Mundo

El OIEA negocia con Irán el acceso a instalaciones nucleares tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, señaló que el diálogo con Irán, aunque complicado, podría dar frutos inminentes tras meses de desconfianza

Guardar
Una imagen satelital tomada el
Una imagen satelital tomada el 21 de junio de 2025 muestra edificios destruidos en el complejo nuclear de Isfahán, Irán. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

Las negociaciones entre el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e Irán podrían alcanzar un acuerdo sobre la inspección de instalaciones nucleares en los próximos días, según confirmó Rafael Grossi, director general del organismo, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Grossi describió la situación como un punto “muy, muy crucial” en el que ambas partes mantienen un diálogo, aunque imperfecto y extremadamente complicado, tras los ataques sufridos por las instalaciones iraníes el año anterior.

La reanudación de contactos entre el OIEA e Irán se produjo después de que los inspectores del organismo regresaran al país pese al deterioro significativo de la infraestructura nuclear, consecuencia de la denominada “guerra de los 12 días”. Durante ese conflicto, Israel inició un ataque militar contra Irán en la madrugada del 13 de junio. Menos de 24 horas después, Teherán respondió con una ofensiva propia. Nueve días más tarde, aviones estadounidenses bombardearon tres sitios nucleares iraníes, marcando la entrada directa de Estados Unidos en la confrontación. La noche siguiente, Irán lanzó misiles contra la base militar estadounidense de Al Udeid en Catar. Posteriormente, el entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego total entre Israel e Irán, que entró en vigor el 24 de junio.

En ese contexto, Irán cortó comunicación con el OIEA, argumentando la falta de condena del organismo ante las acciones militares de Israel y Estados Unidos. El 9 de septiembre, ambas partes firmaron un acuerdo para reanudar la cooperación, aunque el 20 de ese mismo mes Teherán suspendió nuevamente el acceso de los inspectores tras la aprobación de una resolución que exigía plena transparencia.

Director General del Organismo Internacional
Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Reuters

Grossi explicó que, aunque los inspectores han vuelto a Irán, no han podido acceder a los emplazamientos nucleares alcanzados durante los bombardeos. Teherán insiste en que cualquier visita futura a estos sitios formará parte de un nuevo acuerdo, cuyas condiciones permanecen en negociación. El jefe del OIEA señaló que el programa nuclear iraní ha cambiado radicalmente tras los ataques, ya que muchas infraestructuras han resultado destruidas o gravemente dañadas, y anticipó que la eventual supervisión internacional no podrá basarse en el modelo previo a los ataques de junio.

El diplomático argentino subrayó que, como Estado parte del Tratado de No Proliferación (TNP), Irán mantiene el derecho a desarrollar actividades nucleares con fines pacíficos, pero recalcó la necesidad de un sistema creíble de verificación. Grossi insistió en que el OIEA sabe “perfectamente qué hay que verificar y cómo hacerlo”, aunque reconoció la complejidad de definir los siguientes pasos. Si el proceso de diálogo avanza, advirtió Grossi, podría haber avances tangibles “en los próximos días, más que en semanas o meses”, y consideró posible alcanzar una solución pese a las dificultades.

Washington, por su parte, mantiene contactos diplomáticos recientes con funcionarios iraníes y ha manifestado su voluntad de negociar tras una primera reunión en Omán el 6 de febrero. Mientras tanto, el Pentágono ha reforzado su presencia en la región, con un grupo de portaaviones desplegado y la llegada de un segundo grupo naval prevista en un plazo de dos semanas, según medios estadounidenses. Las autoridades iraníes insisten en que cualquier acuerdo debe tener en cuenta las nuevas condiciones de sus instalaciones nucleares, particularmente en lugares como Isfahán, Natanz y Fordo, donde el entramado técnico previo ha quedado comprometido.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

iránoiearafael grossiacuerdo nuclearestados unidos

Últimas Noticias

El gobierno irlandés implementa un apoyo inédito para artistas: cómo funciona

La iniciativa busca brindar estabilidad económica a quienes se dedican a la creación para que puedan concentrarse en su labor artística y mejorar sus condiciones de vida

El gobierno irlandés implementa un

Liberaron bajo fianza a tres líderes reformistas tras la represión de protestas que dejó miles de muertos en Irán

Algunas organizaciones opositoras estiman más de 7.000 fallecidos y 51.000 arrestos durante la represión

Liberaron bajo fianza a tres

Starmer, Macron y Merz exigieron que Europa asuma mayor responsabilidad en defensa y seguridad colectiva

Los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania reafirmaron su compromiso de trabajar juntos ante los desafíos geopolíticos actuales, con énfasis en el conflicto en Ucrania

Starmer, Macron y Merz exigieron

La DEA traslada a su personal en República Dominicana por cierre temporal de oficina

El traslado se produce en el contexto de una pesquisa interna por supuesta corrupción, que ha provocado preocupación en ámbitos diplomáticos y de seguridad ante el impacto en la colaboración regional contra el narcotráfico

La DEA traslada a su

Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán

El buque nuclear refuerza la agrupación naval de Washington en la zona mientras persisten las sanciones y las protestas internas en Irán

Estados Unidos envía un segundo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En el primer fin de

En el primer fin de semana largo del año, CABA alcanzó una ocupación del 83%: cómo impactan los eventos como el de Bad Bunny

Encontraron el cuerpo de un adulto mayor que naufragó tras accidente de canoa en el río Magdalena

Encontraron el cadáver de un hombre a orillas del río Paraná en Misiones: estaba oculto entre piedras y tenía una soga en el cuello

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 13 de febrero: liberan la carretera México-Toluca

Tres tesoros prehispánicos regresan a México tras restitución inédita desde Portugal

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Nicaragua impone visado a 128 países en medio de presión de EE.UU. por migración irregular

FundéuRAE: punto y coma, claves de uso

El Nottingham Forest destituye al entrenador inglés Sean Dyche

Al menos 15 muertos al naufragar un barco en el Nilo en el norte de Sudán, según ONG local

Orbán pide cortar la ayuda a Ucrania y destinarla a competitividad: "La guerra es mala para los negocios"

ENTRETENIMIENTO

El próximo disco de Slash

El próximo disco de Slash ya está listo y tiene fecha de lanzamiento: “Es increíble”

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday impulsa nuevas teorías sobre la trama y los personajes

“Convertir a Timothée en un neoyorquino descarado y carismático fue el reto”: Kyra Panchenko, la mente detrás de la tansformación del actor en ‘Marty Supreme’

El curioso disfraz de arbusto del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl sale a la venta por 5 mil dólares

Bridgerton 4, parte 2: tráiler y fecha de estreno de los próximos episodios en Netflix