Ucrania confirmó que la próxima ronda trilateral en Abu Dabi con Rusia y EEUU se llevará a cabo los días 4 y 5 de febrero

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, asiste a una rueda de prensa con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, y el presidente polaco, Karol Nawrocki, en el Palacio Presidencial de Vilna, Lituania, el 25 de enero de 2026. REUTERS/Kuba Stezycki

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero y no en el día de hoy como estaba originalmente previsto.

“Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra”, escribió en sus redes sociales.

“Nuestro equipo negociador acaba de informar. Se han establecido las fechas para los próximos encuentros trilaterales: 4 y 5 de febrero en Abu Dabi”, dijo Zelensky y dio las gracias “a todos los que están ayudando”.

Hasta ahora estaba previsto que, después de unos primeros contactos a tres bandas que tuvieron lugar el fin de semana pasado, el próximo encuentro de las delegaciones negociadoras se produjera este domingo en la capital de Emiratos, aunque ninguna de las partes lo había confirmado oficialmente.

La reunión se dará el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi.

No obstante, Zelensky ya había dado a entender que existía la posibilidad de que la inestabilidad en Oriente Medio y las tensiones en torno a Irán llevasen a Estados Unidos a aplazar la cita.

Los primeros encuentros hace una semana fueron constructivos, según los implicados, y en ellos se abordó por ejemplo, según el presidente ucraniano, la tregua parcial contra los objetivos del sistema energético que fue anunciada posteriormente el jueves por el líder estadounidense, Donald Trump, y que ambas partes parecen haber cumplido hasta ahora.

No obstante, uno de los principales escollos que se mantienen es la cuestión territorial y el viernes Zelensky insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra.

“Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk”, dijo Zelensky, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev.

Ucrania aseguró que no aceptará las exigencias territoriales de Rusia.

El presidente ucraniano volvió a mostrarse abierto a la posibilidad propuesta por EE.UU. de crear una zona libre económica sin presencia militar en la zona ahora bajo control de Kiev que exige Moscú, pero dejó claro que eso debe producirse sin que este territorio deje de ser ucraniano.

Desde el fin de semana pasado, los contactos diplomáticos han continuado, y el emisario de la Casa Blanca para el conflicto, Steve Witkoff, se reunió este sábado en Florida con el enviado especial ruso Kiril Dmitriev en un encuentro que fue calificado de “productivo”.

Último ataque

Un ataque ruso golpeó este domingo un hospital materno en la región ucraniana de Zaporiyia (sur), provocando seis heridos, según informaron las autoridades regionales en Telegram.

“El número de víctimas ha subido a seis”, anunció el gobernador Ivan Fedórov, que más tarde especificó que entre ellas hay dos mujeres que estaban visitando las instalaciones, presumiblemente para decidir si daban a luz allí.

En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, personal del departamento trabaja en la extinción de un incendio tras un ataque ruso en la región de Zaporiyia, Ucrania, el 29 de enero de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

El gobernador compartió además fotos en las que se ve a un par de mujeres recibiendo primeros auxilios en una ambulancia, así como imágenes de destrozos dentro de una instalación sanitaria y una fachada con ventanas destruidas de donde sale humo.

En la noche del sábado al domingo, los ataques rusos ya habían dejado dos víctimas mortales en la región de Dnipropetrovsk (centro), donde según las autoridades un dron enemigo destruyó una vivienda y mató a un hombre y a una mujer.

(con información de EFE)