Volodimir Zelensky afirmó que Vladimir Putin es un “esclavo de la guerra”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Conferencia de Seguridad de Múnich (REUTERS/Liesa Johannssen)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es “un esclavo de la guerra”.

“Nadie en Ucrania se cree que (Putin) vaya a dejar a nuestra gente tranquila, y tampoco dejará tranquilas a otras naciones europeas, porque no puede prescindir de la idea de la guerra. Puede que él se vea a sí mismo como un zar, pero en realidad es un esclavo de la guerra”, declaró el mandatario ucraniano.

Zelensky dijo que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas. “Dénnos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo”, indicó al ser preguntado por este asunto.

También remarcó que todas las centrales eléctricas de Ucrania han resultado dañadas por ataques rusos, mientras Kiev y sus aliados acusan a Moscú de congelar deliberadamente la población ucraniana. “No hay una sola central eléctrica en Ucrania que no haya resultado dañada por ataques rusos”, declaró.

“A veces logramos entregar nuevos misiles para nuestros Patriots o NASAMS justo antes de un ataque y, a veces, en el último momento”, añadió, pidiendo una entrega más rápida de armas para los sistemas de defensa aérea de Ucrania, suministrados por Occidente.

En referencia al tema de las armas, alertó que se están desarrollando más rápido que los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la invasión rusa. “Las armas evolucionan más rápido que las decisiones políticas que deben acallarlas”, dijo; y destacó que los drones de diseño iraní empleados por Rusia para atacar Ucrania se han hecho más dañinos con el tiempo.

En otro pasaje de su discurso, Zelensky pidió al presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos que aprueben cuanto antes las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev.

“Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EEUU y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra”, subrayó el jefe de Estado ucraniano; al tiempo que acotó: “Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche”.

Luego comparó la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial. “Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania, igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra”, dijo Zelensky en una aparente referencia a la exigencia de Rusia de que el país invadido le ceda toda la región del Donbás, incluido el territorio que aún no controla en Donetsk.

El presidente ucraniano reafirmó que Ucrania está dispuesta a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EEUU tengan éxito, y confirmó que tiene previsto reunirse este mismo sábado en Múnich con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para hablar del proceso para poner fin a la guerra.

En referencia al tema de las armas, Zelensky alertó que se están desarrollando más rápido que los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la invasión rusa (REUTERS/Liesa Johannssen)

Marco Rubio dijo que no sabe si Rusia quiere poner fin a la guerra en Ucrania

Más temprano, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó no saber si Rusia va realmente en serio a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania, mientras Washington sigue presionando en pos de un acuerdo de paz.

“No sabemos si los rusos van en serio con la idea de acabar con la guerra”, dijo el alto funcionario estadounidense en la Conferencia de Seguridad de Múnich, con el conflicto a punto de entrar en su quinto año.

El secretario también trató de serenar a sus socios europeos afirmando que Washington quiere “vigorizar” la relación transatlántica, para que una Europa fuerte ayude a Estados Unidos en su misión de renovar el orden mundial.

El jefe de de la diplomacia estadounidense adoptó un tono conciliador al tomar la palabra en la Conferencia de Seguridad de Múnich ante una audiencia de líderes europeos, traumatizados por el reciente afán del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia.

“No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana”, dijo. “Queremos una alianza revitalizada”, insistió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

En un denso discurso, Rubio arremetió contra “la inmigración masiva”, las políticas climáticas que “empobrecen a nuestros pueblos” y la “locura” de un libre comercio que desindustralizó Europa y Estados Unidos “en beneficio de rivales y adversarios”.

Igualmente ensalzó la conexión “espiritual y cultural” a ambos lados del Atlántico, fundamentada según expuso en la lengua, el cristianismo y el origen europeo de millones de estadounidenses.

Estados Unidos estará “impulsado por una visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización”, dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

“Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa”, agregó. “No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos hace débiles a nosotros”, dijo también.

El secretario de Estado, que es de origen cubano y rememoró a sus ancestros españoles, arremetió duramente contra la inmigración, dos meses después de que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump esgrimiera ese argumento para decir que Europa se asoma a un “borrado civilizacional”.

La “inmigración masiva” es “una crisis que está transformando y desestabilizando sociedades en todo Occidente”, dijo. Debemos “recuperar el control de nuestras fronteras”, lo cual “no es xenofobia, no es odio, es un ejercicio fundamental de soberanía”.