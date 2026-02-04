Mundo

Diez hombres fueron procesados en Francia por violación y tortura de un niño de 5 años en Lille

Las autoridades informaron que un grupo de personas adultas, presuntamente lideradas por el padre de la víctima, está acusado de participar en una serie de abusos sexuales cometidos bajo sumisión química, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025

Diez hombres fueron procesados en
Diez hombres fueron procesados en Francia por violación infantil agravada en Lille, según confirmó la Fiscalía local

Diez hombres, de entre 29 y 50 años, han sido procesados en Francia por la violación infantil de un niño de 5 años en Lille, en un caso que involucra el uso de sumisión química y la participación activa de su propio padre, según informaron la Fiscalía de Lille y medios como swissinfo.ch y ARA. La custodia del menor está actualmente en manos de su madre, quien también se encarga de su atención especializada.

La investigación se inició el 15 de febrero de 2025, tras una denuncia por una reunión con consumo de drogas con fines sexuales en un apartamento de Lille, detalló la Fiscalía en declaraciones recogidas por ARA. Durante dicha noche, el padre presentó a su hijo ante hombres adultos, lo que culminó en una agresión sexual agravada mediante el uso de sustancias químicas, según swissinfo.ch. De acuerdo con el fiscal Samuel Finielz, el padre también fue víctima de agresiones sexuales esa misma noche, añadieron las autoridades a ARA.

Las pesquisas oficiales establecieron que los abusos se cometieron entre noviembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025. La víctima padeció violaciones reiteradas y agresiones sexuales durante ese periodo. Las autoridades confirmaron la existencia de grabaciones en video de al menos uno de los episodios, compartidas a través de aplicaciones, y citaron que uno de los acusados recibió este material ilícito sin denunciarlo, de acuerdo con swissinfo.ch.

Uno de los episodios de
Uno de los episodios de abuso en Lille fue grabado en video y difundido por aplicaciones, agravando la situación procesal de los acusados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores calificaron el delito como violencia sexual bajo sumisión química, una modalidad que consiste en suministrar drogas a la víctima sin su conocimiento para anular su voluntad o discernimiento. Entre las sustancias empleadas figuró la 3-MMC, usada habitualmente como estimulante sexual, informó la Fiscalía a medios locales.

Las imputaciones contra el grupo integran violación, agresión sexual con administración de sustancias, actos de barbarie y tortura, además de complicidad y omisión de denuncia por la recepción de material ilícito, puntualizó swissinfo.ch. El padre enfrenta cargos concretos por agresión sexual incestuosa y por facilitar el acceso de su hijo a los agresores, una circunstancia que agrava el caso.

En los meses siguientes a la apertura de la investigación, se definió la situación procesal de los acusados: nueve permanecen en prisión preventiva y uno se suicidó en la cárcel en junio de 2025, según ARA. El fallecimiento ocurrió antes de la celebración del juicio.

El proceso judicial contra los
El proceso judicial contra los acusados incluye cargos por violación, tortura, actos de barbarie, complicidad y omisión de denuncia de material ilícito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades confirmaron que el niño recibe atención especializada y permanece bajo el cuidado de su madre, de quien el padre ya se había separado al momento de los hechos. Así lo indicaron fuentes oficiales citadas por swissinfo.ch y ARA.

Este caso ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot, símbolo en Francia de la violencia sexual bajo sumisión química, donde la víctima fue agredida por decenas de hombres tras ser drogada por su pareja, como recordó ARA. Ambos procesos han puesto el foco en la respuesta jurídica frente a delitos de extrema gravedad e impacto social.

La Fiscalía de Lille subrayó que los delitos de violación con tortura o actos de barbarie pueden ser castigados con prisión perpetua, lo que demuestra el carácter excepcionalmente grave de estos hechos.

Fiscalía De Lille Lille Samuel Finielz Gisèle Pelicot Violencia Sexual Bajo Sumisión Química Protección Infantil

Estados Unidos atacó posiciones del

Estados Unidos calificó de productivas

Canadá advirtió a sus ciudadanos

"Safaris humanos" en Sarajevo: un

Una parte de la sociedad
Más allá del checklist: gestionar

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: inicia protesta de trabajadores del Metro

Esta es la nueva ruta de RTP que beneficiará a los estudiantes de CCH Sur

Red de Sobrevivientes exige acción contra sacerdote anglicano condenado por violación que fugó a Trujillo y “contacta menores”

Madres de pacientes de EsSalud reclaman por la falta de medicamentos y la incertidumbre en el hospital Rebagliati

Daniel Noboa promovió las fortalezas

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái

EEUU reagenda dos informes de empleo y uno de inflación tras el fin del 'cierre' parcial del Gobierno

Panamá inicia construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico con inversión de $72 millones

La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi inicia una huelga de hambre para protestar por su detención

Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico en Siria

¡AYUDA! y la revolución de

¡AYUDA! y la revolución de Sam Raimi: supervivencia extrema en una isla, humor negro y una batalla de voluntades entre Rachel McAdams y Dylan O’Brien

“Euphoria” sorprende con salto temporal, nombres inesperados en el elenco y cambios drásticos en el destino de sus personajes principales

La razón por la que Halle Berry no acepto la propuesta de matrimonio de su último novio

Meryl Streep interpretará a la legendaria cantante Joni Mitchell en una película sobre su vida

The Damned celebra 50 años: reencuentro, homenaje y un nuevo álbum que sorprende a los fanáticos