La ONU advirtió que la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico aumentó en todo el mundo en 2025

Naciones Unidas advirtió el miércoles que la amenaza que representa el grupo Estado Islámico alrededor del mundo aumentó desde mitad de 2025 y se volvió más compleja, mientras la organización se adapta para sobrevivir, según se informó ante el Consejo de Seguridad.

El funcionario de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU, Alexandre Zouev, señaló que el Estado Islámico y los grupos asociados con él crecen en África occidental y en la región del Sahel, al tiempo que continúan los ataques en Irak y Siria.

En Afganistán, el grupo Estado Islámico-Khorasan “sigue siendo una de las amenazas más graves para la región”, afirmó Zouev ante los miembros del Consejo de Seguridad.

El funcionario también indicó que el tiroteo contra un festival judío en una playa de Australia en diciembre, que dejó 15 muertos, estuvo inspirado en la ideología del Estado Islámico.

A finales del mes pasado, el Estado Islámico se atribuyó la autoría de un ataque en el principal aeropuerto de Níger, lo que, según se indicó ante el organismo, confirmó el aumento de su poder en el Sahel.

El grupo también aseguró ser responsable de un ataque en un restaurante chino en Kabul, capital de Afganistán, que dejó siete personas muertas.

En Siria, la retirada de las fuerzas kurdas de las zonas donde administraban prisiones que albergaban a miles de yihadistas y campamentos donde vivían sus familias generó inestabilidad, según se expuso ante el Consejo.

Durante la sesión, la directora de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, Natalia Gherman, describió la forma en que el Estado Islámico actualiza sus operaciones.

El EI “y otros grupos terroristas han expendido el uso de activos virtuales, incluyendo criptomonedas, junto con herramientas cibernéticas, sistemas de aeronaves no tripuladas y aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial”, afirmó Gherman.

La funcionaria también señaló que el uso de tecnología se extiende al proceso de captación. La inteligencia artificial, indicó, se utiliza para “radicalizar y reclutar personas, con un foco particular en jóvenes y niños”.

Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico en Siria

Aviadores estadounidenses se preparan para cargar sistemas de munición GBU-31 en F-15E Strike Eagles dentro del área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, 19 de diciembre de 2025, para atacar a objetivos del Estado Islámico en Siria. U.S. Air Force Photo/Handout via REUTERS

Estados Unidos ejecutó cinco ataques de precisión contra posiciones del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en territorio sirio entre el 27 de enero y el 2 de febrero, según confirmó el Comando Central de las Fuerzas Armadas (Centcom).

Las operaciones, que lanzaron 50 municiones de precisión desde aviones, helicópteros y drones, destruyeron un centro de comunicaciones del grupo yihadista, un nodo logístico crítico y varios depósitos de armas en zonas del centro del país.

Las operaciones forman parte de la Operación Ojo de Halcón, campaña militar anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente Donald Trump. La ofensiva se desencadenó en respuesta directa al ataque del 13 de diciembre en Palmira, provincia de Homs, que costó la vida a dos soldados de la Guardia Nacional de Iowa —William Howard y Edgar Torres Tovar— y a un intérprete civil estadounidense. Aquel primer ataque masivo alcanzó más de 70 objetivos en el centro sirio con apoyo de Jordania.

El comandante del Centcom, Brad Cooper, explicó que los ataques demuestran “nuestro enfoque y determinación constantes para prevenir el resurgimiento de Estado Islámico en Siria”. Las fuerzas estadounidenses operaron en coordinación con aliados de la coalición internacional para “garantizar la derrota definitiva de la red terrorista”, indicó en un comunicado oficial.

