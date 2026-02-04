Quién es Karyna Shuliak, la ex novia de Jeffrey Epstein que fue señalada como su principal heredera

Karyna Shuliak, la ex novia de Jeffrey Epstein

Desde que el financista estadounidense Jeffrey Epstein murió en una celda federal en agosto de 2019, su entorno íntimo ha permanecido bajo la lupa. Entre las figuras más enigmáticas aparece Karyna Shuliak, una odontóloga originaria de Bielorrusia que pasó de ser prácticamente desconocida a convertirse en una protagonista inesperada de uno de los escándalos más seguidos del mundo.

Según documentos judiciales y reportes periodísticos recientes, Shuliak fue la última pareja conocida de Epstein, la persona con quien él mantuvo una relación cercana durante casi una década y quien, en los últimos días de su vida, fue incluida de manera prominente en sus planes patrimoniales.

De Minsk a Manhattan

Nacida el 15 de marzo de 1989 en Minsk, Bielorrusia, Karyna Shuliak llegó a los Estados Unidos en 2009 con la intención de estudiar odontología. Allí se matriculó en programas de educación superior, incluida la prestigiosa Columbia University, donde completó sus estudios de odontología y obtuvo licencia para ejercer.

Su nombre no era conocido en medios hasta después de la muerte de Epstein, pero documentos y registros periodísticos confirman que se convirtió en su pareja estable alrededor de 2010, poco después de que el financista saliera de prisión tras ser condenado por delitos relacionados con prostitución de menores.

Durante varios años, Shuliak combinó su vida profesional con la relación con Epstein, que la llevó a figurar en direcciones vinculadas a la red de propiedades del magnate —incluida una oficina dental en St. Thomas, Islas Vírgenes, asociada a compañías controladas por Epstein— y apariciones esporádicas en eventos privados.

Karyna Shuliak es la principal heredera del Jerry Epstein

El vínculo con Epstein

Uno de los hechos que más ha llamado la atención es que Karyna Shuliak fue la última persona con la que Epstein habló por teléfono antes de su muerte. Documentos de la investigación muestran que ella fue identificada como “Persona 1” en los registros oficiales de la cárcel donde Epstein estaba detenido cuando se colapsó en su celda en agosto de 2019.

En medio de los rumores y teorías que han rodeado la misteriosa muerte de Epstein, esta llamada ha sido objeto de especulación. Las autoridades, sin embargo, no han confirmado que haya indicios de criminalidad en su suicidio.

Jerry Epstein con Karyna Shuliak

La herencia millonaria

El aspecto más sensacional de la historia es la revelación de que Epstein incluyó a Shuliak como uno de los principales beneficiarios de su enorme fortuna poco antes de morir. En un testamento firmado el 8 de agosto de 2019, apenas 48 horas antes de su fallecimiento, Epstein trazó un plan de distribución de bienes que colocaba a Shuliak en el centro de su patrimonio.

Según esos documentos, Shuliak estaba designada para recibir aproximadamente USD 100 millones, divididos en efectivo y pagos anuales futuros, además de múltiples propiedades que incluían:

Una residencia en Manhattan

Una mansión en Palm Beach

Su rancho en Zorro Ranch (Nuevo México)

Un apartamento en París

Las islas privadas Little Saint James y Great Saint James

Un anillo de diamantes de casi 33 quilates dado “en contemplación de matrimonio”.

Este legado potencial era, en principio, mucho mayor al que iba a recibir cualquier otro beneficiario individual, incluyendo a asociados cercanos del financista y colaboradores.

Tras la muerte de Epstein, el patrimonio no quedó distribuido de forma inmediata. Su testamento pasó a un fideicomiso conocido como “Trust 1953”, que ha estado bajo gestión judicial y ha servido para pagar indemnizaciones a víctimas de delitos de Epstein, así como gastos legales y fiscales, lo que ha reducido el valor total disponible para herederos potenciales.

Aunque Shuliak figuraba como beneficiaria principal en los documentos originales, la mayoría de esos activos han sido negociados —vendidos o destinados a compensaciones a víctimas, y la porción final que podrá recibir o si recibirá algo de esos bienes sigue siendo objeto de procesos legales en curso.

Karyna Shuliak junto a su ex novio Jerry Epstein

Aunque Shuliak tuvo una carrera profesional como odontóloga licenciada en Estados Unidos, su presencia pública ha sido mínima fuera del contexto de su relación con Epstein. Su licencia dental en Florida aparece actualmente como inactiva, y no existen registros públicos de que haya ejercido de manera prominente desde la muerte del financista.

Además, aunque en 2013 contrajo matrimonio con Jennifer Ann Kalin —una persona vinculada al entorno de Epstein—, esa unión se disolvió oficialmente poco después del arresto del financiero en 2019 y ha sido caracterizada por diversos medios como un matrimonio de conveniencia para facilitar su estatus migratorio en EE. UU.

¿Qué sigue?

A día de hoy, Karyna Shuliak continúa manteniendo un perfil extremadamente discreto, sin declaraciones públicas relevantes. La revelación de su papel en los planes de distribución del patrimonio de Epstein ha reavivado el interés periodístico sobre su historia personal y sus relaciones legales.

Mientras los documentos oficiales permanecen en revisión y varios activos se siguen negociando en tribunales, Shuliak encarna parte del misterio que rodea a una de las figuras más controvertidas del mundo financiero y criminal de las últimas décadas: ¿fue simplemente la pareja de un hombre infame… o una pieza central en su legado oculto?