Zelensky afirmó que EEUU quiere que la guerra termine antes de junio y que propuso nuevas reuniones con Rusia la próxima semana

El presidente de Ucrania volvió a repetir que no toleraría que Washington y Moscú llegaran a acuerdos a espaldas de Kiev, especialmente si estos afectan la soberanía ucraniana

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press/Archivo)

Estados Unidos quiere que Ucrania y Rusia pongan fin a su guerra antes de junio y se ha ofrecido a organizar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, según declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado presionando a Moscú y Kiev para que pongan fin al conflicto de casi cuatro años, mediando recientemente en las conversaciones entre ambas partes en Abu Dabi, pero hasta el momento no ha logrado un acuerdo sobre la espinosa cuestión territorial.

Rusia, que ocupa alrededor del 20% de Ucrania, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donetsk, en el marco de un acuerdo. Pero Ucrania afirma que no firmará un acuerdo que no disuada a Rusia de una nueva invasión.

Estados Unidos ha propuesto por primera vez que los dos equipos negociadores —Ucrania y Rusia— se reúnan en Estados Unidos, probablemente en Miami, dentro de una semana”, declaró Zelensky a la prensa en declaraciones publicadas este sábado.

Dicen que quieren tener todo listo para junio”, añadió.

Zelensky ha expresado repetidamente su frustración por el hecho de que a su país se le exijan concesiones desproporcionadas en comparación con Rusia.

En sus declaraciones publicadas este sábado, el líder ucraniano afirmó que no toleraría que Washington y Moscú llegaran a acuerdos a espaldas de Kiev, especialmente si estos afectaban a la soberanía ucraniana.

Ambas partes tampoco han logrado un entendimiento común sobre el control de la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, ocupada por Moscú desde 2022, afirmó Zelensky.

Rusia lanzó un ataque masivo
Rusia lanzó un ataque masivo contra la red eléctrica en Ucrania (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Zelensky condenó el ataque ruso con “más de 400 drones y unos 40 misiles” al sector energético

En otro orden, Zelensky condenó el ataque ruso contra Ucrania de la noche del viernes a este sábado en el que las fuerzas de Rusia emplearon, según el jefe de Estado del país invadido, “más de 400 drones y unos 40 misiles” dirigidos principalmente contra el sector eléctrico.

Más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos se usaron en este ataque. El principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución”, lamentó Zelensky en su cuenta de Telegram.

“En todas partes en las que la situación lo permite, el trabajo de rescate y reparación está teniendo lugar en los puntos del ataque ruso”, agregó el presidente ucraniano.

Zelensky reconoció “daños” en varias regiones ucranianas, como en Volonia, en el noroeste y fronteriza con Polonia, en Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumania, Leópolis, que también linda con el territorio polaco, y Rivne, colindante con Bielorrusia.

El presidente indicó que en Rivne, un bloque de apartamentos fue dañado por el ataque ruso, mientras que en la región de Vínnitsia, en el centro del país y fronteriza con Moldavia, concretamente en la ciudad de Ladizhin, drones rusos impactaron en un edificio administrativo.

La gente duerme mientras se
La gente duerme mientras se refugia dentro de una estación de metro durante un ataque nocturno con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 7 de febrero de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

También hubo ataques en las regiones de Kiev y de Kharkov”, precisó Zelensky, que indicó que Ucrania aún tenía activa sus defensas aéreas.

Todos los días Rusia podría elegir diplomacia real, pero elige nuevamente los ataques. Es importante que todo el que apoya la negociación trilateral responda a esto”, afirmó el presidente ucraniano, en una alusión a los recientes esfuerzos negociadores a tres bandas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Moscú tiene que ser desprovista de poder presionar a Ucrania con meteorología fría”, abundó Zelensky, al aludir que los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana se producen en un momento en el que el frío marca la vida diaria de los ciudadanos del país invadido.

Para este sábado hay una temperatura mínima en Ucrania de hasta menos seis grados bajo cero en algunas ciudades.

Ante la persistencia de este tipo de ataques aéreos rusos contra la infraestructura energética ucraniana, Zelensky pidió más apoyo militar a sus socios internacionales. “Necesitamos misiles para los Patriot, NASAMS y otros sistemas”, dijo, antes de agradecer a los socios de Kiev que entienden la situación del país y lo apoyan.

