Hyatt introduce su marca Select por primera vez fuera de EEUU con la firma de un hotel en Berlín

El distrito Prenzlauer Berg de Berlín figura como la ubicación seleccionada por Hyatt para su nueva apuesta en Europa. La apertura de un establecimiento bajo la marca Hyatt Select está programada para el año 2028, con un hotel de 140 habitaciones cerca de Alexanderplatz, uno de los puntos neurálgicos de transporte y actividad en la capital alemana. De acuerdo con la información difundida por la propia compañía y reportada por la plataforma de noticias, este proyecto marca la primera vez que la marca Select, perteneciente al portafolio Essentials de Hyatt, se instalará fuera de Estados Unidos tras haber hecho su debut en 2025.

Según el comunicado de la cadena, la llegada de Hyatt Select a Europa refuerza la estrategia de expansión de la empresa no solo en el continente, sino también en Oriente Medio y África (EMEA). Este nuevo hotel está diseñado como una oferta 'upper-midscale', adaptable a conversiones y orientada tanto a viajeros corporativos como a quienes buscan estancias de ocio de corta duración. El objetivo de la marca es ofrecer servicios eficientes y modelos operativos optimizados, en línea con las nuevas demandas de los segmentos de negocios y turismo urbano.

El medio reportó que la estrategia de Hyatt contempla el desarrollo de diferentes marcas en función de los segmentos de mercado, agrupando en su portafolio Essentials a Hyatt Place, Hyatt House y Hyatt Select. Estas, junto a las marcas del portafolio Classics —como Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Centric y Destination by Hyatt—, suman actualmente más de la mitad de los proyectos en curso de la cadena para la región EMEA.

Dentro de la hoja de ruta de futuros lanzamientos, Hyatt adelantó que durante 2026 se esperan varias aperturas significativas bajo los portafolios Essentials y Classics. Entre ellas figuran Hyatt Regency London Olympia y Hyatt Place London Paddington en Reino Unido, Hyatt Regency Rome Central en Italia, Grand Hyatt The Red Sea y Hyatt Place AlUla en Arabia Saudí. Esta expansión responde a la orientación de la cadena hacia mercados estratégicos para captar la preferencia y fidelidad de sus huéspedes, según declaraciones atribuidas a Marc Jacheet, presidente de la división EMEA.

Jacheet declaró que contar con un portafolio diversificado, que abarca los segmentos de lujo, lifestyle, 'upper-upscale' y 'midscale', ha facilitado el acceso de Hyatt a los mercados considerados clave por la compañía y sus clientes, impulsando la consolidación de la marca y la retención de clientes habituales.

Hyatt también detalló el crecimiento experimentado por su segmento Luxury en la última década, con un incremento del 80 % y la triplicación del número de habitaciones operativas en la zona EMEA. Según publicó la fuente, el conjunto de estas líneas de negocio refuerza la presencia de la cadena en la región, que se ha transformado en un componente estratégico para el récord de desarrollo global de Hyatt, que abarca 148.000 habitaciones en proyectos activos o anunciados, según indicó la compañía.

El anuncio del Hyatt Select Berlin Prenzlauer Berg ilustra la orientación de la empresa hacia modelos operativos eficientes y ofertas adaptadas a los estilos de vida contemporáneos, sin descuidar el atractivo de ubicaciones cercanas a centros urbanos y de transporte clave. La ubicación, tamaño y características del nuevo hotel están destinadas a atender la demanda de un público cada vez más diversificado, tanto en viajes de trabajo como en estancias de ocio.

La apuesta de Hyatt en la región incluye además una importante inversión en establecimientos que puedan adaptarse rápidamente a diferentes contextos, integrando marcas con diferentes matices y respuestas a las expectativas de cada segmento. Este enfoque complementa la tendencia global en la hospitalidad, donde la flexibilidad y la variedad de opciones constituyen aspectos esenciales para mantener la competitividad.

Al integrar la marca Hyatt Select en el mercado europeo, la cadena también consolida su posición frente a otras empresas internacionales que compiten en los segmentos de la hotelería eficiente y flexible. Siguiendo el desarrollo de nuevos inmuebles y la diversificación de sus propuestas, la compañía busca aprovechar la dinámica urbana y las oportunidades de conectividad que ofrecen distritos como Prenzlauer Berg.

Los planes divulgados por Hyatt incluyen tanto la construcción de nuevas instalaciones como la adaptación de propiedades existentes a los estándares de las diferentes marcas del grupo, fomentando así un crecimiento que combina innovación, eficiencia operativa y personalización de la experiencia de los huéspedes. El lanzamiento del Hyatt Select Berlin Prenzlauer Berg, reportado por la fuente, representa uno de los pasos clave en esta estrategia de amplio alcance para los próximos años en el área EMEA.