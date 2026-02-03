Mundo

El Reino Unido sancionó al ministro del Interior iraní y a nueve funcionarios más por la represión de las protestas

Londres impone congelación de activos y prohibiciones de viaje a responsables de una ofensiva que ha dejado miles de muertos. La medida se suma a las adoptadas por EEUU y la Unión Europea

Guardar
Miembros del Cuerpo de la
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del IRGC en la zona de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán, 19 de octubre de 2022 IRGC/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Handout via REUTERS

El Gobierno británico anunció este lunes un paquete de sanciones contra diez individuos iraníes, incluido el ministro del Interior Eskandar Momeni y altos mandos de las fuerzas de seguridad, como respuesta a lo que Londres califica de graves violaciones de derechos humanos durante la represión de manifestaciones antigubernamentales que sacudieron Irán desde finales de diciembre. Las medidas incluyen congelación de activos, prohibiciones de viaje e inhabilitación para dirigir empresas, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

“Nos comprometimos a imponer sanciones y advertimos a la dictadura iraní de nuevas medidas. Exigiremos cuentas a las autoridades iraníes y esto es lo que estamos haciendo con el paquete de hoy”, declaró la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, en un comunicado. Cooper añadió que el pueblo iraní “ha demostrado un coraje extremo frente a la brutalidad y la represión en las últimas semanas simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica”.

La lista de sancionados está encabezada por Momeni, quien como ministro del Interior supervisa las Fuerzas de Seguridad del Estado de la República Islámica de Irán (FARAJA), señaladas por Londres como principales responsables de la violencia contra manifestantes. También incluye a Seyed Majid Feiz Jafari, jefe de la Policía de Seguridad Pública; Mohammad Reza Hashemifar, jefe de Policía de la provincia de Lorestán; y dos jueces del Tribunal Revolucionario de Rasht, Ahmad Darvish Goftar y Mehdi Rasakhi.

Las sanciones británicas apuntaron además a varios miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), incluido el comandante Yadollah Bouali y el oficial Mohammad Zamani. El empresario Babak Zanjani, vinculado a la Guardia Revolucionaria, también fue sancionado. Londres lo acusa de generar fondos y posibilitar actividades criminales del cuerpo, incluidas la represión de manifestantes. Zanjani fue condenado a muerte en 2016 por malversar miles de millones de dólares de la petrolera estatal iraní, pena que fue conmutada en 2024.

Autos arden en una calle
Autos arden en una calle durante una protesta por el desplome de la moneda, en Teherán, Irán, el 8 de enero de 2026 Stringer/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por el deterioro económico y la caída del rial, la moneda iraní. Rápidamente se extendieron por todo el país y se transformaron en un desafío directo al régimen teocrático. La respuesta de las autoridades fue violenta. Según la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 6.842 personas han sido confirmadas muertas, la mayoría manifestantes asesinados por fuerzas de seguridad. HRANA investiga 11.280 casos adicionales. Otras estimaciones independientes sitúan el número de víctimas mortales por encima de los 30.000.

El régimen iraní publicó el domingo una cifra oficial de 3.117 muertos, de los cuales 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, calificando al resto como terroristas. Las autoridades de Teherán insisten en que la violencia fue provocada por actos terroristas instigados por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos han documentado el uso sistemático de armas de fuego, cañones de agua, gas lacrimógeno y palizas por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes mayormente pacíficos.

El Reino Unido sigue así los pasos de Estados Unidos y la Unión Europea, que también emitieron paquetes de sanciones contra funcionarios iraníes en los últimos días. El pasado viernes, la administración Trump sancionó a Momeni, acusándolo de supervisar fuerzas responsables de la muerte de miles de manifestantes. La Unión Europea, por su parte, anunció el jueves la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, una medida simbólica de gran alcance que Reino Unido no ha adoptado hasta el momento.

Con las sanciones de este lunes, el Reino Unido ha impuesto más de 550 medidas restrictivas a personas y organizaciones iraníes que facilitan violaciones de derechos humanos. Las restricciones impuestas este lunes apuntan a responsabilizar a quienes Londres considera directamente implicados en una de las represiones más letales en la historia reciente de Irán. La ministra Cooper subrayó que las imágenes y reportes de violencia vistos en todo el mundo son “horríficos” y justifican plenamente la respuesta internacional coordinada.

Temas Relacionados

IránProtestas en IránSancionesSanciones a IránMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Estados Unidos e Israel realizaron ejercicios navales en el mar Rojo en medio de la tensión con el régimen de Irán

La maniobra reunió al buque estadounidense USS Delbert D. Black, de la clase Arleigh Burke, y a la corbeta israelí INS Eilat, especializada en operaciones de patrulla y combate litoral

Estados Unidos e Israel realizaron

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Las tropas rusas aceleraron su ofensiva en Ucrania durante enero, capturando 481 kilómetros cuadrados de territorio, el doble de lo conquistado en diciembre. El avance ocurre mientras se reanudan esta semana las negociaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos

Rusia duplicó sus conquistas territoriales

Zelensky confirmó avances en la desescalada con Rusia y que no se registraron ataques contra instalaciones energéticas

El presidente ucraniano subrayó la importancia de la pausa en los bombardeos para fortalecer la confianza en el proceso de negociación

Zelensky confirmó avances en la

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Tras dos años de crisis y negociaciones, la aprobación de las cuentas permite a Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu centrarse en reformas clave y próximos comicios municipales

El Gobierno de Francia sortea

Una profesora de matemática en el Reino Unido se convirtió en campeona de Scrabble y reveló las palabras de dos letras que usan los expertos para ganar

El triunfo alcanzado por Natalie Zolty en la UK Open de Reading se atribuye a una preparación basada en el estudio diario del diccionario y a una estrategia sustentada en el dominio de palabras poco comunes

Una profesora de matemática en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mincul rechaza expresiones discriminatorias en

Mincul rechaza expresiones discriminatorias en stream de Sideral sobre el Metropolitano tras frase: “Vas y ves varias alpacas”

Puente de los Suspiros cerrará por seis meses en plena semana de San Valentín debido a obras de conservación patrimonial en Barranco

Modifican servicios de Transmilenio en la troncal Caracas por obras del metro de Bogotá: cerrarán temporalmente la estación Calle 57

Estos son los requisitos que deben cumplir más de 500.000 hombres y mujeres en Colombia para pensionarse en 2026

Senamhi alerta lluvias “sobre lo normal” en la costa norte durante el primer trimestre de 2026 y recomienda vigilancia

INFOBAE AMÉRICA
Cuál es la extraña condición

Cuál es la extraña condición que genera que el cuerpo produzca alcohol sin consumirlo, según la ciencia

Trump insiste en que está "muy cerca" de lograr un acuerdo con Cuba

Noem anuncia que "todos los agentes" de Seguridad Nacional en Minneapolis llevarán cámaras corporales

Atlético, Celta y Elche animan el último día del mercado de fichajes

Estados Unidos e Israel realizaron ejercicios navales en el mar Rojo en medio de la tensión con el régimen de Irán

ENTRETENIMIENTO

Netflix transmitirá en vivo el

Netflix transmitirá en vivo el regreso a los escenarios de BTS, está es la fecha y horarios para Latinoamérica

Estrenos y récords en taquilla: Zootopia 2 y Avatar multiplican las ganancias millonarias de Disney

La razón detrás de un extraño hábito de Johnny Depp: jamás vio una de sus películas más icónicas

Bianca Censori quisó divorciarse de Kanye West antes de que él ingresara a rehabilitación

Paul Mescal y una dura confesión sobre el costo emocional de la fama: “Quiero desaparecer”