Mundo

La ONU advirtió que la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico aumentó en todo el mundo en 2025

El funcionario de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas, Alexandre Zouev, señaló que el EI y los grupos asociados con él crecen en África occidental y en la región del Sahel, al tiempo que continúan los ataques en Irak y Siria

Guardar
La ONU advirtió que la
La ONU advirtió que la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico aumentó en todo el mundo en 2025 (AP)

Naciones Unidas advirtió el miércoles que la amenaza que representa el grupo Estado Islámico alrededor del mundo aumentó desde mitad de 2025 y se volvió más compleja, mientras la organización se adapta para sobrevivir, según se informó ante el Consejo de Seguridad.

El funcionario de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU, Alexandre Zouev, señaló que el Estado Islámico y los grupos asociados con él crecen en África occidental y en la región del Sahel, al tiempo que continúan los ataques en Irak y Siria.

En Afganistán, el grupo Estado Islámico-Khorasan “sigue siendo una de las amenazas más graves para la región”, afirmó Zouev ante los miembros del Consejo de Seguridad.

El funcionario también indicó que el tiroteo contra un festival judío en una playa de Australia en diciembre, que dejó 15 muertos, estuvo inspirado en la ideología del Estado Islámico.

A finales del mes pasado, el Estado Islámico se atribuyó la autoría de un ataque en el principal aeropuerto de Níger, lo que, según se indicó ante el organismo, confirmó el aumento de su poder en el Sahel.

El funcionario también indicó que
El funcionario también indicó que el tiroteo contra un festival judío en una playa de Australia en diciembre, que dejó 15 muertos, estuvo inspirado en la ideología del Estado Islámico (REUTERS)

El grupo también aseguró ser responsable de un ataque en un restaurante chino en Kabul, capital de Afganistán, que dejó siete personas muertas.

En Siria, la retirada de las fuerzas kurdas de las zonas donde administraban prisiones que albergaban a miles de yihadistas y campamentos donde vivían sus familias generó inestabilidad, según se expuso ante el Consejo.

Durante la sesión, la directora de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, Natalia Gherman, describió la forma en que el Estado Islámico actualiza sus operaciones.

El EI “y otros grupos terroristas han expendido el uso de activos virtuales, incluyendo criptomonedas, junto con herramientas cibernéticas, sistemas de aeronaves no tripuladas y aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial”, afirmó Gherman.

La funcionaria también señaló que el uso de tecnología se extiende al proceso de captación. La inteligencia artificial, indicó, se utiliza para “radicalizar y reclutar personas, con un foco particular en jóvenes y niños”.

Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico en Siria

Aviadores estadounidenses se preparan para
Aviadores estadounidenses se preparan para cargar sistemas de munición GBU-31 en F-15E Strike Eagles dentro del área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, 19 de diciembre de 2025, para atacar a objetivos del Estado Islámico en Siria. U.S. Air Force Photo/Handout via REUTERS

Estados Unidos ejecutó cinco ataques de precisión contra posiciones del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en territorio sirio entre el 27 de enero y el 2 de febrero, según confirmó el Comando Central de las Fuerzas Armadas (Centcom).

Las operaciones, que lanzaron 50 municiones de precisión desde aviones, helicópteros y drones, destruyeron un centro de comunicaciones del grupo yihadista, un nodo logístico crítico y varios depósitos de armas en zonas del centro del país.

Las operaciones forman parte de la Operación Ojo de Halcón, campaña militar anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente Donald Trump. La ofensiva se desencadenó en respuesta directa al ataque del 13 de diciembre en Palmira, provincia de Homs, que costó la vida a dos soldados de la Guardia Nacional de Iowa —William Howard y Edgar Torres Tovar— y a un intérprete civil estadounidense. Aquel primer ataque masivo alcanzó más de 70 objetivos en el centro sirio con apoyo de Jordania.

El comandante del Centcom, Brad Cooper, explicó que los ataques demuestran “nuestro enfoque y determinación constantes para prevenir el resurgimiento de Estado Islámico en Siria”. Las fuerzas estadounidenses operaron en coordinación con aliados de la coalición internacional para “garantizar la derrota definitiva de la red terrorista”, indicó en un comunicado oficial.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ONUNaciones UnidasAlexandre ZouevEIEstados IslámicoTerrorismoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

El encuentro se realizará este viernes en Mascate, con la participación de Steve Witkoff como enviado de Donald y Abbas Araqchi al frente de la delegación iraní

Estados Unidos e Irán se

La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi inició una huelga de hambre en la prisión iraní para exigir derechos básicos

Su fundación advierte que su salud corre grave riesgo y reclama intervención internacional

La Premio Nobel de la

Crisis en Cuba: la dictadura busca apoyo de China y Rusia ante el fin del apoyo venezolano y la presión de Donald Trump

El ministro Bruno Rodríguez encabeza una gira en Asia mientras la crisis energética empeora y la presión internacional sobre el régimen de La Habana aumenta tras la operación militar estadounidense en Caracas

Crisis en Cuba: la dictadura

Zelensky anunció la esperanza de un nuevo canje de prisioneros con Rusia tras la reunión en Emiratos Árabes Unidos

Ucrania apunta a avanzar en acuerdos humanitarios y reclama mayores garantías internacionales de seguridad

Zelensky anunció la esperanza de

Expira el último tratado nuclear entre Rusia y Estados Unidos sin acuerdo para su renovación

El START III concluye este jueves tras cinco décadas de arquitectura de desarme entre ambas potencias, dejando al mundo sin mecanismos verificables de control de arsenales atómicos por primera vez desde 1972

Expira el último tratado nuclear
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno de los supuestos testaferros

Uno de los supuestos testaferros de Edgardo Kueider sigue siendo empleado de la Biblioteca del Congreso pero no cobra un sueldo

Rodrigo Arteaga, doctor: “Estas son las vitaminas más importantes para tu digestión”

David Céspedes, doctor: “Deberías congelar el pan antes de comerlo”

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Lo de que la gente no quiere trabajar es mentira. Lo que no quieren es ser explotados”

Marta Barranco, psicóloga: “A veces, detrás de la excusa del ‘no tengo tiempo” lo que hay es un “no me interesa’”

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: un apagón

Crisis en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a todo el este de la isla tras falla en una subestación

Acusado en Australia un joven de 19 años de amenazar al presidente de Israel, días antes de su visita

La Policía y el Ejército israelíes buscan a tres colonos tras vandalizar una aldea cristiana en Cisjordania

El este de Cuba se queda a oscuras por un apagón eléctrico

La ONU alerta de que la amenaza de Estado Islámico aumenta y es "más compleja"

ENTRETENIMIENTO

Cuando el pasado vuelve: Bridgerton

Cuando el pasado vuelve: Bridgerton y los consumos culturales de la ficción y el turismo silver

Britney Spears dice que tiene “suerte de estar viva” después de cómo la trató su familia: “Les tengo miedo”

La razón por la que Kristen Stewart compró un cine en ruinas en Los Ángeles: “Corrí hacia él con todo lo que tenía”

Dove Cameron revela cómo el asesinato de su mejor amiga de la infancia cambió su vida: “Todavía tengo problemas”

La razón por la que Khloé Kardashian está emocionada de morir: “No tengo ningún miedo”