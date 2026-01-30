Mundo

El papa León XIV se reunió con ejecutivos en el Vaticano para discutir la minería ética

El pontífice estadounidense mantuvo un encuentro privado con líderes del sector extractivo para impulsar la protección de derechos humanos y el medio ambiente ante la creciente demanda global de minerales críticos

Guardar
El Papa León XIV se
El Papa León XIV se reunió con ejecutivos en el Vaticano para discutir la minería ética

El papa León XIV mantuvo este fin de semana un encuentro privado en el Vaticano con altos ejecutivos de los sectores minero y energético para abordar enfoques éticos en la extracción de recursos, en un contexto de creciente demanda global de minerales críticos. La reunión se enmarcó dentro de la Building Bridges Initiative, un proceso lanzado en 2022 y coordinado por la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), que busca generar espacios de escucha y reflexión conjunta entre la Iglesia, el empresariado, la academia y las comunidades organizadas.

Durante el encuentro, el Pontífice —el primer estadounidense en liderar la Iglesia Católica y de padres peruanos— mostró especial interés por la dimensión humana de las actividades extractivas y llamó a la industria a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. León XIV subrayó que el desarrollo económico y la transición energética no pueden avanzar a costa de comunidades vulnerables o ecosistemas frágiles.

Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas del sector, como Mike Henry, director ejecutivo de BHP; Gustavo Pimenta, director ejecutivo de Vale; Robert Friedland, presidente ejecutivo de Ivanhoe; Ana Cabral, directora general de Sigma Lithium; y empresarios latinoamericanos como Hugo Eurnekian, José Luis Manzano, Alejandro Bulgheroni y Bettina Bulgheroni, presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).

La Environmental Markets Fairness Foundation (EMFF) fue responsable de la organización, representada por su director ejecutivo Patricio Lombardi, quien destacó que la iniciativa buscó “tender un puente para que los líderes empresariales y el Papa puedan escucharse mutuamente en un diálogo abierto, conciliador y con el compromiso de continuar trabajando en estos temas”. Lombardi recalcó la importancia de los minerales críticos tanto para la vida moderna como para la atención médica, y señaló el compromiso del sector con la protección de la biodiversidad.

Los líderes empresariales coincidieron con el mensaje papal y enfatizaron que la minería ilegal es uno de los desafíos más graves para la industria, ya que fomenta la destrucción ambiental, los conflictos sociales y la violación de derechos humanos, además de socavar las prácticas responsables y el desarrollo económico legítimo.

El Papa León XIV saluda
El Papa León XIV saluda a su llegada a la audiencia general semanal en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 28 de enero de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Las discusiones giraron en torno a la construcción de puentes de inclusión con universidades, la reconciliación con sindicatos y comunidades organizadas, y la fraternidad con conferencias episcopales regionales. Los participantes analizaron cómo equilibrar el desarrollo económico con la justicia socio-climática y el cuidado de la “casa común”, en línea con la doctrina social de la Iglesia.

Con León XIV, la estrategia del Vaticano se orienta a la articulación directa con el sector, manteniendo exigencias claras en materia de derechos humanos, trabajo digno y responsabilidad ambiental.

La Santa Sede ha señalado que la iniciativa Borgo Laudato Si’, un proyecto ecológico y educativo en Castel Gandolfo, ejemplifica cómo los principios de la doctrina social católica pueden traducirse en acciones concretas de sostenibilidad y de inclusión social.

El papa León XIV. REUTERS/Guglielmo
El papa León XIV. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El Vaticano busca así desempeñar un papel más activo en los debates económicos globales, instando a las empresas a adoptar enfoques sostenibles que consideren tanto las necesidades territoriales como las aspiraciones de las comunidades. Se estima que la Iglesia Católica cuenta con 1.400 millones de fieles en todo el mundo y mantiene presencia en territorios remotos frecuentemente afectados por proyectos extractivos.

Las conversaciones también abordaron las amenazas y oportunidades actuales del sector, así como futuras acciones orientadas a promover un desarrollo económico compatible con la dignidad humana, la protección ambiental y una vida digna para todos. La Iglesia ha dejado claro que el progreso tecnológico depende de los minerales, pero advierte que la explotación debe regirse por límites éticos y garantías creíbles, con pleno respeto a las personas y los territorios.

Temas Relacionados

papa león XIVleón XIVmineríavaticano

Últimas Noticias

Detectan compuestos tóxicos en superficies deportivas hechas con neumáticos usados, alerta un estudio

Estudios recientes revelan la presencia de sustancias desconocidas y peligrosas en materiales reutilizados para diversas actividades, lo que plantea interrogantes sobre el verdadero impacto ambiental y sanitario de estas superficies

Detectan compuestos tóxicos en superficies

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones sobre integrantes del régimen de Irán tras la brutal represión a las protestas

Las medidas afectan a miembros del gobierno y la Guardia Revolucionaria, señalados por la violenta represión de manifestantes

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones

Se derrumbó el oro: tras registrar un máximo histórico, sufrió la mayor caída diaria desde 1983

La cotización del metal precioso al contado retrocedió un 9,5% tras el anuncio de Donald Trump sobre la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos

Se derrumbó el oro: tras

Un caballo, dos tumbas de élite y más de 300 monedas de plata: la historia detrás de un hallazgo en Suffolk que entrelaza leyendas y linajes perdidos

El descubrimiento arqueológico en el este de Inglaterra incluyó túmulos, joyas, armas y un raro entierro equino. Cómo este descubrimiento podría reconstruir la vida de nobles anglosajones y revelar conexiones históricas que transformarían la comprensión del pasado medieval británico

Un caballo, dos tumbas de

La apreciación del euro amenaza la competitividad de las exportaciones europeas

Tras sortear el impacto de los aranceles de Estados Unidos, la economía de la zona euro enfrenta ahora un nuevo reto: la fortaleza del euro frente al dólar, que podría afectar la recuperación de las exportaciones en 2026

La apreciación del euro amenaza
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rescate en Pataz: Comando Unificado

Rescate en Pataz: Comando Unificado libera a 29 mineros durante operativo contra banda criminal

Siguen las bajas temperaturas en CDMX: activan alerta naranja en dos alcaldías para el sábado 31 de enero

Kanye West sorprende al ser captado ensayando para sus conciertos en CDMX: así sería el escenario para su show

Corte Suprema de Justicia determinó que los pagos de la Adres a la IPS sí podrán ser embargados: estas son las razones

La OMS considera que es bajo el riesgo global de propagación del virus Nipah

INFOBAE AMÉRICA
Las Palmas muestra su crisis

Las Palmas muestra su crisis con un empate en Zubieta

La regularización extraordinaria de migrantes será la primera en España que puede solicitarse vía telemática

El servicio de pasajeros estatal de Cuba cayó un 93 % entre enero y septiembre de 2025

Fallece Henner Hofmann, el fotógrafo mexicano que retrató a Bon Jovi entre vampiros

Panamá acoge un "hito regional" de diálogo para situar la cultura en la agenda del Caribe

ENTRETENIMIENTO

Los mejores momentos de Catherine

Los mejores momentos de Catherine O’Hara en el cine y la televisión

Paris Hilton y el traumático pasado que la unió a Britney Spears: “Nos hizo fuertes a las dos”

Catherine O’Hara no podía respirar: nuevos detalles sobre la muerte de la actriz salen a la luz

El emotivo adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”

“Se podía sentir la energía en el lugar. Parecía muy real”, recordó Kirsten Dunst sobre el rodaje de Un buen ladrón