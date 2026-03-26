Sánchez anuncia 325 millones para tres satélites que reforzarán la respuesta a eventos climáticos extremos

La creación de la constelación atlántica de satélites ampliada (ESCA+) forma parte de la estrategia del Gobierno de España para fortalecer la vigilancia y respuesta ante fenómenos asociados al clima, según informó eldiario.es. Este programa incluye la construcción de tres nuevos satélites, para los cuales el Ejecutivo ha destinado una inversión de 325 millones de euros. El objetivo principal es que estos satélites envíen datos en tiempo real y permitan anticipar y gestionar crisis provocadas por eventos climáticos extremos, optimizando la toma de decisiones ante riesgos relacionados con el clima.

Durante su intervención en la VI edición del Foro Económico, organizado por eldiario.es, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que la iniciativa implica “despegar” en un sector que, hasta hace poco, parecía inalcanzable para la economía española. Sánchez destacó que este avance representa un salto significativo en la capacidad técnica y tecnológica del país en materia aeroespacial, alineado con los desafíos ambientales y económicos que enfrenta España. Según detalló el medio, España realizará este lanzamiento en coordinación con la Agencia Espacial Europea, marcando un nuevo hito en la cooperación internacional de la industria espacial nacional.

El mandatario explicó que este proyecto se integra dentro de la transformación estructural que vive la economía española, impulsada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sánchez subrayó que esta transformación responde a la necesidad de afrontar situaciones inéditas asociadas al cambio climático, fenómeno que ha incrementado la frecuencia y la gravedad de los eventos meteorológicos extremos en el territorio español. El plan de construcción y operación de los satélites busca mitigar estos riesgos y apoyar la gestión de emergencias desde una perspectiva innovadora y basada en la tecnología.

Eldiario.es reportó que la financiación del programa forma parte de los recursos europeos de recuperación Next Generation EU, a los que el Gobierno quiere dotar de continuidad mediante la creación de un fondo soberano denominado Fondo España Crece. Este fondo, dotado inicialmente con 10.500 millones de euros, tiene como meta movilizar hasta 120.000 millones de euros para proyectos enfocados en sectores estratégicos. Entre estos sectores figuran la digitalización, la inteligencia artificial, la emergencia climática, la lucha contra la desigualdad y la vivienda.

Sánchez presentó este proyecto de satélites como uno de los legados del plan de recuperación y enfatizó el potencial del sector aeroespacial como motor de desarrollo económico y científico. Según publicó eldiario.es, el presidente mencionó que el avance tecnológico en áreas como la inteligencia artificial y la digitalización se encuentra conectado con este tipo de iniciativas, debido a la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer respuestas rápidas ante situaciones de emergencia.

El medio detalló que la convocatoria para el desarrollo de la constelación ESCA+ se lanzará a través de la Agencia Espacial Europea, asegurando la participación de España en una red internacional de cooperación. Estos nuevos satélites ampliarán la cobertura de observación y permitirán recopilar información clave para diversos ámbitos, incluyendo la prevención de desastres naturales, la gestión del agua y la protección de infraestructuras críticas.

El proyecto de los nuevos satélites representa también una apuesta por la soberanía tecnológica y la capacidad de intervención científica en una materia que hasta hace poco dependía de actores externos. Según consignó eldiario.es, el respaldo a la Agencia Espacial Europea forma parte de una apuesta de largo plazo por invertir en las capacidades de innovación nacionales y europeas, vinculando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y la seguridad frente al clima.

El Gobierno prevé que los satélites contribuyan en la toma de decisiones estratégicas para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Eldiario.es indicó que el presidente Sánchez mencionó, además, que la inversión en el ámbito aeroespacial apoyará la modernización de empresas y llevará a la generación de nuevas oportunidades de empleo cualificado.

La intervención de Sánchez en el Foro Económico giró en torno al reto que representa para la sociedad española adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Eldiario.es detalló que esta estrategia abarca tanto la mejora de la capacidad de respuesta inmediata ante catástrofes como el diseño de políticas públicas de largo alcance para combatir la desigualdad y fortalecer el acceso a la vivienda, todo ello apoyado en fondos europeos y herramientas financieras nacionales.

Con estos anuncios, el Ejecutivo busca posicionar a España en la vanguardia de la observación terrestre a través de satélites, insertando al país en dinámicas tecnológicas globales y europeas. Según la información de eldiario.es, la implantación de este sistema satelital se suma a otras medidas orientadas a reforzar tanto la gestión de emergencias como el análisis científico para la adaptación climática.

A lo largo del foro, eldiario.es precisó que Sánchez insistió en la importancia de asegurar una continuidad en las inversiones estratégicas que permitan a España mantener su ritmo de modernización y no quedar rezagada frente a las transformaciones globales. El presidente cerró su intervención resaltando que esta apuesta representa no solo una respuesta a los retos inmediatos del clima, sino también una estrategia de país para el desarrollo en sectores considerados clave para el futuro.