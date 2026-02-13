Suiza hará un referéndum para limitar su población a 10 millones de habitantes

El referéndum en Suiza busca limitar la población a 10 millones para frenar el crecimiento demográfico (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Suiza celebrará el próximo 14 de junio una votación histórica que podría marcar un antes y un después en su política migratoria y en su relación con Europa. El país decidirá, en las urnas, si pone un tope legal a su población, fijándolo en 10 millones de habitantes.

Esta iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), el mayor grupo político nacional, busca limitar de manera drástica el crecimiento demográfico que, según el propio partido, está ejerciendo una presión insostenible sobre los servicios públicos y la infraestructura del país.

El referéndum: una votación decisiva para el futuro suizo

La propuesta del SVP exige que el Gobierno suizo actúe antes de que la población, actualmente de 9,1 millones, alcance el umbral de 10 millones. Si la moción pasa, las autoridades deberán negar la entrada a todos los recién llegados, incluyendo solicitantes de asilo y familiares de residentes extranjeros, una vez que el censo nacional llegue a 9,5 millones.

El referéndum se sostiene sobre un sistema de democracia directa que permite someter propuestas a votación popular siempre que se reúnan al menos 100.000 firmas de votantes elegibles en un plazo de 18 meses.

El Partido Popular Suizo argumenta que el país vive una “explosión demográfica” que eleva los alquileres, sobrecarga hospitales y escuelas y amenaza la calidad de vida de los ciudadanos.

“Una pequeña élite económica se beneficia de la inmigración excesiva; la mayoría de la población suiza sufre”, afirmó el SVP en una publicación en su cuenta oficial de X, acompañada de una imagen generada por inteligencia artificial donde personas adineradas brindan con champán por encima de una multitud de trabajadores descontentos.

Un debate que divide a la sociedad y desafía la relación con la Unión Europea

La iniciativa ha generado una profunda división en la sociedad suiza y tensiones dentro del propio Gobierno. El Consejo Federal, máximo órgano ejecutivo compuesto por siete miembros, rechazó la propuesta por mayoría, convirtiendo al SVP en el único partido del gabinete que apoya abiertamente la medida.

No obstante, una encuesta realizada el año pasado por la firma suiza Leewas sugiere que la iniciativa cuenta con amplio respaldo popular, lo que añade incertidumbre a la votación. El debate se centra en si el límite propuesto es una solución legítima a los desafíos del país o una respuesta desproporcionada que pondría en jaque derechos fundamentales y acuerdos internacionales.

De aprobarse, la medida tendría consecuencias inmediatas y de gran alcance. Si la población alcanza los 10 millones, el Gobierno estaría obligado a rescindir el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, el mayor socio comercial de Suiza. Si bien el país alpino no es miembro de la UE, está vinculado al mercado único y a la movilidad de personas mediante más de 120 acuerdos bilaterales.

De aprobarse el referéndum, Suiza quedaría forzada a rescindir el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, su principal socio comercial (REUTERS/Denis Balibouse)

Inmigración bajo la lupa

La preocupación por la inmigración no es exclusiva de Suiza, pero en los últimos años el país ha experimentado un aumento notable en la llegada de extranjeros, en línea con una tendencia europea marcada por crisis migratorias y cambios demográficos. El SVP sostiene que el flujo migratorio está “sobrecargando la infraestructura y elevando los alquileres”, y plantea el referéndum como una medida necesaria para proteger el bienestar de la población local.

Los críticos de la iniciativa advierten que limitar la población podría tener impactos negativos en sectores clave como la salud, la educación y la economía, que dependen en gran parte de mano de obra extranjera. Además, subrayan que poner fin a la libre circulación con la Unión Europea podría aislar al país y debilitar su competitividad internacional.

El referéndum ha captado la atención internacional por su potencial para sentar un precedente en Europa. En una región marcada por el auge de partidos nacionalistas y el endurecimiento de las políticas migratorias, la decisión suiza podría influir en otros países que enfrentan desafíos similares.

Mientras tanto, la campaña del SVP se intensifica en las semanas previas a la votación, apelando al sentimiento de protección nacional y a la defensa de los valores tradicionales. La publicación en X del partido, en la que se denuncia que “una pequeña élite económica se beneficia de la inmigración excesiva”, refleja el tono polarizador del debate y la tensión entre quienes priorizan la apertura y quienes abogan por el control estricto de las fronteras.