Mundo

Estados Unidos acusó a China de realizar una prueba nuclear secreta en 2020

Estados Unidos acusa a China de realizar una prueba nuclear secreta en 2020

Guardar
El misil nuclear estratégico intercontinental
El misil nuclear estratégico intercontinental de combustible líquido DF-5C se exhibe durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín, China, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Go Nakamura

Estados Unidos acusó el viernes a China de realizar una prueba nuclear secreta en 2020, en un contexto de creciente tensión internacional por el control de armas atómicas. Las acusaciones surgieron durante una conferencia sobre desarme celebrada en Ginebra, justo un día después de que expirara el tratado que limitaba el despliegue de misiles y ojivas nucleares entre Estados Unidos y Rusia.

El subsecretario de Estado de Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos, Thomas DiNanno, declaró ante los asistentes que el Gobierno estadounidense posee pruebas de que China llevó a cabo experimentos con explosivos nucleares, incluyendo preparativos para detonaciones con un rendimiento de cientos de toneladas. DiNanno detalló que el Ejército chino habría empleado una técnica llamada “desacoplamiento”, que reduce la capacidad de los sistemas internacionales de vigilancia sísmica para detectar explosiones nucleares, con el fin de ocultar la actividad al resto del mundo. Según sus palabras, una de estas pruebas se realizó el 22 de junio de 2020.

El funcionario afirmó que China intentó ocultar las explosiones nucleares porque reconocía que estos ensayos suponían una violación de los compromisos internacionales de prohibición. DiNanno sostuvo que la revelación de estos hechos subraya la necesidad de un nuevo tratado de control de armas más amplio, que incluya tanto a China como a Rusia, al considerar que un acuerdo bilateral es insuficiente ante el escenario actual, en el que Estados Unidos se enfrenta a amenazas de múltiples potencias nucleares.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró en la plataforma Substack la intención de mantener una disuasión nuclear sólida, creíble y modernizada, mientras se exploran vías para negociar un nuevo acuerdo que abarque a más actores. Rubio señaló: “Rusia y China no pueden esperar que Estados Unidos se quede de brazos cruzados mientras ellos eluden sus obligaciones y amplían sus fuerzas nucleares”.

Por su parte, el embajador chino para el desarme, Shen Jian, no respondió de manera directa a las acusaciones pero defendió que Pekín siempre ha actuado con prudencia y responsabilidad en este ámbito. El Ministerio de Exteriores chino expresó a través de redes sociales que el país sigue una política nuclear defensiva y mantiene su arsenal en el nivel mínimo requerido para la seguridad nacional. Además, reiteró su compromiso con la política de no ser el primero en usar armas nucleares y de no emplearlas contra Estados no poseedores de este tipo de armamento ni en zonas libres de armas nucleares.

Un miembro del Ejército Popular
Un miembro del Ejército Popular de Liberación observa cómo el grupo de ataque estratégico muestra misiles nucleares DF-5C durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Tingshu Wang

Pekín rechazó lo que calificó como exageraciones estadounidenses sobre la supuesta “amenaza nuclear china” y afirmó que “es Estados Unidos el responsable del agravamiento de la carrera armamentística”. Diplomáticos presentes en la conferencia de Ginebra describieron las acusaciones estadounidenses como nuevas y preocupantes.

La expiración del tratado New START de 2010 dejó a Estados Unidos y Rusia sin restricciones vinculantes sobre el despliegue de misiles estratégicos y ojivas nucleares por primera vez en más de medio siglo. En este marco, Washington busca que un futuro pacto nuclear involucre a China, que ha incrementado sus capacidades en los últimos años, como parte de los esfuerzos por evitar un nuevo ciclo de carrera armamentista internacional.

(Con información de Europa Press y Reuters)

Temas Relacionados

chinarusianuclearacuerdo nuclear

Últimas Noticias

Nuevo gobierno en Yemen: Shaya Mohsen al Zindani asumió como primer ministro y canciller en un gabinete respaldado por Arabia Saudita

La reestructuración se da en un contexto de tensiones y división entre las autoridades reconocidas y los hutíes, con casi el 80% de la población dependiendo de ayuda humanitaria

Nuevo gobierno en Yemen: Shaya

Francia desmanteló una red de espionaje chino que operaba con antenas parabólicas cerca de instalaciones militares

La investigación sigue en curso, mientras crecen las medidas de seguridad y vigilancia

Francia desmanteló una red de

Quién es Vladímir Alexéyev, el subdirector de la inteligencia militar rusa que fue baleado en Moscú

El ataque ocurrió días después de que su jefe participara en negociaciones de paz sobre la guerra en Ucrania

Quién es Vladímir Alexéyev, el

La nueva política exterior de Taiwán impulsa la cooperación y la resiliencia ante la presión china

La administración de Lai Ching-te promueve alianzas enfocadas en valor agregado, transferencia tecnológica e integración en cadenas globales, mientras enfrenta los desafíos de exclusión internacional y coerción política

La nueva política exterior de

Estados Unidos capturó al presunto cerebro del ataque al consulado en Bengasi

Zubayr al Bakoush será juzgado por asesinato, terrorismo e incendio provocado. La operación, coordinada internacionalmente y bajo estricta reserva, marca un avance en la investigación

Estados Unidos capturó al presunto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de febrero: línea 5 y 6 del Metrobús presentan retrasos debido a movilizaciones sociales

Camilo Romero no participará en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo: apoyará a Iván Cepeda

Por qué es fundamental estirar después de entrenar: claves para evitar lesiones y mejorar la recuperación

Colombia impondrá aranceles a Ecuador ante negativa de retirar sus tributos: anunció demanda

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Intensifican búsqueda de una madre guatemalteca y sus dos hijos desaparecidos en Alabama

Coventry preside con armonía sus primeros Juegos: "Nuestra fuerza proviene del cuidado mutuo"

Nuevo gobierno en Yemen: Shaya Mohsen al Zindani asumió como primer ministro y canciller en un gabinete respaldado por Arabia Saudita

Wall Street cierra en verde y el Dow Jones supera los 50.000 puntos por primera vez

La esposa de Bolsonaro revela una carta de amor enviada por el expresidente desde prisión

ENTRETENIMIENTO

La serie Wonder Man revela

La serie Wonder Man revela el lado humano tras los superpoderes

Rebecca Ferguson explica por qué no expondrá al actor que la humilló en un set de rodaje

Un vestido de cabello trenzado: la elección de Margot Robbie que causa sensación en la alfombra roja

“Libertad para mí es el anonimato, a veces solo quiero sentirme normal por un día”, confesó Rosé de Blackpink

“Ser hawaiano es un orgullo y también una gran responsabilidad”, afirmó Jason Momoa