Estados Unidos exigió a Rusia y China negociar nuevo acuerdo nuclear tras el fin de Nuevo START

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano durante una rueda de prensa tras su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, EEUU. 15 de agosto de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/

Estados Unidos urgió a Rusia y China a iniciar negociaciones para establecer nuevos límites sobre las armas nucleares, tras la expiración del tratado Nuevo START el jueves, que por más de una década había regulado los arsenales de las dos mayores potencias atómicas. “El control de armas ya no puede ser un asunto bilateral entre Estados Unidos y Rusia”, afirmó en un ensayo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien recalcó la necesidad de incluir a otros actores clave en un futuro acuerdo, señalando especialmente a China.

El fin del Nuevo START deja al mundo sin un tratado que limite las armas más destructivas del planeta por primera vez en más de medio siglo. Bajo sus disposiciones, ambos países podían desplegar hasta 1.550 ojivas nucleares cada uno y estaban sujetos a inspecciones mutuas, aunque estas se suspendieron en 2020 y no se reanudaron. Las autoridades estadounidenses advirtieron que la ausencia de restricciones fomenta el riesgo de una nueva carrera armamentística, mientras que el presidente Donald Trump rechazó la extensión del tratado propuesta por el mandatario ruso, Vladimir Putin, y llamó en su lugar a negociar un “tratado nuevo, mejorado y modernizado”.

En la Conferencia de Desarme de la ONU celebrada en Ginebra, el subsecretario de Estado para el control de armas, Thomas DiNanno, expuso que “las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y los fallos en el diseño y aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy”. DiNanno acusó a China de carecer de límites, transparencia y control en su arsenal nuclear, y la responsabilizó de haber realizado pruebas encubiertas, además de prever que superará las 1.000 ojivas nucleares para 2030.

China exhibe sus misiles con capacidad nuclear durante un desfile militar

Pese a la presión estadounidense, el representante adjunto chino ante la ONU en Ginebra, Shen Jian, sostuvo que “las capacidades nucleares de China están muy lejos del nivel de las de Estados Unidos o Rusia” y reiteró que “China no participaría en negociaciones de desarme nuclear en esta etapa”. Shen rechazó las acusaciones sobre pruebas nucleares encubiertas y calificó los señalamientos de “narrativas falsas e infundadas”, agregando que las críticas buscan desviar la responsabilidad de Estados Unidos en materia de desarme.

Por su parte, Rusia indicó que cualquier nuevo diálogo debería incluir a otros Estados con armas nucleares, como el Reino Unido y Francia, postura que fue matizada por las delegaciones de ambos países. El embajador británico, David Riley, aseguró que el Reino Unido mantiene una “disuasión nuclear mínima”, mientras que la embajadora francesa, Anne Lazar-Sury, abogó porque todos los Estados con armas nucleares adopten medidas para reducir el riesgo de uso de estos arsenales.

El Kremlin comunicó que negociadores rusos y estadounidenses discutieron la situación tras la expiración del tratado en Abu Dabi, donde también dialogaron sobre Ucrania. “Ambas partes comprenden la necesidad de iniciar negociaciones lo antes posible”, declaró el portavoz Dmitry Peskov, quien descartó la posibilidad de una extensión informal del Nuevo START.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. REUTERS/Jonathan Ernst

El arsenal nuclear de China crece a un ritmo sin precedentes, con un aumento de aproximadamente 100 ojivas anuales desde 2023, de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Estados Unidos sostiene que desde 2020 China ha triplicado su número de armas nucleares, superando actualmente las 600 y proyectando más de 1.000 para el final de la década. Rubio enfatizó que cualquier nuevo acuerdo debe reflejar que Washington podría enfrentar “no a uno, sino a dos pares nucleares: Rusia y China”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita el Centro de Control de Defensa Nacional para supervisar la prueba de un nuevo sistema de misiles hipersónicos ruso llamado Avangard, que puede transportar ojivas nucleares y convencionales, en Moscú, Rusia, el 26 de diciembre de 2018. Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS

El gobierno estadounidense insistió en que mantendrá una disuasión nuclear robusta, creíble y modernizada, negociando siempre “desde una posición de fuerza” y sin aceptar términos que perjudiquen su seguridad o ignoren incumplimientos previos. A pesar del aumento de tensiones, Estados Unidos y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel, interrumpido desde 2021, tras una reunión entre funcionarios de ambos países en Abu Dabi.

