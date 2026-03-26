El mandatario bielorruso Alexander Lukashenko expresó su felicitación al líder Kim Jong Un por su reciente reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, órgano que Kim lidera desde diciembre de 2011 tras suceder a su padre, Kim Jong Il. A partir de este acercamiento, las autoridades de Bielorrusia y Corea del Norte han dado un paso significativo en su relación bilateral, sellando un Tratado de Amistad y Cooperación durante una visita oficial de dos días del presidente Lukashenko a Pyongyang.

De acuerdo con información publicada por el diario bielorruso Sovetskaya Belorussiya, ambos gobernantes han presentado la firma de este acuerdo como la entrada en una “fase fundamentalmente nueva” para sus relaciones diplomáticas. Lukashenko destacó que comparten lo que definió como valores fundamentales, mencionando entre ellos el patriotismo, la preservación de la memoria histórica y el respeto hacia la tercera edad. El medio Sovetskaya Belorussiya añadió que el tratado se enmarca en un contexto global donde Lukashenko señaló que “las potencias dominantes ignoran y violan abiertamente el Derecho Internacional”, lo que, según el presidente de Bielorrusia, impulsa la necesidad de que “países independientes” colaboren de manera más estrecha para defender su soberanía y el bienestar de sus poblaciones.

Como parte central de este acercamiento, las delegaciones bielorrusa y norcoreana firmaron diez acuerdos y memorandos adicionales con relevancia en diversas áreas: desde cooperación científica y técnica, pasando por ámbitos educativos, culturales, sanitarios, agrícolas, informativos y deportivos, hasta la vinculación de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia junto con el Ministerio de Exteriores. Esta pluralidad de documentos suscritos refleja un proyecto de colaboración amplia con miras a estrechar lazos en diferentes sectores estratégicos para ambos países.

En el transcurso de la ceremonia, Lukashenko hizo énfasis en su propuesta de un sistema internacional multipolar sustentado en el respeto mutuo y la igualdad entre los Estados. Según recogió Sovetskaya Belorussiya, el mandatario afirmó: “Abogamos por un mundo multipolar basado en el respeto mutuo del principio de igualdad de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la consideración de los intereses de cada uno”. Este planteamiento enfatiza la postura de ambos países frente a lo que perciben como injerencias externas por parte de grandes potencias y destaca la defensa conjunta de la soberanía estatal.

Durante la visita oficial a Pyongyang, Lukashenko y Kim Jong Un promovieron la importancia de la cooperación bilateral como mecanismo para enfrentar desafíos internacionales. La firma de los acuerdos institucionaliza una visión compartida sobre el valor del multilateralismo y la protección de la independencia de los Estados, explicó Sovetskaya Belorussiya.

Las negociaciones abarcaron temas que, según las autoridades, resultan cruciales para fortalecer la autosuficiencia y el intercambio directo entre naciones sujetas a sanciones y presiones políticas desde el exterior. La dimensión económica del pacto incluye iniciativas comerciales y colaboraciones institucionales que podrían traducirse en programas conjuntos y transferencia tecnológica. En materia cultural y educativa, los gobiernos acordaron fomentar el intercambio académico y la promoción de actividades artísticas, deportivas e informativas.

Sovetskaya Belorussiya detalló que ambos líderes utilizaron este encuentro para resaltar la importancia de una alianza sustentada en experiencias históricas similares y en la necesidad de apoyarse mutuamente ante los desafíos de la coyuntura internacional. Lukashenko insistió en la relevancia de la memoria histórica para alimentar el sentido patriótico y de solidaridad que, según su perspectiva, une a los dos países.

La agenda de la visita oficial también incluyó sesiones destinadas al análisis de la cooperación técnica y sanitaria, con el propósito de actualizar y mejorar las capacidades en ambos sistemas, así como fortalecer la seguridad alimentaria mediante acuerdos en el sector agrícola. Reportó Sovetskaya Belorussiya que este conjunto de pactos representa una estrategia de fortalecimiento de ambos Estados a nivel interno y externo.

Al final de la jornada, ambas delegaciones manifestaron su compromiso de continuar desarrollando mecanismos de consulta y coordinación en asuntos internacionales, subrayando su rechazo compartido a cualquier forma de injerencia extranjera y defendiendo el principio de autodeterminación. El reforzamiento de los vínculos entre Bielorrusia y Corea del Norte podría influir en sus posiciones dentro del panorama geopolítico global, según el análisis planteado por Sovetskaya Belorussiya.