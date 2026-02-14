El Reino Unido desplegó al portaaviones Príncipe de Gales en el Ártico para reforzar la seguridad de Groenlandia

El portaaviones británico Príncipe de Gales (REUTERS/Edgar Su)

El primer ministro británico, Keir Starmer, ordenó el despliegue inmediato de un grupo naval encabezado por el portaaviones Príncipe de Gales en el Atlántico Norte y el Ártico. La medida busca reforzar la seguridad de Groenlandia y responde a las exigencias transmitidas por el presidente estadounidense Donald Trump respecto a la defensa de la región.

Starmer detalló durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que el Príncipe de Gales, buque insignia de la Marina Real británica, asumirá el rol de “garantía de seguridad” para Groenlandia. El anuncio se produce en un momento de crecientes tensiones internacionales, en el que el Reino Unido busca demostrar su compromiso con sus aliados.

En el foro de Múnich, el primer ministro subrayó la importancia de la cooperación en defensa entre Reino Unido y Europa: “No hay seguridad británica sin Europa, como no hay seguridad europea sin nosotros”. Esto representa un cambio de enfoque tras el Brexit y una iniciativa para reconstruir los lazos con la Unión Europea.

Starmer calificó a Europa como un “gigante dormido” en defensa y lamentó la fragmentación en sus políticas industriales. Además, expresó su aspiración de fortalecer la cooperación económica y avanzar hacia una mayor integración con la Unión Europea.

El primer ministro británico, Keir Starmer, durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Respecto a la OTAN, el jefe de Gobierno reafirmó el compromiso “irrenunciable” del Reino Unido. “Nuestro compromiso con el Artículo 5 es tan profundo ahora como siempre”, en referencia a la disposición de Londres ante un posible llamado aliado.

Por su parte, el contraalmirante noruego Nils Andreas Stensones, director de inteligencia exterior, explicó que Rusia sigue una “estrategia de baja tensión” en el Ártico para evitar una escalada militar, pese a las reiteradas acusaciones de desestabilización y guerra híbrida en Europa y el Báltico. Stensones afirmó que las fuerzas rusas “actúan de manera responsable y profesional” y que sus prioridades en la zona son el desarrollo de rutas comerciales, la consolidación de infraestructuras energéticas y la protección de sus fuerzas nucleares.

El número de submarinos de la Flota del Norte se mantiene estable o desciende ligeramente, mientras que los buques rusos han incrementado su eficacia y capacidad tecnológica.

Sobre China, la inteligencia noruega indica que su presencia en el Ártico se concentra en actividades científicas y tecnológicas, sobre todo en el espacio y el ciberespacio. Aun así, se mantiene una estrecha vigilancia sobre los buques de investigación chinos en la vertiente oriental de la región, ante la posibilidad de un uso dual que implique capacidades militares, según AFP.

Los aliados europeos de la OTAN buscan reforzar la seguridad de Groenlandia (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Durante el episodio más reciente de tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, la administración Trump manifestó su interés en adquirir la isla, lo que reavivó críticas de Washington a Europa por la protección insuficiente del Ártico frente a la presión de Rusia y China. Esto reforzó la demanda para que los aliados europeos incrementaran su compromiso con la defensa regional.

En este contexto, Starmer llamó en Múnich a una Europa más cohesionada y activa frente a los retos que presenta el Ártico, apostando por la cooperación transatlántica e impulsando al Reino Unido a desempeñar un papel de liderazgo, en coordinación con la OTAN y la Unión Europea.

La creciente modernización militar y la intensificación de actividades científicas en el Ártico se producen mientras aumenta la rivalidad entre las grandes potencias. La vigilancia internacional sobre los buques de investigación chinos pone de relieve la inquietud de que estas embarcaciones, además de sus objetivos científicos, puedan tener fines vinculados al ámbito militar.