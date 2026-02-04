Tras derribar un dron iraní en el mar Arábigo, EEUU confirmó que mantiene previstas las conversaciones con Teherán esta semana

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (REUTERS)

Estados Unidos mantiene previstas conversaciones con funcionarios del régimen de Irán esta semana, pese al derribo de un dron iraní que se aproximó al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, según informaron el martes por la noche la Casa Blanca y el Comando Central estadounidense (CentCom).

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el contacto diplomático continúa en agenda tras comunicarse con el enviado especial Steve Witkoff. “Acabo de hablar con el enviado especial Steve Witkoff y, por ahora, estas conversaciones siguen programadas”, declaró ante periodistas, y precisó que tendrían lugar “más adelante esta semana”.

Leavitt sostuvo que el presidente Donald Trump prioriza la vía diplomática. “El presidente Trump siempre quiere buscar primero la diplomacia, pero obviamente se necesitan dos para bailar”, afirmó fuera del Ala Oeste.

En declaraciones posteriores, la portavoz señaló que el mandatario mantiene abiertas distintas opciones frente a Irán, incluida la militar, en un contexto de mayor despliegue naval estadounidense en la región. “Por supuesto, el presidente siempre tiene una gama de opciones sobre la mesa, y eso incluye el uso de la fuerza militar”, declaró en una entrevista con Fox News. Agregó que “los iraníes lo saben mejor que nadie”, en referencia a ataques estadounidenses que impactaron el programa nuclear iraní el año pasado.

Una fuente cercana al asunto indicó a AFP que el encuentro entre Witkoff —empresario designado por Trump como negociador global para conflictos— y funcionarios iraníes “probablemente” se realice en Turquía.

Un F/A-18 Super Hornet durante el despegue desde la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln. (Bryan Denton/The New York Times)

Las declaraciones de Leavitt se produjeron luego de que el Ejército de Estados Unidos informara que un caza furtivo F-35C derribó un dron iraní que se aproximó de forma “agresiva” al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln mientras operaba en aguas internacionales del mar Arábigo.

Según CentCom, el incidente ocurrió a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán, cuando el dron Shahed-139 se dirigió hacia el portaaviones con una actitud calificada de “agresiva” y con “intenciones poco claras”, pese a medidas de distensión adoptadas por fuerzas estadounidenses. La aeronave no tripulada fue neutralizada por un F-35C del propio portaaviones, sin que se registraran heridos ni daños materiales en las fuerzas estadounidenses.

“No se tolerará el continuo acoso y las amenazas iraníes en aguas y espacio aéreo internacionales”, afirmó CentCom en un comunicado. El mando subrayó que “la agresión innecesaria de Irán cerca de fuerzas estadounidenses, socios regionales y buques comerciales incrementa los riesgos de colisión, errores de cálculo y desestabilización regional”.

Horas después, fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hostigaron al buque mercante Stena Imperative, de bandera y tripulación estadounidenses, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz. De acuerdo con el comunicado militar, dos embarcaciones y un dron iraní Mohajer se aproximaron al petrolero a gran velocidad y amenazaron con abordar y tomar control del navío.

El avión furtivo F-35C se encuentra en la cubierta del USS Carl Vinson en el Pacífico occidental, al sur de Japón, el 30 de noviembre de 2021. REUTERS/Tim Kelly

El episodio ocurrió en una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio mundial de hidrocarburos. Ese mismo día, otra embarcación que transitaba el estrecho reportó contactos por radio de “numerosas pequeñas embarcaciones armadas”, según el centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido del ejército británico. No se difundió la identidad del buque, que continuó su trayecto hacia el Golfo Pérsico.

El portavoz de CentCom, el capitán de la Marina Tim Hawkins, indicó que el derribo del dron constituyó una acción en defensa propia destinada a proteger al portaaviones y a su tripulación. Hawkins reiteró que ningún miembro del servicio estadounidense resultó afectado.

Los incidentes se produjeron mientras diplomáticos buscaban reactivar las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán. Trump advirtió que, con buques de guerra estadounidenses cerca de la costa iraní, “probablemente ocurrirán cosas malas” si no se alcanza un acuerdo.

Días antes, el mandatario afirmó que Irán “hablaba en serio” sobre un posible entendimiento, mientras el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, confirmó gestiones para un diálogo.

(Con información de AFP)