México

Detienen a “El Kakama” por homicidio de estudiante de la FES Cuautitlán: podría enfrentar hasta 70 años de prisión

José Luis “N” ya se encuentra vinculado a proceso por feminicidio y homicidio en grado de tentativa ocurridos en Cuautitlán Izcalli

Guardar
Google icon
Entrada número 4 del campus IV, donde estudiaba. Crédito: Oferta UNAM
Entrada número 4 del campus IV, donde estudiaba. Crédito: Oferta UNAM

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, alias “El Kakama”, quien es investigado por su probable participación en el homicidio de Joel Cristóbal Castillo, un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán Campo 4, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La captura se realizó en reclusión, ya que el sujeto se encuentra internado en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Estado de México por otros delitos graves que actualmente enfrenta ante las autoridades judiciales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril, cuando la víctima se dirigía a su domicilio tras concluir sus actividades académicas.

El estudiante fue interceptado y asesinado durante un asalto

Detención FES Cuautitlán José Luis “N”, alias “El Kakama” (Foto: FGJEM)
Detención FES Cuautitlán José Luis “N”, alias “El Kakama”, FGJEM Edomex

Las indagatorias señalan que el universitario caminaba por calles de la colonia San Mateo Iztacalco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cuando fue interceptado por José Luis “N”, quien circulaba a bordo de una motocicleta.

PUBLICIDAD

Según la carpeta de investigación, el ahora detenido habría accionado un arma de fuego en contra del estudiante, provocándole lesiones que le causaron la muerte. Posteriormente, presuntamente lo despojó de sus pertenencias antes de escapar en el mismo vehículo.

Tras el crimen, la Fiscalía inició diversas diligencias para esclarecer el caso, entre ellas entrevistas, análisis de evidencia y trabajos de inteligencia que permitieron identificar a José Luis “N” como probable responsable del homicidio.

Con los elementos recabados, el Ministerio Público solicitó a un juez la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue otorgada y posteriormente cumplimentada por elementos de la FGJEM.

Podría recibir una condena de hasta 70 años de cárcel

Las autoridades informaron que José Luis “N” enfrenta cargos por homicidio calificado y, en caso de ser encontrado culpable durante el proceso judicial, podría ser condenado a una pena de hasta 70 años de prisión.

No obstante, la Fiscalía recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, el imputado debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

En los canales oficiales de la institución fue publicado un pésame tras el asesinato. Crédito: Facebook - Fescunam oficial
En los canales oficiales de la institución fue publicado un pésame tras el asesinato. Crédito: Facebook - Fescunam oficial

También enfrenta proceso por feminicidio y tentativa de homicidio

La situación legal de José Luis “N” se complica debido a que actualmente ya se encuentra vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, derivados de un ataque ocurrido el pasado 10 de marzo en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con las investigaciones, aquel día las víctimas se encontraban dentro de un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Norte cuando el ahora detenido y otro sujeto arribaron al lugar a bordo de una motocicleta portando un arma de fuego.

Las autoridades sostienen que ambos individuos realizaron múltiples disparos contra la pareja. Como resultado de la agresión, una de las víctimas perdió la vida, mientras que la otra sobrevivió y tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tras las investigaciones correspondientes, la Fiscalía logró identificar a José Luis “N” como uno de los presuntos responsables, por lo que fue detenido e ingresado al sistema penitenciario estatal.

Con la nueva orden de aprehensión por el homicidio del estudiante de la FES Cuautitlán, José Luis “N”, alias “El Kakama”, suma múltiples procesos penales por delitos de alto impacto cometidos presuntamente en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

La FGJEM informó que continuará con las investigaciones para determinar si el imputado podría estar relacionado con otros hechos delictivos registrados en la región.

En caso de ser declarado culpable por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, el acusado podría alcanzar una sentencia de hasta 116 años y seis meses de prisión, además de la pena que eventualmente pudiera imponerse por el homicidio del estudiante universitario.

Temas Relacionados

UNAMFES CuautitlánEdomexDetenciónFGJEMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 13 de junio

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del ambiente en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 13 de junio

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Lluvias intensas afectarán a más de 20 estados de México: alertan por inundaciones y granizo

Conagua pronostica precipitaciones torrenciales durante el fin de semana

Lluvias intensas afectarán a más de 20 estados de México: alertan por inundaciones y granizo

Precio de la gasolina en Puebla este sábado 13 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Precio de la gasolina en Puebla este sábado 13 de junio

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 12 de junio

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 12 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

De EEUU al Altiplano: así cayó un funcionario de Aduanas investigado por delincuencia organizada

De EEUU al Altiplano: así cayó un funcionario de Aduanas investigado por delincuencia organizada

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

Luis Ángel López, periodista asesinado en Poza Rica, presentó 18 heridas de bala y viajaba acompañado al momento del ataque

Caso Roxana Guzmán: FGR atrae investigación tras 10 días del secuestro contra la periodista veracruzana

Detienen a 8 policías de Coeneo, Michoacán, por narcomenudeo y cohecho: investigan si tienen relación con la emboscada de Nahuatzen

ENTRETENIMIENTO

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

DEPORTES

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

Partidos del Mundial 2026, hoy 13 de junio: fixture, horarios, estadios y cómo ver en vivo todos los encuentros de la fecha 3

Exponen al mexicano que se burló de aficionada coreana en el Estadio Guadalajara

Estos son los posibles cambios en la alineación titular de México para el partido contra Corea del Sur

De Chivas a Toluca: Víctor Guzmán estaría cerca de convertirse en refuerzo de los Diablos Rojos