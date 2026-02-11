Mundo

Zelensky anunció una tercera ronda de negociaciones en Miami mientras Rusia mantiene el silencio

Washington impulsa un nuevo encuentro entre Kiev y Moscú para la próxima semana, pero el Kremlin aún no confirma su asistencia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, habla mientras responde una pregunta durante una reunión con los medios, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 7 de noviembre de 2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky confirmó que su delegación está preparada para una tercera ronda de negociaciones con Rusia en Miami, programada para los días 17 y 18 de febrero. Según declaró a medios ucranianos, Estados Unidos propuso el encuentro y Kiev aceptó de inmediato, pero Moscú mantiene el silencio. “La parte estadounidense propuso una reunión en Estados Unidos, en Miami, la próxima semana, y nosotros la confirmamos de inmediato. Estábamos esperando de los rusos. Según entiendo, Rusia está dudando”, señaló Zelensky.

La incertidumbre rusa amenaza con frustrar los esfuerzos diplomáticos iniciados en enero. Según el diario ucraniano Ukrainska Pravda, la cita en suelo estadounidense está prevista para mediados de la próxima semana, pero la falta de confirmación del Kremlin genera dudas sobre la continuidad del proceso. Zelensky sugirió que su país estaría dispuesto a mantener la reunión en Abu Dabi si esa fuera la preferencia rusa, buscando mantener abiertos los canales de diálogo.

Hasta el momento se han celebrado dos encuentros entre delegaciones rusa y ucraniana bajo la mediación de Estados Unidos, ambos en la capital emiratí. La primera ronda tuvo lugar los días 23 y 24 de enero, mientras que la segunda se desarrolló el 4 y 5 de febrero. Este último encuentro permitió alcanzar un acuerdo concreto: el primer canje de prisioneros del año, con 157 militares liberados de cada bando. El intercambio, anunciado por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, fue calificado como resultado de “conversaciones detalladas y productivas”, aunque ambas partes reconocieron que quedaba “mucho trabajo por hacer”.

El canje de prisioneros representó el único avance tangible de las negociaciones en Abu Dabi. En los aspectos centrales del conflicto, las posiciones permanecen irreconciliables. Rusia mantiene su exigencia de que Ucrania retire sus tropas de las áreas que aún controla en la región oriental de Donetsk, donde Moscú ocupa aproximadamente el 78% del territorio según datos de grupos de análisis ucranianos. Las fuerzas rusas conquistaron durante 2025 cerca de 5.600 kilómetros cuadrados adicionales en Ucrania, la mayor parte en el Donbás, pagando un altísimo coste en vidas humanas.

En esta imagen, tomada de un video distribuido por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 4 de febrero de 2026, un lanzacohetes múltiple ruso TOS-1A dispara hacia posiciones ucranianas en una ubicación no revelada en Ucrania (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

La otra gran piedra de tropiezo es la central nuclear de Zaporiyia, la mayor instalación de este tipo en Europa. Ocupada por Rusia desde los primeros días de la invasión en marzo de 2022, la planta nuclear se ha convertido en uno de los temas más delicados del proceso negociador. Estados Unidos propuso un esquema de gestión tripartita con un administrador estadounidense al frente, mientras que Kiev plantea una alternativa de explotación conjunta entre Ucrania y Washington, donde Estados Unidos decidiría cómo emplear el 50% de la energía producida. Rusia rechaza categóricamente cualquier fórmula que implique perder el control de la instalación.

El presidente ucraniano reconoció en declaraciones posteriores a la segunda ronda en Abu Dabi que “los temas complicados se mantienen complicados”. Sin embargo, valoró positivamente que las partes hayan acordado seguir dialogando. “Si hay una próxima reunión, hay una oportunidad de continuar el diálogo, lo que queremos que lleve al fin de la guerra”, expresó Zelensky.

Estados Unidos presiona para alcanzar un acuerdo antes del verano boreal, según reveló Zelensky. Washington busca que la guerra, que pronto cumplirá cuatro años desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, concluya antes de junio. Sin embargo, las negociaciones avanzan con extrema lentitud y los obstáculos territoriales parecen insalvables sin concesiones significativas de al menos una de las partes.

Mientras la diplomacia intenta llegar a un acuerdo, Rusia mantiene su ofensiva. Durante las jornadas de negociación en Abu Dabi, Moscú lanzó ataques masivos contra la infraestructura energética ucraniana, utilizando cientos de drones y decenas de misiles. Los bombardeos dejaron a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción en pleno invierno, con temperaturas que descendieron hasta 20 grados bajo cero en algunas regiones. Kiev denunció que Rusia utiliza el frío como arma de presión para forzar a Ucrania a aceptar condiciones desfavorables en la mesa de negociación.

