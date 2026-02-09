El derrumbe de un edificio en Líbano dejó al menos 14 muertos

Rescatistas en el lugar del derrumbe del edificio en Líbano, donde murieron 15 personas

El número de muertos en el derrumbe de un edificio en la ciudad libanesa de Trípoli aumentó a 14 tras el fin de las operaciones de búsqueda y rescate, dijo el jefe de defensa civil el lunes.

El edificio constaba de dos manzanas, cada una con seis apartamentos en el barrio de Bab al-Tabbaneh, una de las zonas más pobres de la ciudad. Veintidós personas estaban dentro en el momento del derrumbe.

El jefe de defensa civil, Imad Khreish, dijo a los periodistas frente al edificio que “las operaciones de búsqueda y rescate han terminado por ahora”, señalando que ocho residentes fueron rescatados con vida, mientras que “lamentablemente murieron 14 víctimas”.

Miembros del ejército se encuentran entre los escombros, mientras los rescatistas trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio residencial en Trípoli, Líbano, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Mohammed Azakir

El personal de seguridad había evacuado los edificios adyacentes por miedo a nuevos derrumbes.

El alcalde Abdel Hamid Karimeh declaró el domingo a Trípoli una “ciudad afectada por desastres” debido a edificios inseguros que amenazan la vida de “miles de nuestros habitantes”.

Este último desastre se produjo tras otro derrumbe mortal de un edificio en Trípoli a finales del mes pasado.

Los rescatistas se encuentran cerca de una excavadora que retira escombros en el lugar donde se derrumbó un edificio residencial en Trípoli, Líbano, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Mohammed Azakir

Las autoridades libanesas dijeron en ese momento que 105 edificios requerían “avisos de advertencia inmediata a sus residentes para evacuar”.

El Líbano está salpicado de edificios en ruinas y muchas estructuras habitadas se encuentran en un estado avanzado de deterioro.

Muchos edificios se construyeron ilegalmente, especialmente durante la guerra civil de 1975-1990, mientras que algunos propietarios han añadido nuevas plantas a bloques de apartamentos existentes sin permisos.

Un niño se encuentra entre los escombros en el lugar donde se derrumbó un edificio residencial en Trípoli, Líbano, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Mohammed Azakir

Varios edificios se han derrumbado anteriormente en Trípoli y otras partes del país a lo largo de los años, y las autoridades no han tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad estructural.

En 2024, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirmó que miles de personas seguían viviendo en edificios inseguros en Trípoli más de un año después de que un gran terremoto centrado en Turquía y la vecina Siria debilitara las estructuras.

Incluso antes del terremoto de febrero de 2023, los residentes de Trípoli “habían dado la voz de alarma sobre su precaria situación de vivienda, causada por décadas de abandono y el incumplimiento de las normativas de seguridad por parte de los contratistas”, según el comunicado.

Miembros del ejército entre los escombros en el lugar donde se derrumbó un edificio residencial en Trípoli, Líbano, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Mohammed Azakir

Los últimos derrumbes han provocado las críticas de la población de la ciudad, en medio de denuncia a la negligencia de las autoridades a la hora de abordar este caso. De hecho, durante las últimas horas se han registrado manifestaciones y sentadas para exigir medidas y mostrar solidaridad con las víctimas.

(con información de AFP y EP)