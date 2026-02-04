Las monarquías del Golfo realizaron maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en medio de la tensión con Irán

ARCHIVO - En esta foto de archivo del lunes 30 de marzo de 2015, proporcionada por la Agencia de Prensa Saudí (SPA), las Fuerzas Terrestres Reales Saudíes y unidades de las Fuerzas Especiales del ejército pakistaní participan en un ejercicio militar conjunto denominado "Al-Samsam 5" en el campo de Shamrakh, al norte de la región de Baha, en el suroeste de Arabia Saudita (Foto AP/SPA, Archivo)

Los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo culminaron este miércoles once días de maniobras tácticas conjuntas con unidades especializadas de Estados Unidos, en el momento de mayor tensión regional en años por la amenaza de un ataque militar estadounidense contra Irán. El ejercicio Arab Gulf Security 4, organizado por Catar y clausurado en Doha, reunió a fuerzas de seguridad de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, Baréin y el país anfitrión, junto con efectivos estadounidenses, según informó el Ministerio del Interior catarí.

Las maniobras, que se desarrollaron entre el 25 de enero y el 4 de febrero, incluyeron más de 260 horas de entrenamiento en más de 70 escenarios operativos que abarcaron desde lucha antiterrorista hasta protección de instalaciones críticas. El Ministerio del Interior de Qatar señaló que los ejercicios demostraron “un alto nivel de preparación, profesionalismo y capacidad avanzada para afrontar los desafíos de seguridad”, y destacó la “eficiencia de la coordinación sobre el terreno y operativa entre las fuerzas participantes”.

A la ceremonia de clausura asistieron los principales responsables de seguridad de los países del CCG, incluido el vicealmirante Curt Renshaw, comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, comandante de la Quinta Flota y de las Fuerzas Marítimas Combinadas. Los ejercicios Arab Gulf Security tienen lugar cada dos a cuatro años y se consideran el entrenamiento más destacado del sistema de seguridad del Consejo, al proporcionar un entorno operativo realista y servir para desarrollar capacidades de respuesta conjunta.

Miembros de la Fuerza Aérea del Emirato de Qatar caminan durante el ejercicio de entrenamiento aéreo multinacional Iniochos 2025 con la participación de aviones de combate de varios países miembros de la OTAN y otros países, en la base aérea de Andravida, Grecia, el 7 de abril de 2025 REUTERS/Louiza Vradi

Las maniobras se realizaron en un contexto de escalada de tensión sin precedentes en Medio Oriente, marcado por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de intervenir militarmente en Irán si Teherán no accede a negociaciones sobre su programa nuclear. Washington ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico. Trump afirmó que la flota “está lista para cumplir rápidamente sus misiones con rapidez y violencia si es necesario” y comparó el despliegue con el que precedió la captura de Nicolás Maduro.

La presión estadounidense sobre Irán se produjo tras la brutal represión de protestas masivas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, al menos 5.520 manifestantes han muerto desde el inicio de las protestas antigubernamentales, incluidos 77 menores, y más de 41.000 personas han sido arrestadas. La República Islámica respondió con cortes generalizados de internet, despliegue masivo de fuerzas de seguridad y órdenes de disparar para matar contra los manifestantes, según documentaron medios internacionales y organizaciones de derechos humanos.

El régimen iraní ha advertido que cualquier ataque estadounidense desencadenaría una guerra regional. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó que un conflicto “será una catástrofe para todos” dada la dispersión de bases estadounidenses en Medio Oriente. Sin embargo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció esta semana que Teherán está dispuesto a negociar “en un entorno libre de amenazas”, una aparente apertura diplomática después de semanas de máxima tensión.

Fotografía de archivo del portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln EFE/EPA/FAZRY ISMAIL / POOL

Las monarquías del Golfo, que albergan aproximadamente 40.000 soldados estadounidenses en sus territorios, se han negado públicamente desde abril de 2025 a permitir que Washington utilice sus bases para cualquier ataque contra Irán, por temor tanto a la reacción popular como a represalias iraníes. El CCG, creado en 1981 en respuesta a la guerra entre Irak e Irán y la Revolución Islámica, nació precisamente como mecanismo de cooperación para garantizar la seguridad frente a la inestabilidad regional, en un momento en que estos Estados no contaban con capacidad propia de defensa suficiente.

Las maniobras concluidas este miércoles se realizaron en paralelo a otros ejercicios militares en la región. A principios de febrero, las fuerzas del Golfo también lanzaron el ejercicio Gulf Shield 2026 en Arabia Saudita, destinado a mejorar la preparación para combate y fortalecer las operaciones militares conjuntas. En la última cumbre del CCG celebrada en Baréin en enero, los Estados miembros acordaron además finalizar un escudo defensivo aéreo conjunto, una medida que responde a los ataques con drones y misiles que han afectado a varios países de la región en el último año, incluidos un ataque iraní contra la base estadounidense de Al Udeid en Catar y un bombardeo israelí en Doha.

El martes, un caza F-35C estadounidense abatió un dron iraní modelo Shahed-139 que se aproximaba de forma “agresiva” al portaaviones Abraham Lincoln en el estrecho de Ormuz, según confirmó la Casa Blanca. El incidente, ocurrido mientras el portaaviones navegaba a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán, elevó aún más la tensión en un momento en que fuentes estadounidenses y medios internacionales reportaban la posibilidad de conversaciones entre Washington y Teherán en Estambul, aunque sin confirmación oficial.