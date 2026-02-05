En medio de las negociaciones por la paz en Abu Dhabi, Rusia lanzó un ataque nocturno con 183 drones contra Ucrania

Rusia lanzó entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves un total de 183 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, incluyendo 110 drones kamikaze Shahed, de fabricación iraní, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su último parte.

El informe detalla que 22 de los drones de ataque rusos impactaron en 16 localizaciones no especificadas en distintas regiones de Ucrania. Del total, 156 vehículos no tripulados fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas.

Además, fragmentos de drones interceptados cayeron en otras siete zonas del país. Al momento de la publicación del balance, varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano.

Dentro de la ofensiva de esta madrugada, fuerzas rusas lanzaron un ataque contra Kiev, del cual resultaron al menos a dos personas heridas. Las explosiones se escucharon en la capital ucraniana alrededor de las 2:00 a.m. (hora local), según la emisora pública Suspilne, y un nuevo estallido sacudió la ciudad aproximadamente a las 4:15 a.m.

El alcalde Vitali Klitschko precisó que los ataques afectaron varios barrios, incluidos Obolonskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi y Solomianskyi.

Una persona herida fue el resultado del ataque ruso a Kiev (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó un incendio en un edificio de oficinas de cuatro pisos en el distrito de Shevchenkivskyi, así como daños en un jardín de infancia en Solomianskyi. Además, en Obolonskyi varios autos estacionados se incendiaron y cuatro edificios más en Solomianskyi sufrieron daños en las ventanas.

El cuerpo de bomberos y rescatistas informó por medio de Facebook que en la localidad de Sumy, “una ola explosiva rompió ventanas en edificios de apartamentos y coches dañados”.

Por la noche, los rusos atacaron una vez más la región de Sumy (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Los bombardeos rusos también profundizaron la crisis energética en Ucrania, dañando severamente una red eléctrica ya afectada por ataques anteriores. Millones de personas en ciudades como Kiev y Kharkiv quedaron sin electricidad, calefacción ni agua corriente durante días, lo que amenaza tanto la viabilidad industrial como el esfuerzo de guerra ucraniano.

Estos nuevos ataques contra objetivos civiles se producen en medio de negociaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos, que se celebran en Abu Dhabi con el objetivo de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra. La segunda ronda de estos contactos comenzó ayer en la capital emiratí y está previsto un nuevo encuentro en este marco.

Moscú reiteró este miércoles que el país invadido debe ceder a sus exigencias, lo que incrementa las dudas sobre el éxito de los esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente estadounidense Donald Trump. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió: “Mientras el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará”, utilizando el término oficialista con el que Rusia describe la invasión iniciada en 2022.

Jared Kushner, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y otros miembros de la delegación estadounidense asisten a la segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, el 4 de febrero (REUTERS)

Por su parte, Rusia demanda el control total del Donbás, región industrial y minera del este ucraniano, como condición para una posible congelación de la línea del frente. En una entrevista con France 2 emitida el miércoles por la noche, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky estimó que Moscú necesitaría sacrificar 800.000 soldados más para completar la conquista de la zona.

“Les llevará como mínimo dos años, con un avance muy lento. En mi opinión, no aguantarán tanto tiempo”, afirmó, según la traducción del canal francés.

Zelenski reconoció también el alto coste humano para Ucrania, al admitir “un gran número de desaparecidos” y “55.000” militares muertos, una cifra notablemente menor que las estimaciones occidentales. Hasta el momento, Kiev se niega a ceder los territorios reclamados por Moscú en la región oriental de Donetsk, donde mantiene sus principales posiciones defensivas ante los ataques rusos.

(Con información de EFE)