Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos abandonar Irán inmediatamente o buscar refugio

La embajada virtual del país norteamericano adviritió sobre bloqueos viales, disminución del acceso a internet y limitaciones en el transporte, e instó a considerar rutas fronterizas y reservas de suministros en caso de una permanencia forzada

Personas pasan junto a un mural antiestadounidense en el muro de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán (Nazanin Tabatabaee/WANA/vía REUTERS/Archivo)

La Embajada Virtual de Estados Unidos en Irán aconsejó a todos los estadounidenses residentes en el país persa que abandonen el territorio lo antes posible o, en su defecto, elaboren un plan de salida que no dependa de la asistencia de la nación norteamericana.

En un comunicado, la legación, virtual desde la ruptura de relaciones diplomáticas en 1980, recomendó a los nacionales que, en caso de no poder salir, busquen un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio.

El mensaje advierte sobre el endurecimiento de las medidas de seguridad, cierres de carreteras, interrupciones en el transporte público y restricciones al acceso a internet, tanto en redes móviles como fijas. Las aerolíneas continúan limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán.

Los ciudadanos estadounidenses “deben esperar cortes continuos de internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Turquía”, según el comunicado difundido.

La Embajada Virtual de EEUU en Irán recomendó a los ciudadanos que salgan sin depender de la asistencia del país norteamericano

La embajada virtual instó a salir “ahora” o a contar con un plan independiente del gobierno estadounidense para abandonar Irán, advirtiendo que pueden producirse cancelaciones repentinas de vuelos. En caso de no poder salir, el comunicado recomienda tener provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

A las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní, se les aconseja emplear sus documentos iraníes, ya que “mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien”. El texto diplomático también detalla los puestos fronterizos abiertos por los que es posible abandonar el país.

La advertencia llega en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán, tras reiteradas advertencias del presidente Donald Trump de atacar Irán si el régimen de la República Islámica continúa reprimiendo las protestas antigubernamentales.

A su vez, el lanzamiento del comunicado coincide con el inicio de negociaciones en Omán, primer encuentro entre altos funcionarios de ambos países desde la guerra de los 12 días entre Irán e Israel.

Irán y Estados Unidos iniciarán las negociaciones este viernes para evaluar avances diplomáticos sobre el programa nuclear iraní y otros temas sensibles. Las delegaciones estarán encabezadas por Steve Witkoff, enviado estadounidense para Medio Oriente, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. El sultanato de Omán vuelve a asumir el rol de mediador entre ambos países, que arrastran décadas de enfrentamientos y escasa cooperación directa.

Abbas Araghchi y Steve Witkoff se reunirán este viernes en Omán (AP Fotos Stringer, Mark Schiefelbein)

Irán entra a la diplomacia con los ojos abiertos y una memoria firme del último año. Actuamos de buena fe y nos mantenemos firmes en nuestros derechos”, escribió Araghchi en la red social X antes del encuentro. Teherán subrayó el jueves que existe una “responsabilidad de no perder ninguna oportunidad de utilizar la diplomacia” para preservar la paz, y manifestó su expectativa de que Washington participe en las conversaciones “con responsabilidad, realismo y seriedad”.

Desde Washington, la Casa Blanca adelantó que la delegación explorará la posibilidad de alcanzar una “capacidad nuclear cero” para Irán. La secretaria de prensa de la sede presidencial Karoline Leavitt advirtió que el mandatario Donald Trump mantiene “muchas opciones a su disposición aparte de la diplomacia”.

El presidente republicano confirmó el jueves que las negociaciones están en marcha: “Están negociando”, afirmó. Luego añadió: “No quieren que los ataquemos, tenemos una gran flota yendo hacia allí”, en referencia al despliegue naval estadounidense en la región, al que el mandatario describió como una “armada”.

EEUU desplegó esta semana en Medio Oriente su portaaeronaves USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán (Europa Press)

Las conversaciones se producen mientras el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate, conformado por tres destructores lanzamisiles, operan cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico bajo amenaza de intervención militar.

(Con información de EFE)

