencia de Ucrania)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, tiene previsto reunirse este sábado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, según informó el portavoz presidencial, Serhiy Nikiforov, en paralelo al desarrollo de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“La reunión con Rubio está prevista para mañana”, confirmó el vocero a los periodistas el viernes. El encuentro se dará en el marco de la confirmación de una nueva tanda de negociaciones trilaterales con representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. El negociador ucraniano Rustem Umérov confirmó que las delegaciones se congregarán los días 17 y 18 de febrero en Ginebra.

Antes de su reunión con el jefe de la diplomacia estadounidense, Zelensy se reunirá con senadores del Congreso de Estados Unidos, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Los contactos entre las tres naciones son impulsados desde Washington por la administración de Donlad Trump en busca de un acuerdo de paz que finalice la invasión rusa al territorio ucraniano.

En la delegación de Ucrania participarán, junto a Umérov, el jefe de la oficina presidencial Kirilo Budánov, el jefe del Estado Mayor Andrí Gnátov, el líder del grupo parlamentario gubernamental David Arajamia, el viceministro de Exteriores Andrí Kislitsia y el segundo al mando de la inteligencia militar Vadim Skibitski.

Umérov, quien también ocupa el cargo de secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, explicó que Zelensky seleccionó personalmente a los miembros del equipo negociador para garantizar una cobertura integral de los aspectos militar, político y de seguridad durante las conversaciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo encuentro con líderes europeos el viernes en Múnich (AP Foto/Mariam Zuhaib/Archivo)

“El objetivo es lograr una paz sólida y duradera”, señaló el funcionario, quien adelantó que trabajarán para alcanzar decisiones sustanciales bajo las directrices del jefe de Estado. Este año, Ucrania, Rusia y Estados Unidos ya realizaron dos rondas de contactos trilaterales en los Emiratos Árabes Unidos, en un formato similar al que se llevará a cabo en Suiza.

Las negociaciones de paz siguen estancadas principalmente por el desacuerdo sobre el control de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Rusia domina más de tres cuartas partes de la zona y exige que Kiev ceda el territorio que aún controla, algo que Ucrania rechaza rotundamente.

El representante de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, expresó el viernes que Rusia podría no estar nunca dispuesta a llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en 2022.

Durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Whitaker afirmó: “Creo que los ucranianos ahora están dispuestos a alcanzar un acuerdo razonable, que dadas las circunstancias sería justo. Pero no estoy convencido de que, en última instancia, los rusos estén preparados para llegar a un acuerdo, o de que alguna vez sean capaces de hacerlo”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó una visión opuesta el viernes y mencionó que Zelensky “va a tener que ponerse en marcha” porque “Rusia quiere llegar a un acuerdo”, aunque hasta el momento las conversaciones mediadas por Washington no mostraron avances concretos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, posa con su homólogo estadounidense Donald Trump (AP/Alex Brandon/archivo)

La reunión del viernes entre líderes europeos y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky tuvo como objetivo coordinar posiciones frente a las negociaciones con Rusia para un posible alto el fuego y definir los próximos pasos diplomáticos y de seguridad.

Al encuentro asistieron el canciller alemán Friedrich Merz, los primeros ministros Donald Tusk (Polonia), Keir Starmer (Reino Unido), Mette Frederiksen (Dinamarca), Ulf Kristersson (Suecia), el secretario general de la OTAN Mark Rutte y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, anunció el viernes durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que varios aliados europeos se comprometieron a desplegar tropas en Ucrania una vez finalizada la guerra.

El funcionario precisó que estas fuerzas extranjeras no estarán cerca del frente de batalla y solo serán enviadas tras la firma de un acuerdo de alto el fuego.