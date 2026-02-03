“Sigue nadando, sigue nadando”: el héroe de 13 años que salvó su vida y la de su familia perdida en el mar

Esta imagen, tomada de un video, muestra a Austin Appelbee siendo entrevistado en Quindalup, Australia Occidental, el martes 3 de febrero de 2026. (ABC vía AP)

A un niño de 13 años se le atribuye haber salvado las vidas de su madre y dos hermanos menores con luego de que la familia fue arrastrada por el mar frente a la costa australiana.

Austin Appelbee nadó 4 kilómetros (2,5 millas) hasta la orilla para dar la alarma después de tener problemas el viernes con su madre Joanne Appelbee, de 47 años, su hermano Beau, de 12 años, y su hermana Grace, de 8 años, dijo la policía.

Austin dijo que inicialmente salió a buscar ayuda en un kayak inflable que se estaba inundando. Abandonó el kayak y se quitó el chaleco salvavidas porque le impedía nadar.

Dijo que trató de concentrarse en pensamientos positivos mientras nadaba durante aproximadamente cuatro horas a través de mares agitados hacia la orilla, dando la alarma a las 6 p.m.

“Las olas eran enormes y no tenía chaleco salvavidas… No dejaba de pensar: ‘Sigue nadando, sigue nadando’”, dijo Austin el martes. “Y finalmente llegué a la orilla, toqué el fondo de la playa y me desplomé”.

Esta imagen, tomada de un video, muestra a Austin Appelbee, a la derecha, posando con su familia en Quindalup, Australia Occidental, el martes 3 de febrero de 2026. (AuBC vía AP)

La familia, de la capital del estado, Perth, estaba de vacaciones y usaba kayaks y tablas de remo alquiladas en su hotel alrededor del mediodía cuando las fuertes condiciones del océano y el viento comenzaron a arrastrarlos mar adentro.

Un helicóptero de búsqueda encontró a la madre y a sus dos hijos con chalecos salvavidas agarrados a una tabla de paddle surf a las 20:30, según informó la policía. Se habían alejado 14 kilómetros (9 millas) de Quindalup, en el estado de Australia Occidental, tras pasar hasta 10 horas en el agua.

“Las acciones del niño de 13 años no pueden elogiarse lo suficiente: su determinación y coraje finalmente salvaron las vidas de su madre y sus hermanos”, dijo el inspector de policía James Bradley.

Joanne Appelbee dijo a los periodistas el martes que envió a su hijo mayor a buscar ayuda porque no podía dejar a los tres niños.

“Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar fue decirle a Austin: ‘Intenta llegar a la orilla y conseguir ayuda. Esto podría ponerse muy serio muy rápido’”, declaró a Australian Broadcasting Corp.

Ella dijo que estaba segura de que llegaría a la orilla, pero que tenía muchas dudas porque ya se había puesto el sol y la ayuda no había llegado.

“Nos mantuvimos positivos, cantábamos, bromeábamos y… lo tomábamos como un juego hasta que empezó a ponerse el sol y ahí fue cuando empezó a haber olas muy agitadas. Olas enormes”, dijo.

Los tres estaban temblando y Beau había perdido la sensibilidad en las piernas a causa del frío cuando fueron rescatados, dijo la madre.

“Tengo tres bebés. Los tres sobrevivieron. Eso era lo único que importaba”, dijo.

Los cuatro miembros de la familia fueron evaluados médicamente, pero ninguno requirió ingreso hospitalario.

