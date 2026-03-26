El primer ministro libanés advierte a Guterres del "riesgo de anexión" del sur por Israel

Las operaciones de desplazamiento de la población libanesa en el sur del país, unidas a la destrucción de viviendas y la imposibilidad de que los civiles retornen a corto plazo a sus hogares, han generado una grave preocupación entre las autoridades de Líbano. En este contexto, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que advirtió sobre el “riesgo de anexión” del sur libanés por parte de Israel. Según informó la agencia nacional de noticias libanesa NNA, Salam transmitió al responsable de la ONU que la reciente ofensiva y las declaraciones de altos cargos israelíes suponen un peligro directo para la soberanía y la integridad territorial libanesa.

Durante el diálogo, el jefe del Ejecutivo de Líbano resaltó el impacto de las amenazas públicas de responsables israelíes de ocupar y, en última instancia, anexar la zona situada al sur del río Litani. Nawaf Salam denunció, de acuerdo con la NNA, la destrucción de “la mayoría” de los puentes que conectan las comunidades al sur del Litani con el resto del territorio, lo que limita la movilidad y fragmenta la región afectada. El primer ministro recalcó que estas acciones, argumentadas por Israel bajo supuestos motivos de “cinturón de seguridad” o “zona de amortiguamiento”, representan una amenaza muy seria e inaceptable contra los principios recogidos en el Derecho Internacional, el Derecho Humanitario Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El ex presidente de la Corte Internacional de Justicia también enfatizó, según reportó la agencia NNA, las consecuencias humanitarias de la ofensiva. Salam señaló que se están produciendo desplazamientos masivos en las zonas situadas al sur del Litani, acompañados de la invasión diaria de tierras, la demolición programada de viviendas y en numerosos casos su derribo total con maquinaria pesada, impidiendo el retorno inmediato de los residentes desplazados a sus lugares de origen.

Paralelamente a estas declaraciones, el ministro de Información libanés, Paul Morcos, comunicó que el gobierno ha decidido tomar medidas urgentes ante la situación. Según consignó NNA, las autoridades libanesas formalizaron la decisión de recurrir de inmediato al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de frenar lo que consideran una amenaza directa de Israel sobre la soberanía nacional libanesa.

Desde el recrudecimiento de los enfrentamientos el pasado 2 de marzo, más de 1.100 personas han perdido la vida en Líbano como consecuencia de los ataques del Ejército israelí, mientras que al menos 3.200 personas han resultado heridas. Tal como publicó la agencia NNA, el inicio de esta serie de ataques coincidió con la reanudación de ofensivas de Hezbolá en territorio israelí, hecho que fue presentado por el grupo como una respuesta a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El impacto sobre la población se ha traducido también en una crisis de desplazamiento. Más de un millón de personas, según detalló la fuente oficial libanesa, han tenido que abandonar sus hogares en las zonas afectadas por la violencia, agravando la ya delicada situación humanitaria en la región sur de Líbano.

El medio NNA precisó que a pesar de la escalada de las hostilidades desde marzo, las operaciones militares de Israel contra objetivos en territorio libanés ya venían registrando un número considerable de ataques durante los últimos meses. Estas acciones se produjeron a pesar de la entrada en vigor de un alto el fuego acordado en noviembre de 2024. Israel ha defendido su postura señalando que las operaciones están dirigidas contra posiciones de Hezbolá, por lo que no consideraría estar incumpliendo el cese de hostilidades. No obstante, tanto representantes del gobierno libanés como miembros de la propia organización Hezbolá han rechazado esta justificación y han manifestado su rechazo a los ataques, postura que Naciones Unidas también ha hecho pública en diferentes declaraciones, de acuerdo con lo reportado por la agencia NNA.

En este escenario, la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU se presenta como una de las alternativas que Líbano busca para intentar frenar el avance de la ofensiva y denunciar formalmente los riesgos que considera existen para su territorio y los derechos de la población civil. Las autoridades libanesas insisten, según NNA, en que la continuidad de las acciones militares israelíes no solo pone en entredicho la soberanía nacional, sino que coloca a miles de familias en una situación extrema, sin garantías de seguridad ni posibilidades de retorno a corto plazo a sus hogares.