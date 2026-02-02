Mundo

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Tras dos años de crisis y negociaciones, la aprobación de las cuentas permite a Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu centrarse en reformas clave y próximos comicios municipales

Guardar
El primer ministro francés, Sébastien
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu. REUTERS/Benoit Tessier

Francia cuenta desde este lunes con presupuestos estatales para 2026, un paso decisivo para el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu y el presidente Emmanuel Macron en la recta final del actual mandato. El Ejecutivo logró superar dos mociones de censura, impulsadas por bloques de izquierda —sin el respaldo socialista— y por la extrema derecha de Marine Le Pen, después de aprobar las cuentas sin voto parlamentario mediante el controvertido artículo 49.3 de la Constitución.

La primera moción, promovida por grupos como La Francia Insumisa, Los Verdes y el GDR (Comunistas y de Ultramar), reunió 260 votos, lejos de los 289 necesarios para derrocar al Ejecutivo. Por su parte, la iniciativa de la Agrupación Nacional y sus aliados sumó solo 130 apoyos. La ausencia de mayoría parlamentaria obligó a Lecornu a recurrir a la medida excepcional, pese a su promesa inicial de no hacerlo, para evitar un nuevo adelanto electoral que reclamaban tanto la ultraderecha como la izquierda radical.

El Gobierno había negociado previamente con los socialistas, lo que permitió aprobar en diciembre el presupuesto de la Seguridad Social a cambio de suspender hasta después de las presidenciales de 2027 la emblemática reforma de las pensiones. Esta concesión se consideró una de las principales victorias del socialismo francés en el proceso, al postergar el aumento de la edad de jubilación a 64 años.

El presupuesto estatal adoptado fija un déficit público en torno al 5% del PIB para 2026, por debajo del 5,4% del año anterior, en línea con los compromisos asumidos por Francia ante la Unión Europea (UE), que prevén reducirlo por debajo del 3% en 2029. Entre las medidas incluidas figuran comidas a un euro para estudiantes universitarios, un aumento de la prima de empleo para trabajadores de bajos ingresos y un impuesto a las sociedades tenedoras de activos, señaladas por su uso en estrategias de evasión fiscal.

Lecornu pronuncia un discurso para
Lecornu pronuncia un discurso para anunciar la utilización por parte del gobierno francés del artículo 49.3 para impulsar la segunda parte del proyecto de ley de presupuestos para 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

La aprobación del presupuesto representa un respiro para el Ejecutivo, que ha enfrentado casi dos años de negociaciones, crisis políticas y presión de los mercados de deuda tras las elecciones anticipadas de 2024, que dejaron al Parlamento sin mayoría clara. Las tensiones llegaron a provocar la salida de dos primeros ministros y despertaron inquietud entre los socios europeos sobre la estabilidad fiscal francesa. La prima de riesgo de la deuda pública regresó, tras la aprobación, a niveles previos al anuncio de elecciones anticipadas de junio de 2024.

Con el presupuesto resuelto, Lecornu podrá enfocar sus esfuerzos en los comicios municipales de marzo y en los desafíos legislativos pendientes. Entre ellos destacan un proyecto de ley agrícola de urgencia, orientado a responder a las recientes protestas del sector y a abordar temas como la depredación del ganado, la gestión del agua y los costes de producción; así como un plan para enfrentar la crisis inmobiliaria mediante la simplificación de normas urbanísticas y el impulso a la construcción.

El Gobierno también prevé revisar la Ley de Programación Militar antes de primavera, reexaminando partidas destinadas a munición, drones, defensa aérea y refuerzo de personal. Paralelamente, avanza una reforma de las prestaciones sociales que busca unificar ayudas y garantizar que los ingresos laborales superen siempre a los sociales, aunque su aplicación completa no se espera antes de 2030.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

franciapresupuestosebastien lecornuemmanuel macron

Últimas Noticias

Las fuerzas sirias asumen control progresivo de las instituciones en el bastión kurdo del noreste

El despliegue oficial en Hasaka y la transferencia de infraestructuras clave buscan normalizar la administración y restablecer la autoridad estatal en áreas que mantenían autonomía desde 2011

Las fuerzas sirias asumen control

La OTAN realiza en el Báltico su mayor ejercicio militar de defensa sin la participación de Estados Unidos

El operativo Steadfast Dart 2026 reúne a más de 10.000 efectivos de once países aliados para ensayar escenarios de despliegue rápido y defensa colectiva. Las maniobras incluyen simulacros terrestres, navales, aéreos y cibernéticos

La OTAN realiza en el

Reabrió el paso de Rafah tras casi dos años de cierre: al menos cinco pacientes fueron trasladados a Egipto

Israel permitió este lunes la salida de cinco pacientes palestinos graves hacia Egipto en el primer cruce oficial desde que Tel Aviv tomó el control del único paso fronterizo sin supervisión israelí. Unos 20.000 pacientes aguardan evacuación médica

Reabrió el paso de Rafah

Japón logró extraer lodo rico en tierras raras del fondo marino para reducir su dependencia de China

La operación científica, calificada como un logro significativo por las autoridades, busca consolidar cadenas de suministro resilientes y disminuir la dependencia de China en minerales estratégicos

Japón logró extraer lodo rico

La historia detrás de los únicos 11 nacimientos que ocurrieron en la Antártida

Durante décadas, las bases científicas internacionales registraron episodios únicos de alumbramientos. Cómo las acciones políticas y los acuerdos internacionales impulsaron episodios excepcionales en el continente blanco, según National Geographic

La historia detrás de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO | Agenda del

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

Qué pasa en mi cuerpo si bebo agua de clavos de olor todas las noches antes de dormir

Tren Insurgente México-Toluca: así inauguraron el tramo Vasco de Quiroga a Observatorio

Luis Caputo confirmó a Pedro Lines como el reemplazante de Marco Lavagna al frente del Indec

Caputo confirmó a Pedro Lines como sucesor de Lavagna en el Indec y anticipó que postergarán la nueva fórmula de inflación

INFOBAE AMÉRICA
Comienzan a restaurar el “Juicio

Comienzan a restaurar el “Juicio Final” de Miguel Ángel

¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?

Periodista venezolano ve con "esperanza" la amnistía pero con "cautela" porque siguen presos seis periodistas

Otros dos detenidos por las protestas contra el ICE en una iglesia de Minnesota

Las energéticas estadounidenses Coterra y Devon se fusionarán mediante una operación de 18.163 millones

ENTRETENIMIENTO

Noah Wyle, Matt Damon y

Noah Wyle, Matt Damon y un “no” que cambió el destino de Rescatando al soldado Ryan

‘El caballero de los siete reinos’: Peter Claffey y el desafío de interpretar a un héroe bueno en un mundo implacable

Elle Fanning sorprende con una confesión que refleja la esencia de su carrera: “Nunca he abandonado un papel”

Sam Raimi abre la puerta a una posible cuarta película de ‘Spider-Man’ con Tobey Maguire: “El día podría llegar”

“El diablo viste a la moda 2” lanzó su nuevo tráiler oficial y estos son todos los detalles ocultos