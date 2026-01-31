Imágenes satelitales muestran que Irán oculta actividad en dos complejos nucleares destruidos en 2024

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra el Planeta Piloto de Enriquecimiento de Combustible cubierto por un nuevo techo en el sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz, Irán, el miércoles 28 de enero de 2026. (Planet Labs PBC vía AP)

A medida que aumentan las tensiones por la sangrienta represión de Irán contra las protestas en todo el país, imágenes satelitales muestran actividad en dos sitios nucleares iraníes bombardeados el año pasado por Israel y Estados Unidos, lo que podría ser una señal de que Teherán intenta ocultar los esfuerzos para rescatar cualquier material que permanezca allí.

Las imágenes de Planet Labs PBC muestran que se han construido techos sobre dos edificios dañados en las instalaciones de Isfahán y Natanz, la primera actividad importante perceptible por satélite en cualquiera de los sitios nucleares afectados del país desde la guerra de 12 días de Israel con Irán en junio.

Esas cubiertas impiden que los satélites vean lo que sucede en el terreno, actualmente la única forma que tienen los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica de supervisar los sitios, ya que Irán ha impedido el acceso.

Irán no ha discutido públicamente la actividad en los dos sitios. El OIEA, una agencia de control de las Naciones Unidas, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra los escombros de la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible en el sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz, Irán, el 3 de diciembre de 2025 (Planet Labs PBC vía AP)

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha exigido repetidamente que Irán negocie un acuerdo sobre su programa nuclear para evitar la amenaza de ataques militares estadounidenses por la represión del país contra los manifestantes. EEUU ha desplazado el USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados al Medio Oriente, pero sigue sin estar claro si Trump decidirá usar la fuerza.

Los nuevos techos no parecen ser una señal de que esté comenzando la reconstrucción en las instalaciones fuertemente dañadas, dijeron expertos que examinaron los sitios. En cambio, es probable que formen parte de los esfuerzos de Irán “para evaluar si activos clave —como reservas limitadas de uranio altamente enriquecido— sobrevivieron a los ataques”, dijo Andrea Stricker, quien estudia a Irán para la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, la cual ha sido sancionada por Teherán.

“Quieren poder llegar a cualquier activo recuperado que puedan alcanzar sin que Israel o Estados Unidos vean qué sobrevivió”, dijo.

Isfahán y Natanz son dos sitios clave de Irán

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra escombros antes de que se construyera un techo sobre ellos en el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán, en las afueras de Isfahán, Irán, el 7 de diciembre de 2025 (Planet Labs PBC vía AP)

Antes de que Israel lanzara una guerra de 12 días con Irán en junio, la República Islámica tenía tres sitios nucleares principales asociados con su programa. Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, los funcionarios iraníes en los últimos años han amenazado cada vez más con buscar la bomba. Occidente y el OIEA dicen que Irán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El sitio de Natanz, a unos 220 kilómetros al sur de la capital, es una mezcla de laboratorios aéreos y subterráneos que realizaron la mayor parte del enriquecimiento de uranio de Irán.

Antes de la guerra, el OIEA dijo que Irán utilizaba centrifugadoras avanzadas allí para enriquecer uranio hasta el 60%, un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%. Se presume que parte del material estaba en el lugar cuando todo el complejo fue atacado.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán, en las afueras de Isfahán, Irán, el 7 de diciembre de 2025 (Planet Labs PBC vía AP)

La instalación a las afueras de la ciudad de Isfahán era conocida principalmente por producir el gas de uranio que se introduce en las centrifugadoras para ser girado y purificado.

Un tercer sitio, Fordo, a unos 95 kilómetros al suroeste de la capital, albergaba un sitio de enriquecimiento blindado bajo una montaña.

Durante la guerra del año pasado, Israel atacó los sitios primero, seguido de ataques de EEUU utilizando bombas antibúnker y misiles de crucero Tomahawk. Los ataques de EEUU “degradaron significativamente el programa nuclear de Irán”, decía la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca publicada en noviembre, aunque los detalles sobre los daños han sido difíciles de obtener públicamente.

Irán no ha permitido que los inspectores del OIEA visiten los sitios desde los ataques.

