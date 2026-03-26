(Crónica) Bosnia-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y Chequia-Dinamarca, repescas finales en Europa

Moise Kean aseguró el pase de Italia al marcar el segundo gol en la recta final del partido contra Irlanda del Norte, mientras Edin Dzeko igualó el marcador para Bosnia-Herzegovina en el desenlace frente a Gales y forzó unos penaltis decisivos. De acuerdo con el medio Europa Press, estos desenlaces intensos definieron los cruces de la última repesca europea, la instancia previa a la clasificación definitiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Según detalló Europa Press, las llaves finales enfrentarán a Bosnia-Herzegovina contra Italia, Suecia frente a Polonia, Kosovo ante Turquía y República Checa versus Dinamarca. Cada una de estas eliminatorias otorgará el último boleto de su respectivo Playoff al torneo global, completando los grupos pendientes del Mundial. En el Playoff A, Italia accedió a la final tras superar a Irlanda del Norte por 2-0 como local. En este duelo, Sandro Tonali convirtió el gol inaugural con una volea baja desde fuera del área al minuto 56, y Kean cerró el marcador al 80 con un disparo zurdo raso.

Por su parte, Bosnia-Herzegovina obtuvo su pasaje tras una jornada de tensión en Gales. Según publicó Europa Press, el conjunto visitante consiguió el empate por parte de Dzeko en los minutos finales, lo que forzó la prórroga tras el gol inicial de Daniel James para los galeses. La igualdad persistió y la definición se trasladó a la tanda de penaltis, en la que Bosnia-Herzegovina avanzó tras imponerse 4-2, a pesar de comenzar la serie fallando el primer lanzamiento.

En el Playoff B, cuyo ganador integrará el Grupo F en el Mundial, Viktor Gyökeres resultó determinante para Suecia al marcar los tres goles con los que su selección se impuso 1-3 sobre Ucrania en el Estadio Ciutat de València. El tanto final de Matvii Ponomarenko se dio cerca del cierre y fue insuficiente para el equipo ucraniano. Europa Press reportó que el seleccionado sueco tendrá como próximo rival a Polonia, que logró superar a Albania 2-1 después de una remontada en casa. Albania se adelantó a través de Arber Hoxha poco antes del descanso, tras un error defensivo local. Robert Lewandowski igualó con un remate de cabeza al minuto 63, a la salida de un tiro de esquina, y Piotr Zielinski decretó la victoria polaca con un disparo lejano desde fuera del área en el minuto 73.

Respecto al Playoff C, que definirá una plaza en el Grupo D del Mundial, Turquía obtuvo la victoria en casa frente a Rumanía con un gol de corta distancia de Ferdi Kadioglu, culminando un pase en largo de Arda Güler, según consignó Europa Press. La selección turca disputará el cupo mundialista ante Kosovo, que dejó fuera a Eslovaquia en un partido definido por una agónica remontada. Kosovo se impuso 3-4 después de varios cambios de liderazgo durante el marcador, logrando avanzar a la repesca definitiva entre ambos equipos.

En el Playoff D, el pase al Grupo A del Mundial se disputará entre República Checa y Dinamarca. Europa Press informó que la selección checa sorteó una situación adversa al estar 0-2 abajo contra Irlanda en el minuto 23. Patrik Schick redujo la diferencia rápidamente y Ladislav Krejci empató en el minuto 86, lo que forzó la prórroga, en la cual ninguno de los equipos consiguió desequilibrar el marcador. El acceso se decidió con tiros desde el punto penal, donde República Checa se impuso 4-3 tras una serie cargada de dramatismo.

Dinamarca, por su lado, alcanzó la final de su Playoff luego de superar a Macedonia del Norte por 4-0. Gustaf Isaksen fue protagonista con dos goles, mientras Mikkel Damsgaard y Christian Norgaard completaron la goleada. Europa Press especificó que, con este resultado, la selección danesa se ganó el derecho a disputar el boleto en la final de repesca ante la República Checa.

Los próximos partidos de esta fase de repesca definirán la última oportunidad para que cuatro selecciones europeas alcancen el objetivo de disputar la Copa Mundial, sumándose a las ya clasificadas para el evento que se desarrollará en tres países del continente americano.