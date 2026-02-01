Israel reabre el cruce de Rafah en la frontera entre Gaza y Egipto para el tránsito de personas

Una puerta en el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, el 29 de enero de 2026 (REUTERS/Stringer)

Israel reabrirá parcialmente el cruce de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, este domingo, después de meses de control y pedidos por parte de organizaciones humanitarias. El paso estará “limitado” y solo será habilitado para el movimiento de personas.

El cruce de Rafah, considerado una vía esencial tanto para civiles como para la entrada de ayuda humanitaria, permanecía cerrado desde mayo de 2024, cuando fuerzas israelíes tomaron el control durante el conflicto con el grupo terrorista Hamas, salvo por una reapertura limitada a comienzos de 2025.

Israel había condicionado la reapertura a la recuperación de los restos de Ran Gvili, el último rehén israelí en Gaza. Tras la recuperación y entierro de los restos días atrás, se confirmó la reapertura.

El organismo israelí COGAT, dependiente del Ministerio de Defensa y encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, anunció que “el cruce de Rafah se abrirá este próximo domingo (1 de febrero) en ambas direcciones, sólo para un movimiento limitado de personas”. El paso estará coordinado con Egipto, requerirá autorización de seguridad previa de Israel y será supervisado por una misión de la Unión Europea.

No obstante, aún persisten incógnitas sobre cuántas personas podrán utilizar el cruce y si habrá autorización para quienes deseen regresar a Gaza. Fuentes fronterizas, en diálogo con la agencia AFP, señalaron que el domingo se destinará principalmente a preparativos y arreglos logísticos, y que inicialmente se permitirá el paso de personas heridas.

Una reapertura regular está prevista para el lunes, aunque todavía no existe acuerdo sobre el número de palestinos que podrán entrar o salir.

En esta imagen de satélite proporcionada por Planet Labs PBC se muestran camiones de ayuda alineados en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah en la Franja de Gaza el jueves 16 de octubre de 2025 (Planet Labs PBC vía AP)

La situación es especialmente crítica para quienes necesitan atención médica fuera de Gaza.Mohammed Shamiya, de 33 años y paciente renal, expresó: “Estoy esperando a cada momento la apertura del cruce terrestre de Rafah”.

Safa al-Hawajri, de 18 años, quien obtuvo una beca para estudiar en el extranjero, aguarda con expectativa la reapertura del cruce de Rafah este domingo. “Estoy esperando con la esperanza de cumplir mi ambición, que está ligada a la reapertura del cruce”, expresó.

La reanudación de actividades en Rafah facilitará la entrada del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un organismo tecnocrático de 15 miembros creado para gestionar la gobernanza cotidiana de los 2,2 millones de habitantes del territorio. Este comité funcionará bajo la supervisión de la llamada Junta de la Paz, presidida por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Fuentes del servicio de seguridad egipcio aseguraron el sábado a EFE que el acceso de personas a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah quedará, en última instancia, bajo control militar de Israel. El Ejército israelí mantendrá puestos de control para todos los que crucen por el paso fronterizo.

Un hombre descansa mientras camiones egipcios con ayuda humanitaria se dirigen al paso fronterizo de Rafah para entrar en Gaza (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

Según la información proporcionada por el anónimo, Israel supervisará también la salida de palestinos y las operaciones del punto de control de forma remota, mediante funcionarios de seguridad desplegados en una sala de operaciones.

Cualquier persona que desee entrar o salir de Gaza requerirá un permiso egipcio, y las autoridades del país enviarán previamente los nombres al servicio de seguridad interna israelí, Shin Bet, para su aprobación.

La fuente puntualizó que quienes salgan de Gaza no tendrán que someterse a controles físicos directos de las fuerzas israelíes, sino que el proceso quedará a cargo de una delegación de la Unión Europea y funcionarios palestinos. No obstante, se implementarán sistemas de reconocimiento facial para verificar la identidad de quienes crucen, junto con sensores, detectores de metales y revisiones individuales.

Una vez superados los controles, incluidos los de los militares israelíes, las personas podrán viajar “más allá de la línea amarilla”, es decir, fuera del área bajo control del ejército de ocupación israelí.

(Con información de AFP y EFE)