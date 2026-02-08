El régimen iraní detuvo a un nuevo activista por un manifiesto crítico contra la represión de las protestas

Las protestas a nivel nacional comenzaron a finales de diciembre en el Gran Bazar de Teherán en respuesta al empeoramiento de la situación económica (Europa Press)

Las fuerzas de seguridad de Irán detuvieron el sábado al activista Ghorban Behzadian-Nejad tras la publicación de un manifiesto crítico con el régimen, en el que se reclamaba la formación de una asamblea constituyente y el fin de la República Islámica.

Según informaron medios locales, el opositor y asesor de Mir Hosein Musaví —líder del Movimiento Verde de 2009, bajo arresto domiciliario desde hace 15 años—, fue arrestado en su domicilio en Teherán.

El activista es uno de los firmantes del llamado “Comunicado de los 17”, difundido a finales de enero, que exige un referéndum “libre y transparente”, una asamblea constituyente y respalda las recientes protestas contra el régimen ayatolá.

La semana pasada, otros tres firmantes del texto —entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película Un simple accidente— fueron también detenidos, junto con los activistas Vida Rabbani y Abdullah Momeni, según The Hollywood Reporter.

Entre quienes apoyan el comunicado figuran el cineasta Jafar Panahi (actualmente en Estados Unidos), el cineasta Mohammad Rasoulof (exiliado en Alemania), la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y la abogada Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov.

El manifiesto responsabiliza al líder supremo Ali Khamenei de la muerte de miles de personas en las protestas iniciadas en diciembre por la depreciación del rial y que luego se extendieron con reclamos para acabar con la República Islámica. Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por la Guardia Revolucionaria Islámica.

Los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026 (AP)

Alemania exigió el lunes pasado la libertad del guionista iraní Mahmoudian. “La detención de Mehdi Mahmoudian no es un caso aislado, sino parte de un sistema que pretende silenciar deliberadamente las voces críticas. Quien encarcela a autoras y autores no combate el arte, sino la libertad. Mahmoudian debe ser liberado, porque el arte no es un delito”, indicó en un comunicado el ministro alemán de Cultura y Medios de Comunicación, Wolfram Weimer.

El régimen iraní reconoce 3.117 fallecidos, aunque organizaciones opositoras como Human Rights Activists in Iran (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevan la cifra a 6.961 y siguen verificando más de 11.600 posibles muertes y unos 51.000 arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló que médicos iraníes estiman que la cifra real podría alcanzar los 20.000 muertos, aunque Naciones Unidas advierte que los datos son difíciles de corroborar.

En paralelo a la represión impuesta a las protestas por las autoridades de Irán, la Nobel de la Paz Narges Mohammadi empezó una huelga de hambre en la prisión de Mashhad para denunciar las condiciones de su detención, tras ser arrestada el 12 de diciembre durante un acto en memoria del abogado Khosrow Alikordi.

La fundación que lleva su nombre, gestionada por su familia en París, informó que la protesta responde a una detención considerada ilegal, a la incomunicación con allegados y abogados, y a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad.

Narges Mohammadi (EFE/Abedin Taherkenareh/Archivo)

Desde su arresto, Mohammadi solotuvo una breve llamada telefónica con su hermano, mientras sus familiares recibieron amenazas para no difundir información sobre su situación. Ali Rahmani, hijo de la activista, expresó su preocupación por la salud de su madre y de otros presos políticos: “Lo que está sucediendo en nuestro país es un crimen contra la humanidad”, afirmó.

La abogada Chirinne Ardakani, representante de la familia, señaló que Mohammadi permanece en aislamiento y que la última comunicación familiar fue el 14 de diciembre. Las autoridades de Mashhad detuvieron a Mohammadi junto a unas 40 personas durante el homenaje a Alikordi, fallecido en circunstancias poco claras.

El delicado estado de salud de Mohammadi ha motivado reclamos internacionales. Según reportó CNN, la activista presenta antecedentes de infartos, hipertensión, problemas de columna y ha sido sometida a cirugías de urgencia.

(Con información de EFE)