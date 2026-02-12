El primer ministro de Canadá visitará Tumbler Ridge tras la masacre escolar

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hace una declaración sobre el tiroteo masivo en Tumbler Ridge en la Cámara de los Comunes en Ottawa, Ontario, Canadá, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/David Kawai

La pequeña localidad de Tumbler Ridge se encuentra sumida en el duelo tras el ataque armado en una escuela que dejó ocho víctimas mortales y una comunidad profundamente afectada. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha anunciado que visitará la población situada en las estribaciones de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica, para brindar apoyo directo a los habitantes, aunque la fecha aún no ha sido determinada y depende de la coordinación con las autoridades locales.

La responsable de la masacre, Jesse Van Rootselaar, una mujer transgénero de 18 años que había abandonado el instituto hace cuatro años, mató a su madre, Jennifer Strang, y a su hermanastro de once años antes de dirigirse a la escuela secundaria local. Allí, según confirmó el comandante policial Dwayne McDonald, asesinó a una docente de 39 años y a cinco estudiantes, tres niñas de doce años y dos niños de doce y trece años, antes de quitarse la vida. La policía sigue investigando el motivo del ataque, que según reportes oficiales, estaría vinculado a problemas de salud mental previamente conocidos.

La tragedia dejó, además de los fallecidos, 27 personas heridas, dos de ellas en estado crítico. Una de las estudiantes gravemente heridas, Maya Gebala, de doce años, fue sometida a una intervención quirúrgica tras recibir disparos en la cabeza y la nuca. Su madre, Cia Edmonds, informó a través de redes sociales que la situación médica de la niña es de extrema gravedad y que los especialistas temen que no sobreviva. Se ha abierto una campaña en la plataforma Gofundme para costear la atención médica de Gebala, que hasta la fecha ha recaudado cerca de 270.000 dólares (22.700 euros).

La Policía Montada de Canadá mantiene el despliegue de investigadores mientras toda la provincia de Columbia Británica declaró un día de duelo oficial. Las autoridades provinciales suspendieron sus actividades y guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Las calles de Tumbler Ridge, con una población aproximada de 2.400 habitantes, lucían desiertas en la mañana del jueves y la mayoría de los comercios permanecieron cerrados.

Flores y juguetes yacen en el suelo cerca del lugar de un tiroteo masivo en una escuela secundaria, en la ciudad de Tumber Ridge, Columbia Británica, Canadá, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/Jennifer Gauthier

La noche posterior al ataque, cientos de vecinos se congregaron en una vigilia con velas, depositando flores y peluches junto al colegio. La conmoción es generalizada, pues en una comunidad de estas dimensiones prácticamente todos los residentes tienen algún vínculo con las víctimas. El minero Emphraim Almazan expresó el sentir colectivo al declarar: “No podía creer que esto sucediera aquí”.

La identidad de todas las víctimas aún no ha sido divulgada oficialmente, aunque la prensa local menciona a Abel Mwansa Jr., hijo de una familia originaria de Zambia, entre los fallecidos. Este ataque se convierte en el segundo más letal en la historia de centros educativos en Canadá, un país donde la violencia armada es infrecuente debido a la estricta regulación de armas.

(Con información de AFP y EFE)