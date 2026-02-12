Mundo

La OTAN celebró el lanzamiento de la operación Centinela del Ártico y aseguró estar “más unidos ahora”

Los Estados miembros de la Alianza dejaron atrás las fricciones generadas a principios de año, para reforzar su presencia en Groenlandia y la seguridad en la región

Soldado del Grupo de Batalla
Soldado del Grupo de Batalla 'Estrella Nórdica' cerca de Masi, Noruega. ALEXANDRE PICCIN

Los Estados miembros de la OTAN ubicados en la región ártica han celebrado el lanzamiento de la operación ‘Centinela del Ártico’, acordada por Mark Rutte y Donald Trump tras la crisis abierta por las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, y han constatado un mejor estado de las relaciones en el seno de la alianza que semanas atrás.

“Estamos más unidos ahora que al principio del año”, ha dicho la ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin, en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de jefes de Defensa de los países de la OTAN que tiene lugar este jueves en Bruselas, donde los aliados pasarán examen de cómo están trabajando para garantizar la seguridad común.

En su opinión, la OTAN “ha sido puesta a prueba”, y ahora “no solo” Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia “están centrados en reforzar la seguridad en el Atlántico Norte”, sino que también se ha sumado toda la Alianza con ‘Centinela del Ártico’. “Creo que es una señal importante. Estamos juntos en esto”, ha indicado.

Tras añadir que “la unidad es el centro de gravedad de la Alianza”, ha avisado que no obstante “conviene ser realistas” porque la OTAN “está cambiando de manera inevitable” y los países europeos están dando “un paso al frente” para asumir más responsabilidad y más liderazgo.

En la misma línea se ha expresado el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen, que ha dado una “cálida bienvenida al nuevo enfoque sobre el Ártico”, ya que en su opinión la defensa y la disuasión en esta región “no son solo seguridad para los aliados árticos, sino para toda la Alianza”, incluido Estados Unidos.

La operación ‘Centinela del Ártico’
La operación ‘Centinela del Ártico’ busca enfrentar el aumento de la actividad rusa y la presencia china en la región ártica.

No ha dado detalles de con qué fuerzas participaría su país en la misión, pero ha adelantado que está valorando “cuáles son los detalles generales” teniendo en cuenta que “el Ártico es un área muy amplia” y que las Fuerzas Armadas de Finlandia “son plenamente árticas”.

“Ya realizamos muchos ejercicios árticos cada semana, y dentro de un par de semanas celebraremos unas maniobras de gran envergadura, ‘Cold Response’, con nuestros colegas noruegos y numerosos aliados en Laponia, en territorio finlandés”, ha explicado.

Aumentar actividad para disuadir a Rusia y China

Por su parte, el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, ha dado su visto bueno a este plan para coordinar bajo el mando de la alianza las actividades que ya llevan a cabo los aliados en la región pero por separado, y ha indicado que su país también está intensificando sus maniobras en la región.

“Para nosotros, al ser un país ártico, es completamente natural contribuir. Eso es lo lógico”, ha asegurado, detallando que a partir de marzo prevé que el ejercicio noruego ‘Cold Response’ tenga mucha actividad, y que también la tendrá ‘FLF Finland’, de la que forma parte su país.

‘Centinela del Ártico’, para el ministro sueco, es una manera de aumentar la actividad donde se necesita para contrarrestar “los movimientos rusos” y la “mayor presencia de China”, principalmente con buques vinculados a la extracción de recursos en la región.

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Finlandia recalca que la disuasión en el Ártico protege a todos los miembros de la Alianza.

Ya este miércoles, en la víspera de esta reunión de ministros de Defensa de la OTAN, Dinamarca también celebró el lanzamiento de la operación, como una “muy buena decisión” que responde a una reivindicación sostenida por Copenhague para reforzar la presencia aliada en la región.

“Me alegra mucho que ocurra ahora. Tenemos que asumir este papel en el Ártico. Creo que es una muy buena decisión, que ahora se materializará”, afirmó en declaraciones a los medios el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, que puso el acento en el respaldo unánime dentro de la organización a la misión.

En cuanto al papel concreto de Dinamarca, dejó claro que su contribución a la misión es “una prioridad”, aunque ha considerado que “todavía es muy pronto para dar detalles concretos”, apuntando a conversaciones con otros aliados sobre posibles aportaciones, como medios de patrulla marítima.

Aunar misiones ya existentes

La operación ‘Centinela del Ártico’ fue anunciada este miércoles por la OTAN como resultado del acuerdo alcanzado entre el secretario general aliado, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la crisis diplomática abierta por las pretensiones de la Casa Blanca sobre Groenlandia, con el objetivo de reforzar de forma coordinada la presencia militar aliada en una región cada vez más estratégica por su ubicación y por la creciente competencia geopolítica.

El Mando Aliado de Operaciones (ACO) será el responsable de planificar y ejecutar las actividades en la zona, mientras que la dirección operativa recaerá en el Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), cuya área de responsabilidad abarca todo el Ártico y el Polo Norte y que coordinará sus actuaciones con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y los mandos Norte y Europeo de Estados Unidos.

El secretario general de la
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. EFE/EPA/STRINGER

En la práctica, la misión integrará y dará coherencia a maniobras ya existentes de países aliados, como el ejercicio noruego ‘Cold Response’ o la misión danesa ‘Resistencia Ártica’, con el fin de reunir bajo un enfoque común todas las actividades en el Alto Norte y reforzar la postura de la Alianza frente a la actividad militar de Rusia y el creciente interés económico de China en la región.

(Con información de EP)

