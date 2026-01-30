Mundo

Rusia lanzó un misil balístico y 111 drones contra Ucrania tras el anuncio de una tregua energética

Los ataques no ceden pese a que Vladimir Putin dijo aceptar la propuesta de Donald Trump de detener los bombardeos durante una semana de frío extremo

Bomberos trabajan tras un ataque
Bomberos trabajan tras un ataque ruso en Kharkiv (Reuters)

Rusia lanzó durante la noche un misil balístico y 111 drones de largo alcance contra Ucrania, horas después del anuncio de una tregua energética promovida por Estados Unidos.

De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas lograron neutralizar 80 drones, mientras otros aparatos y el misil balístico impactaron en 15 localidades no especificadas.

El ataque se centró en áreas fronterizas y zonas próximas al frente de batalla. Según la Fuerza Aérea, la mayoría de los drones tenía como destino regiones limítrofes con Rusia o el este del país.

18 drones alcanzaron siete localidades distintas, ocasionando muertes y destrucción en infraestructuras civiles. En la región de Zaporizhzhia, autoridades locales confirmaron tres personas fallecidas tras el impacto de drones rusos. Los ataques provocaron daños en la infraestructura energética, profundizando el deterioro de servicios básicos en medio de la crisis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había solicitado al mandatario ruso, Vladimir Putin, que detuviera los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana de frío extremo, y aseguró que Putin aceptó.

Rusia lanzó un misil balístico
Rusia lanzó un misil balístico y 111 drones contra Ucrania (Reuters)

Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo”, afirmó Trump. El mandatario estadounidense subrayó la gravedad de la situación humanitaria, con millones de personas sin electricidad ni calefacción y temperaturas que podrían descender hasta -30 ℃ (−22 ℉) en los próximos días.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeció la iniciativa de Trump y expresó su esperanza de que la tregua energética se concrete. Explicó que la propuesta se abordó en las negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que tuvieron lugar en los Emiratos Árabes Unidos, y adelantó una nueva ronda de encuentros prevista para el domingo.

Mientras tanto, el Kremlin evitó confirmar el acuerdo. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, declaró a la prensa: “No comentamos el contenido de conversaciones diplomáticas privadas”. Además, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó de “imprudentes” las declaraciones acerca de presuntas promesas entre ambas partes.

Las condiciones humanitarias en Ucrania se agravan debido al invierno. Millones afrontan cortes prolongados de energía eléctrica y calefacción.

Bomberos apagan el fuego en
Bomberos apagan el fuego en Kharkiv (Reuters)

Zelensky instó a la comunidad internacional a presionar a Moscú para que abandone la estrategia de “convertir el invierno en un arma”.

A pesar de la persistencia de la violencia, las negociaciones diplomáticas mantienen la expectativa de avanzar hacia un acuerdo de paz. El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, manifestó optimismo sobre el desarrollo de las conversaciones en Emiratos y aseguró que “la gente en Ucrania es ahora más esperanzada y espera que pronto podamos concretar un acuerdo de paz”.

La ONU continúa monitoreando el impacto del conflicto sobre la población civil y advierte del aumento de víctimas. En su cuarto año, la guerra se ha cobrado un costo creciente, con un aumento notorio de muertos y heridos, según datos de organismos humanitarios internacionales.

