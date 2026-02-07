Mundo

Un joven de 17 años es arrestado por presuntamente incendiar a un amigo con combustible

El ataque quedó registrado en un video clave. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que dejó a un adolescente con graves quemaduras y generó conmoción en la comunidad local durante el fin de semana. IMÁGENES SENSIBLES

La policía informó la detención de un menor tras un grave incidente ocurrido en Houston, donde la víctima, también adolescente, sufrió quemaduras tras ser rociado con combustible y encendido, según reportes oficiales

Un adolescente de 17 años fue arrestado en Florida acusado de rociar con nafta y prender fuego a un amigo durante una reunión junto a una fogata en Kauffman Island, lago Kerr, según el medio estadounidense People.

El ataque quedó registrado en video, lo que permitió a las autoridades reconstruir los momentos previos y posteriores al incidente; el material mostró consumo de alcohol entre los asistentes y la ausencia de conflictos previos entre los involucrados.

El hecho ocurrió el 11 de enero, cuando Bradey Ming, de 17 años, interactuaba con un grupo de adolescentes alrededor de un fogón encendido por el frío. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Marion, citada por People, el joven utilizó un bidón de nafta para crear un rastro del líquido hasta la ubicación de otro joven, lo empapó y luego prendió fuego.

El arresto de un adolescente
El arresto de un adolescente por prender fuego a su amigo genera conmoción en la comunidad de Florida (Marion County Sheriff's Office)

Las autoridades informaron que el padre de la víctima entregó el video a la policía, lo que permitió proceder con el arresto. Las imágenes, recogidas por People a partir de los vídeos difundidos por WOFL y WCJB, muestran a Ming preguntar “¿Quieres que te prenda fuego?” poco antes del ataque. Tras ser alcanzado por las llamas, la víctima fue instada por los presentes a lanzarse al lago para intentar sofocar el fuego.

El joven herido sufrió quemaduras en las manos, la parte posterior de las piernas y los brazos, y debió ser hospitalizado, según el expediente policial citado por People. Inicialmente, la víctima intentó explicar sus lesiones afirmando que resultaron de arrojar una botella de agua con nafta al fuego, versión desmentida por la evidencia en video.

La víctima sufrió heridas severas
La víctima sufrió heridas severas en piernas, brazos y manos, debiendo ser hospitalizada tras el incidente (Captura de video)

En su declaración policial, el adolescente relató que desconocía los motivos del ataque y describió su relación previa con Ming como buena, sin desacuerdos recientes. El informe policial indica que, tras el incidente, Ming pidió a la víctima que no informara a sus padres sobre lo sucedido. El joven accedió inicialmente, aunque finalmente fue el video presentado por su padre lo que permitió a las autoridades conocer los hechos en su totalidad.

Otro testigo corroboró que Ming había hecho un rastro con gasolina antes de rociar y prender fuego a su compañero, respaldo que coincide con la versión de la víctima y el informe de la Oficina del Sheriff.

En el ámbito judicial, Ming permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta un cargo por delito grave de lesiones agravadas, según el expediente citado por People y reportes secundarios de WOFL. Las autoridades señalaron que acudió voluntariamente a la comisaría, sumándose imágenes de su entrega y custodia policial a los registros del caso.

