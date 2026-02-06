El presidente de Israel visitará por primera vez Australia tras el atentado en Bondi Beach

El presidente israelí, Isaac Herzog, observa durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la residencia presidencial en Jerusalén, el 6 de diciembre de 2025 (Abir Sultan/REUTERS)

Isaac Herzog, presidente de Israel, llegará el próximo lunes a Australia para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney, considerado el atentado antisemita más mortífero desde la ofensiva del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023.

El mandatario declaró que su objetivo es “expresar solidaridad y ofrecer fuerza” tras el ataque, el cual ocurrió el 14 de diciembre pasado durante la celebración judía de Janucá.

La visita de cuatro días fue bien recibida por la comunidad judía australiana. Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, señaló que la presencia de Herzog “levantará el ánimo de una comunidad dolorida”.

Sin embargo, la gira presidencial también genera protestas. Activistas pro palestinos convocaron manifestaciones en todo el país, incluso en el centro de Sídney, aunque la policía denegó permisos para marchas bajo nuevos poderes otorgados tras el ataque de Bondi Beach.

Amnistía Internacional Australia animó a sus simpatizantes a reclamar el fin del “genocidio” contra los palestinos y a exigir que se investigue a Herzog por presuntos crímenes de guerra.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, exhortó a los manifestantes a recordar el motivo de la visita del mandatario: “El presidente Herzog viene especialmente para reunirse con miembros de la comunidad judía que están de luto por la pérdida de 15 vidas inocentes”. En ese sentido, insistió en que “la nación necesita mirar hacia la unidad”.

Flores y fotos se exhiben en memoria de las víctimas del tiroteo del 14 de diciembre en Bondi Beach (Steven Markham/AFP)

El abogado australiano de derechos humanos Chris Sidoti, miembro de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre abusos en Israel y los territorios palestinos, pidió el arresto de Herzog, citando el informe de 2025 que concluyó que el presidente israelí “incitó a la comisión de genocidio” al responsabilizar a “una nación entera” de palestinos por el ataque de Hamás.

Israel rechazó “categóricamente” el informe, calificándolo de “distorsionado y falso”, y reclamó la abolición del organismo internacional. Por su parte, la policía federal de Australia descartó cualquier arresto del mandatario israelí, asegurando que goza de “plena inmunidad” civil y penal, incluso ante acusaciones de genocidio.

La bandera nacional de Australia ondea a media asta en Bondi Beach durante el Día Nacional de Luto por las víctimas del tiroteo masivo de Bondi Beach en Sídney, Australia, el 22 de enero de 2026 (REUTERS/Jeremy Piper)

El autor del tiroteo en Bondi Beach, Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por oficiales durante el ataque. De nacionalidad india, Akram había ingresado a Australia con una visa en 1998. Su hijo Naveed, de 24 años y ciudadano australiano, permanece en prisión acusado de terrorismo y 15 asesinatos.

Entre las víctimas figuran un sobreviviente del Holocausto de 87 años, una pareja que intentó enfrentar a uno de los atacantes y una niña de 10 años, Matilda, recordada en su funeral como un “rayo de sol”.

En la antesala a la llegada de Herzog, la Policía australiana arrestó a un joven de 19 años en Sídney por supuestas amenazas en redes sociales contra el presidente.

Los agentes realizaron una redada en el domicilio del acusado, cuya identidad no fue revelada, e incautaron varios objetos, incluido un teléfono móvil, según informó la Policía Federal en un comunicado.

La ministra de Exteriores, Penny Wong, recordó que Herzog visita Australia “para honrar a las víctimas” del ataque terrorista. El presidente israelí fue invitado a Sídney por el primer ministro Anthony Albanese tras el atentado, calificado por el mandatario de antisemita y tras el cual se adoptaron medidas como nuevas restricciones a la tenencia de armas.

(Con información de AFP)