Techos vistos en Isfahán y Natanz

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, Irán, el miércoles 28 de enero de 2026 (Planet Labs PBC vía AP)

El principal edificio de enriquecimiento sobre el suelo en Natanz era conocido como la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible. Israel alcanzó el edificio el 13 de junio, dejándolo “funcionalmente destruido” y “dañando seriamente” las salas subterráneas que albergaban cascadas de centrifugadoras, dijo en ese momento el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi. Un ataque de seguimiento de EE. UU. el 22 de junio alcanzó las instalaciones subterráneas de Natanz con bombas antibúnker, probablemente diezmando lo que quedaba.

Las imágenes de Planet Labs PBC muestran que Irán comenzó en diciembre a construir un techo sobre la planta dañada. Terminó el trabajo en el techo a finales de mes. Irán no ha proporcionado ningún reconocimiento público de ese trabajo. El sistema eléctrico de Natanz parece seguir destruido.

Irán también parece estar continuando los trabajos de excavación que comenzó en 2023 en Kūh-e Kolang Gaz Lā, o “Montaña del Pico”, a unos cientos de metros (yardas) al sur de la valla perimetral del complejo de Natanz. Las imágenes satelitales muestran que las pilas de tierra de la excavación aumentan de tamaño. Se cree que está construyendo una nueva instalación nuclear subterránea allí.

En Isfahán, Irán comenzó a construir un techo similar sobre una estructura cerca de la esquina noreste de la instalación, terminando el trabajo a principios de enero. La función exacta de ese edificio no se conoce públicamente, aunque el ejército israelí dijo en ese momento que sus ataques en Isfahán se dirigieron a sitios allí asociados con la fabricación de centrifugadoras. El ejército israelí no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la construcción.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra un techo construido sobre escombros del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán, en las afueras de Isfahán, Irán, el miércoles 28 de enero de 2026 (Planet Labs PBC vía AP)

Mientras tanto, las imágenes muestran que dos túneles hacia una montaña cerca de la instalación de Isfahán han sido rellenados con tierra, una medida contra ataques con misiles que Irán también tomó justo antes de la guerra de junio. Un tercer túnel parece haber sido despejado de tierra, con un nuevo conjunto de muros construidos cerca de la entrada como una aparente medida de seguridad.

Sarah Burkhard, investigadora asociada sénior del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington, que vigila desde hace tiempo los emplazamientos nucleares de Irán, afirmó que los techos parecen formar parte de una operación para “recuperar cualquier tipo de activo o escombro restante sin dejarnos saber qué están sacando de allí”.

Sean O’Connor, experto de la firma de inteligencia de fuentes abiertas Janes, coincidió en que el objetivo era probablemente “ocultar la actividad más que, por ejemplo, reparar o reconstruir una estructura para su uso”.

Otros trabajos continúan en Irán

FOTO DE ARCHIVO: Un misil iraní es lanzado durante un ejercicio militar en un lugar no revelado en Irán, el 20 de agosto de 2025. Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)

Desde el final de la guerra, Irán ha trabajado para reconstituir su programa de misiles balísticos, reconstruyendo sitios asociados con el programa, como mostraron informes anteriores de AP. Eso ha incluido trabajos en un complejo militar conocido como Parchin, justo al sureste de Teherán.

En las últimas semanas, Irán ha estado trabajando para reconstruir un sitio en Parchin identificado por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional como “Taleghan 2”. Israel destruyó el sitio en un ataque aéreo en octubre de 2024.

Se ha dicho que un archivo de datos nucleares iraníes incautado anteriormente por Israel identificó el edificio como sede de una cámara de explosivos y un sistema especial de rayos X para estudiar pruebas de explosivos. Tales pruebas podrían utilizarse en investigaciones destinadas a comprimir un núcleo de uranio con explosivos, algo que es necesario para un arma nuclear de tipo implosión.

Las fotos satelitales muestran construcciones realizadas en “Taleghan 2” en los últimos meses. La empresa de inteligencia de fuentes abiertas Janes observó de forma similar la construcción, al igual que el instituto.

“Esto se ha reconstituido muy rápidamente”, dijo Lewis Smart, analista de Janes que estudia el programa nuclear de Irán. “Se está ampliando para hacerlo potencialmente más resistente a ataques de penetración y bombardeos... Se está instalando en la instalación un contenedor de contención bastante grande, que podría utilizarse para pruebas de explosivos de alta potencia”.

(Con información de AP)