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Corea del Sur amplía sus subsidios al diésel y la gasolina por la guerra en Irán

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Seúl, 26 mar (EFE).- El Gobierno surcoreano anunció este jueves una ampliación de las reducciones temporales al impuesto de los combustibles con el fin de mitigar el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que cumple un mes y que está afectando al suministro mundial de crudo.

El Ministerio de Finanzas de Corea del Sur indicó que la actual reducción del impuesto a la gasolina, que es del 7 %, pasará a ser del 15 %, mientras que la del diésel, hasta ahora del 10 %, será del 25 %.

La medida, que debía expirar en abril, se prorrogará hasta finales de mayo.

Así, los impuestos sobre el combustible por litro disminuirán en 65 wones (cerca de 0,04 euros), hasta los 698 wones (0,4 euros), para la gasolina; y 87 wones (0,05 euros), hasta los 436 wones (0,25 euros), para el diésel, según detalla un comunicado ministerial.

Al anunciar estas medidas, el ministerio remarcó que ha "aumentado significativamente la volatilidad en los precios internacionales del petróleo y los mercados financieros, mientras la guerra entra en su cuarta semana".

Si bien señaló que los precios a nivel nacional de los productos petrolíferos han caído desde la implementación de un límite al precio del combustible el 13 de marzo, la oficina espera que el aumento de los precios a nivel internacional por el bloqueo del estrecho de Ormuz "se refleje con cierto desfase".

Corea del Sur importa alrededor del 70,7 % de su petróleo crudo y el 20,4 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, según datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), lo que hace al país especialmente sensible a las tensiones en la región. EFE

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