Diez hombres fueron procesados en Francia por violación y tortura de un niño de 5 años en Lille

Diez hombres fueron procesados en Francia por violación infantil agravada en Lille, según confirmó la Fiscalía local

Diez hombres, de entre 29 y 50 años, han sido procesados en Francia por la violación infantil de un niño de 5 años en Lille, en un caso que involucra el uso de sumisión química y la participación activa de su propio padre, según informaron la Fiscalía de Lille y medios como swissinfo.ch y ARA. La custodia del menor está actualmente en manos de su madre, quien también se encarga de su atención especializada.

La investigación se inició el 15 de febrero de 2025, tras una denuncia por una reunión con consumo de drogas con fines sexuales en un apartamento de Lille, detalló la Fiscalía en declaraciones recogidas por ARA. Durante dicha noche, el padre presentó a su hijo ante hombres adultos, lo que culminó en una agresión sexual agravada mediante el uso de sustancias químicas, según swissinfo.ch. De acuerdo con el fiscal Samuel Finielz, el padre también fue víctima de agresiones sexuales esa misma noche, añadieron las autoridades a ARA.

Las pesquisas oficiales establecieron que los abusos se cometieron entre noviembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025. La víctima padeció violaciones reiteradas y agresiones sexuales durante ese periodo. Las autoridades confirmaron la existencia de grabaciones en video de al menos uno de los episodios, compartidas a través de aplicaciones, y citaron que uno de los acusados recibió este material ilícito sin denunciarlo, de acuerdo con swissinfo.ch.

Uno de los episodios de abuso en Lille fue grabado en video y difundido por aplicaciones, agravando la situación procesal de los acusados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores calificaron el delito como violencia sexual bajo sumisión química, una modalidad que consiste en suministrar drogas a la víctima sin su conocimiento para anular su voluntad o discernimiento. Entre las sustancias empleadas figuró la 3-MMC, usada habitualmente como estimulante sexual, informó la Fiscalía a medios locales.

Las imputaciones contra el grupo integran violación, agresión sexual con administración de sustancias, actos de barbarie y tortura, además de complicidad y omisión de denuncia por la recepción de material ilícito, puntualizó swissinfo.ch. El padre enfrenta cargos concretos por agresión sexual incestuosa y por facilitar el acceso de su hijo a los agresores, una circunstancia que agrava el caso.

En los meses siguientes a la apertura de la investigación, se definió la situación procesal de los acusados: nueve permanecen en prisión preventiva y uno se suicidó en la cárcel en junio de 2025, según ARA. El fallecimiento ocurrió antes de la celebración del juicio.

El proceso judicial contra los acusados incluye cargos por violación, tortura, actos de barbarie, complicidad y omisión de denuncia de material ilícito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades confirmaron que el niño recibe atención especializada y permanece bajo el cuidado de su madre, de quien el padre ya se había separado al momento de los hechos. Así lo indicaron fuentes oficiales citadas por swissinfo.ch y ARA.

Este caso ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot, símbolo en Francia de la violencia sexual bajo sumisión química, donde la víctima fue agredida por decenas de hombres tras ser drogada por su pareja, como recordó ARA. Ambos procesos han puesto el foco en la respuesta jurídica frente a delitos de extrema gravedad e impacto social.

La Fiscalía de Lille subrayó que los delitos de violación con tortura o actos de barbarie pueden ser castigados con prisión perpetua, lo que demuestra el carácter excepcionalmente grave de estos hechos.