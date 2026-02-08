Mundo

El jefe de gabinete británico renunció tras la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EEUU

“Aconsejé al Primer Ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo”, señaló Morgan McSweeney. El gobierno de Starmer está en el centro de la polémica luego de que se conocieran los vínculos de Mandelson con Jeffrey Epstein


El jefe de gabinete de
El jefe de gabinete de Downing Street, Morgan McSweeney, llega al banquete anual de la alcaldesa en el Guildhall de Londres, Gran Bretaña, 1 de diciembre de 2025. REUTERS/Chris J. Ratcliffe/File Photo

El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, renunció este domingo debido al escándalo en torno al nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein, el financista estadounidense sentenciado por abuso sexual de menores.

Morgan McSweeney expresó que asumió la responsabilidad por haber aconsejado a Starmer nombrar a Mandelson, de 72 años, para el puesto diplomático más importante de Gran Bretaña en 2024.

La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma”, dijo McSweeney en un comunicado. “Cuando se me preguntó, aconsejé al Primer Ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo”.

Starmer enfrenta una tormenta política y preguntas sobre su juicio después de que documentos recién publicados, parte de un enorme conjunto de archivos de Epstein hechos públicos en Estados Unidos, sugirieron que Mandelson envió a Epstein información delicada para los mercados cuando era secretario de negocios del gobierno del Reino Unido durante la crisis financiera de 2008.

Starmer destituyó a Mandelson en
Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de su puesto de embajador

El gobierno de Starmer ha prometido publicar sus propios correos electrónicos y otra documentación relacionada con el nombramiento de Mandelson, que supuestamente mostrarán que él engañó a las autoridades.

Mandelson, ex ministro del gabinete, embajador y veterano estadista del gobernante Partido Laborista, no ha sido arrestado ni acusado.

El primer ministro se disculpó esta semana por “haber creído las mentiras” de Mandelson. Dijo que “ninguno de nosotros conocía la profundidad de la oscuridad” de la relación entre Epstein y Mandelson cuando este fue evaluado para el puesto de diplomático.

Pero varios legisladores ya están pidiendo la dimisión de Starmer.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, habla con el público tras pronunciar un discurso en el complejo deportivo Horntye Park, en St Leonards, Reino Unido, el 5 de febrero de 2026. Peter Nicholls/Pool vía REUTERS

“Keir Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones terribles”, dijo Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador de la oposición.

Oficiales de la Policía Metropolitana registraron la casa de Mandelson en Londres y otra propiedad vinculada a él el viernes. La policía dijo que la investigación es compleja y requerirá “una cantidad significativa de recolección y análisis de evidencia adicional”.

La investigación policial del Reino Unido se centra en una posible mala conducta en el cargo público, y Mandelson no está acusado de ningún delito sexual.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de su puesto de embajador debido a revelaciones anteriores sobre sus vínculos con Epstein. Pero los críticos dicen que los correos electrónicos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han planteado serias preocupaciones sobre el criterio de Starmer para nombrar a Mandelson desde el principio.

El primer ministro británico Keir
El primer ministro británico Keir Starmer (d) con el entonces embajador británico ante Estados Unidos Peter Mandelson en la residencia del embajador en Washington el 26 de febrero del 2025. (Carl Court/Pool Photo via AP)

Las nuevas revelaciones incluyen documentos que sugieren que Mandelson compartió información gubernamental sensible con Epstein tras la crisis financiera global de 2008. También incluyen registros de pagos por un total de 75.000 dólares en 2003 y 2004 de Epstein a cuentas vinculadas a Mandelson o a su marido Reinaldo Avila da Silva.

Antes de este escándalo, Mandelson tuvo que dimitir dos veces de altos cargos gubernamentales debido a escándalos relacionados con el dinero o la ética.

(con información de AP)

