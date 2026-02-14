Mundo

El dictador Kim Jong-un elogió a los soldados norcoreanos que luchan por Rusia contra Ucrania y dio su “apoyo incondicional” a Putin

En medio de la guerra entre Kiev y Moscú, el líder del régimen de Corea del Norte mencionó que los militares enviados a territorio ruso destacan por su “heroísmo masivo”

Guardar
El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, asisten a una reunión en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025 (Alexander Kazakov/REUTERS)

El líder del régimen norcoreano Kim Jong-un rindió homenaje a los soldados de su país que combaten junto a Rusia en la guerra contra Ucrania, al visitar el viernes un monumento en construcción dedicado a los caídos, según informaron medios estatales este sábado.

Durante la inspección, Kim destacó “la valentía incomparable y el heroísmo masivo” de los integrantes del Ejército Popular de Corea involucrados en operaciones militares en el extranjero, y afirmó que sus hazañas deben “quedar grabadas en la historia como un estandarte de invencibilidad”, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

El embajador ruso en Pyongyang participó en octubre en la inauguración del Museo Memorial de Hazañas de Combate, donde Kim elogió el “pico histórico” en la relación bilateral.

Aunque el reporte del sábado no menciona directamente a Rusia, esta semana Kim reiteró su “ apoyo incondicional” a las políticas y decisiones del presidente ruso Vladimir Putin, en una carta divulgada por KCNA.

Desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, Corea del Norte profundizó sus vínculos con Moscú, enviando miles de tropas en apoyo a Rusia, según agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales.

El líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un inspecciona el museo conmemorativo de las hazañas de combate en una operación en el extranjero, en Corea del Norte, el 13 de febrero de 2026 (REUTERS)

Se estima que al menos 600 soldados norcoreanos murieron y miles resultaron heridos en el conflicto. Además, Pyongyang suministró, al país liderado por Vladimir Putin, proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Analistas señalan que, a cambio de este apoyo, Rusia proporcionó a Corea del Norte ayuda financiera, tecnología militar, así como suministros de alimentos y energía.

El pasado 27 de diciembre, Kim enalteció la estrecha alianza con el Kremlin, en el contexto de la guerra en Ucrania y afirmó que ambos países compartieron “sangre, vida y muerte” en el conflicto bélico que iniciado por Rusia en 2022.

El mensaje, dirigido Putin y difundido por la agencia estatal KCNA, incluyó saludos de Año Nuevo y subrayó que 2025 sería un “año realmente significativo” para la relación bilateral, consolidada por la cooperación en el campo de batalla.

El fortalecimiento reciente de la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia modificó el equilibrio de seguridad en Asia, otorgando al régimen de Kim Jong-un capacidades nucleares y tecnológicas que hasta hace poco parecían inalcanzables, según destaca The Washington Post.

El líder ruso Vladímir Putin,
El líder ruso Vladímir Putin, a la izquierda, y su homólogo norcoreano Kim Jong Un (Kristina Kormilitsyna vía AP, Archivo)

La invasión rusa a Ucrania, iniciada un año después de los anuncios de Kim, abrió una nueva etapa de acercamiento entre Corea del Norte y Rusia. Según Bruce Bennett, especialista del centro de estudios Rand, “Kim avanzó mucho más de lo que muchos esperaban. Creo que la ayuda rusa fue importante”. El intercambio se ha traducido en el suministro norcoreano de artillería a Moscú, a cambio de tecnología militar y asistencia económica rusa.

Este respaldo de Putin reforzó la confianza de Kim, quien ahora podría mostrar posturas más audaces frente a Corea del Sur. Go Myong-hyun, del Instituto para la Estrategia de Seguridad Nacional de Seúl, advirtió que si Corea del Norte detecta el momento propicio, podría provocar una gran inestabilidad en la región.

La cooperación con Rusia permitió a Pyongyang avanzar en áreas tecnológicas que antes parecían fuera de su alcance, elevando el nivel de amenaza para Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el verdadero alcance y desarrollo del arsenal norcoreano.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Kim Jong-unCorea del NorteRusiaÚltimas Noticias AméricaGuerra Rusia Ucraniarégimen norcoreanoEjército Popular de CoreaVladimir Putin

Últimas Noticias

Ucrania aseguró que las tropas de países europeos se desplegarán en su territorio tras la guerra

El jefe de la diplomacia ucraniana precisó que estas fuerzas extranjeras no estarán cerca del frente y solo serán enviadas luego de la firma de un alto el fuego entre Kiev y Moscú

Ucrania aseguró que las tropas

Un mercado diverso: por qué no existe un único consumidor senior

El auge poblacional crea un universo de oportunidades en innovación, calidad de servicios y personalización para empresas del mundo

Un mercado diverso: por qué

Al menos cuatro muertos y 22 heridos en Budapest por el incendio registrado en un edificio

Las autoridades confirmaron que la explosión afectó a residentes de un suburbio cercano a la capital húgara, donde más de 40 paramédicos y 18 vehículos de emergencia brindaron asistencia en el lugar y hospitales

Al menos cuatro muertos y

Rembrandt y Michelangelo imponen nuevos récords en subastas y reafirman el atractivo de los Maestros Antiguos

Galerías y compradores jóvenes impulsaron una ola de adquisiciones históricas en la ciudad, con piezas clásicas que despertaron entusiasmo entre museos y nuevos inversores

Rembrandt y Michelangelo imponen nuevos

Donald Trump instó a Volodimir Zelensky a llegar a un acuerdo con Rusia a días del encuentro en Ginebra: “Tiene que actuar”

El presidente de Estados Unidos pidió al mandatario de Ucrania que avance en un acuerdo de paz con Rusia y convoque elecciones

Donald Trump instó a Volodimir
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuál es el mejor cubrebocas

¿Cuál es el mejor cubrebocas para evitar contagiarse de sarampión? Esto se sabe

El cronograma completo de los corsos por el carnaval en CABA

15 películas clásicas románticas para ver en San Valentín

25 alimentos ricos en vitamina E para agregar a la dieta

Un estudio sugiere que los orgasmos femeninos pueden reducir la presión arterial en la menopausia

INFOBAE AMÉRICA
La cervecera belga AB InBev

La cervecera belga AB InBev ganó 5.755 millones de euros en 2025, un 16,8% más, y mejora el dividendo

Nueva Zelanda declara estado de emergencia tras graves inundaciones que causan un muerto

UpScrolled reforzará su equipo de moderación tras su amplio crecimiento y un aumento en el contenido de odio

España participará en la vigilancia reforzada del Ártico si se lo solicita la OTAN

Dos barcos de la Armada de EEUU colisionan en aguas cerca de Sudamérica durante un repostaje de combustible

ENTRETENIMIENTO

15 películas clásicas románticas para

15 películas clásicas románticas para ver en San Valentín

El mito de la “maldición” que une a ‘Dawson’s Creek’ y ‘Varsity Blues’ tras la muerte de James Van Der Beek

El próximo disco de Slash ya está listo y tiene fecha de lanzamiento: “Es increíble”

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday impulsa nuevas teorías sobre la trama y los personajes

“Convertir a Timothée en un neoyorquino descarado y carismático fue el reto”: Kyra Panchenko, la mente detrás de la tansformación del actor en ‘Marty Supreme’