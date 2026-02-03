China detuvo a un reconocido periodista por investigar la corrupción en el Partido Comunista

Liu Hu es un periodista de investigación que ha cubierto disputas entre empresas privadas y gobiernos locales. Fue detenido tras publicar un artículo sobre corrupción.

El grupo de derechos Reporteros Sin Fronteras condenó el martes la detención de un prominente periodista de investigación chino después de que publicara un artículo que alega corrupción entre funcionarios locales.

Liu Hu se hizo ampliamente conocido hace más de 10 años por sus reportajes sobre corrupción entre figuras de alto perfil del Partido Comunista Chino y del gobierno.

La policía en la ciudad suroccidental de Chengdu dijo el lunes por la noche que dos hombres, uno de 50 años de apellido Liu y otro de 34 años de apellido Wu, están bajo investigación por sospecha de difundir “acusaciones falsas” y realizar “operaciones comerciales ilegales”.

Han sido sometidos a “medidas coercitivas penales”, según un comunicado policial, utilizando un eufemismo para detención.

Aunque la policía solo proporcionó sus apellidos, varios medios chinos y Reporteros Sin Fronteras (RSF) identificaron a los dos hombres como Liu Hu y Wu Yingjiao, otro periodista.

“Este caso destaca cuán restrictiva y hostil se ha vuelto China hacia el reportaje independiente”, dijo en una declaración a AFP Aleksandra Bielakowska, gerente de defensa de RSF con sede en Taipéi.

“Cualquiera que se atreva a investigar mala conducta del régimen chino es rápidamente perseguido por las autoridades”, agregó.

Liu y Wu publicaron recientemente un artículo en línea que alega corrupción de Pu Fayou, secretario del Partido Comunista del condado de Pujiang en la provincia de Sichuan, y otros funcionarios del condado.

El artículo, titulado “El secretario del partido del condado de Sichuan que una vez llevó a la muerte a un profesor, ahora está llevando a la quiebra a empresas de inversión”, ya no aparece en la cuenta pública de WeChat asociada con Liu.

Liu fue arrestado previamente en 2013 por presunta difamación, aunque los cargos fueron retirados posteriormente.

Una captura de pantalla de una conversación de mensajes de texto entre Liu y alguien que afirma ser de la Comisión de Inspección Disciplinaria de Chengdu —un organismo encargado de investigar denuncias de corrupción y mala conducta— circuló en línea desde su detención.

El mensaje le recordó a Liu que presente quejas a través de canales legales.

La respuesta, supuestamente de Liu, decía que el artículo “no era una denuncia ni una petición, por lo que no hay necesidad del recordatorio de su oficina”.

China ocupa el puesto 178 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa de RSF y actualmente es el mayor encarcelador de periodistas del mundo, según el grupo de derechos.

“Bajo el liderazgo de Xi Jinping, el control sobre la información se ha endurecido a niveles casi totalitarios, con periodistas independientes tratados como una amenaza para el Estado”, dijo Bielakowska.

Xi aboga por mundo multipolar

El presidente uruguayo Yamandú Orsi con el presidente chino Xi Jinping durante ceremonia de bienvenida. Xi abogó por un mundo multipolar frente al "acoso unilateral" (JESSICA LEE/Pool via REUTERS)

En un desarrollo separado, el presidente chino Xi Jinping abogó el martes por un “mundo multipolar equitativo y ordenado” frente al “acoso unilateral”, durante una reunión en Beijing con su par uruguayo, Yamandú Orsi, quien advirtió de un escenario global “desafiante”.

“La situación internacional está plagada de turbulencias entrelazadas y el acoso unilateral se está intensificando”, dijo Xi en aparente alusión a Washington durante el encuentro con Orsi en el Gran Salón del Pueblo, según la cadena estatal CCTV.

China “está dispuesta a fortalecer la solidaridad y la cooperación con Uruguay en el Sur Global, promover conjuntamente un mundo multipolar equitativo y ordenado y una globalización económica inclusiva”, afirmó.

Durante la reunión en Beijing, Orsi advirtió de los riesgos que plantea el “desafiante escenario internacional y regional”.

Ambos líderes firmaron además acuerdos en materia de ciencia, tecnología, cooperación medioambiental y otras áreas.

China es el principal socio comercial de Uruguay, su mayor destino de exportación y un comprador clave de productos agrícolas como la soja y la carne de res.