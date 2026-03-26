Un tribunal de EEUU respalda a la Administración Trump en su política de detención de migrantes sin fianza

El propio juez Ralph Erickson del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por la corte, señalando que somete tanto a Ávila como a millones de personas a una detención obligatoria, al tiempo que criticó la base legal adoptada por el tribunal. Este hecho marcó un momento clave en el caso examinado por el tribunal estadounidense, cuya decisión determinó la validez de la política defendida por el Departamento de Seguridad Nacional sobre la detención de migrantes sin derecho a fianza en espera de su expulsión del país.

Según informó el medio que difundió el dictamen, la ratificación de la política de la Administración de Donald Trump avaló que el Departamento de Seguridad Nacional actúe conforme a una práctica de detención masiva de extranjeros sujetos a procesos de deportación, sin posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza. El dictamen fue emitido el miércoles y contó con dos votos a favor y uno en contra dentro del panel de magistrados, revertiendo la decisión previa de un tribunal de distrito. Dicho tribunal había fallado anteriormente en contra del Gobierno, señalando que no podía mantener detenido a Ávila sin fianza y concediendo, por ende, el recurso de habeas corpus promovido en ese caso.

La conformación del panel judicial resultó significativa: dos de los jueces fueron nombrados por Donald Trump y el tercero por George W. Bush, todos presidentes republicanos, consignó la fuente. Dentro de los argumentos judiciales de la mayoría, se sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional actuó conforme a derecho al detener a esta persona sin ofrecerle opción de fianza, lo que representa un respaldo a las estrategias implementadas por la administración Trump en materia migratoria.

El juez Erickson, quien fue designado por el expresidente Trump, fue el único integrante de la corte que no estuvo de acuerdo con la resolución tomada. En su opinión, la interpretación utilizada por el tribunal sobre la figura de “extranjero que solicita admisión” carecía de antecedentes en los tribunales y había sido pasada por alto tanto por el Congreso estadounidense como por las cinco administraciones presidenciales previas a Trump. Erickson expresó que “al hacerlo, el tribunal no se basa en una acción reciente del Congreso ni en un cambio en las regulaciones que rigen la detención, sino que recurre a una interpretación novedosa de extranjero que solicita admisión que había eludido a los tribunales y a cinco administraciones presidenciales anteriores”, según detalló el medio.

Tras conocerse el fallo, la respuesta de las autoridades federales no tardó en aparecer. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró públicamente la decisión adoptada por el tribunal de apelaciones. Bondi calificó este fallo como una “contundente victoria judicial contra jueces activistas y a favor de la agenda de ley y orden del presidente Trump”. Asimismo, afirmó que “la ley es muy clara, pero los demócratas y los jueces activistas no han querido hacerla cumplir. Esta administración sí lo hará”, de acuerdo con lo publicado.

El dictamen representa un respaldo importante para el Ejecutivo sobre la aplicación rigurosa de la política migratoria, que contempla la detención de extranjeros sujetos a procedimientos de deportación sin ofrecer la posibilidad de excarcelación bajo fianza. Según lo consignado por los medios, el tribunal fundamentó la vigencia de la actuación del Departamento de Seguridad Nacional sobre la base del marco legal existente, aunque reconoció la existencia de visiones disidentes dentro de la propia corte.

El caso ha generado debate respecto del alcance legal e institucional de la detención obligatoria para personas en situación de migración irregular. El fallo tomó relevancia adicional al revertir la protección concedida inicialmente por el tribunal de distrito mediante el recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Ávila, a quien se le había permitido disputar la medida de detención sin fianza.

La noticia ha suscitado, según distintos medios estadounidenses, reacciones enfrentadas entre quienes defienden una interpretación restrictiva de las leyes migratorias y quienes promueven su flexibilización en favor de los derechos de los migrantes. El tribunal se apoyó en su propia interpretación de las normas federales para justificar la actuación de las autoridades migratorias, lo que resultó decisivo para el destino de la política examinada.

El fondo del fallo gira en torno al cuestionamiento sobre si el Estado puede mantener a extranjeros bajo detención obligatoria sin concederles fianza, cuestión que permanecerá en el centro del debate judicial y político en los próximos meses.