Dónde está la flota que envió Trump a reforzar la presencia de Estados Unidos cerca de Irán

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en las proximidades de Irán, situando una flota naval liderada por el portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, en medio de crecientes tensiones regionales.

La decisión, impulsada por el presidente Donald Trump, mantiene a las fuerzas estadounidenses en estado de máxima preparación, aunque aún no se ha autorizado una acción militar directa.

Según reportó The New York Times, el despliegue incluye al portaaviones Abraham Lincoln, acompañado por tres buques de guerra equipados con misiles Tomahawk.

Esta agrupación naval ingresó en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, estableciéndose en el mar Arábigo tras cruzar el océano Índico occidental. Datos de seguimiento de vuelo confirmaron la posición del portaaviones, ya que uno de sus aviones de suministro realizó múltiples vuelos entre el mar Arábigo y el vecino Omán a lo largo de la semana.

Las capacidades ofensivas de la flota se refuerzan con la presencia de cazas furtivos F-35 y aviones de ataque F/A-18, ambos estacionados en el portaaviones. Estas aeronaves se encuentran en una posición estratégica para alcanzar objetivos en territorio iraní, si el presidente Trump ordenara una operación militar.

Además, al menos una docena de aviones de ataque F-15E ha sido enviada a la región para robustecer la capacidad de ataque terrestre, según fuentes oficiales estadounidenses consultadas por The New York Times.

Imágenes satelitales han mostrado que estos aviones F-15E se encuentran estacionados en la misma base aérea en Jordania donde estuvieron durante la “Operación Martillo de Medianoche” en junio de 2025.

El refuerzo aéreo se complementa con el traslado de cazas adicionales y aviones de reabastecimiento que, de acuerdo con datos de seguimiento de vuelos, han sido movilizados hacia la región en los últimos días.

El Pentágono ha incrementado también el número de sistemas de defensa aérea, desplegando baterías Patriot y THAAD.

Estas defensas tienen como objetivo proteger a las tropas estadounidenses ante posibles ataques de misiles iraníes de corto y medio alcance, en un contexto donde el riesgo de represalias se mantiene elevado. En total, el número de militares estadounidenses en la región oscila entre 30.000 y 40.000, de acuerdo con estimaciones oficiales.

El despliegue militar responde a una escalada de tensiones tras la represión de protestas internas por parte del gobierno iraní. El presidente Donald Trump solicitó al Pentágono opciones de respuesta, lo que llevó a elevar el estado de alerta de los bombarderos estratégicos con base en Estados Unidos. Estos aparatos se encuentran ahora listos para intervenir en caso de que se requiera atacar objetivos en Irán.

A pesar de la concentración de fuerzas, funcionarios estadounidenses citados por The New York Times aseguraron que Trump no ha autorizado ningún tipo de ataque ni ha seleccionado todavía una de las alternativas presentadas por el Pentágono.

El presidente mantiene la posibilidad de buscar una solución diplomática, aunque el despliegue de la flota y el aumento del número de aeronaves y sistemas defensivos evidencian el nivel de preparación militar alcanzado en la zona.

La movilización ha sido acompañada por el reposicionamiento estratégico de aviones y recursos logísticos. Uno de los aspectos clave para la operatividad de la flota es el constante flujo de suministros, coordinado mediante vuelos regulares entre el mar Arábigo y puntos cercanos en Omán. Este patrón, verificado a través de registros de vuelos, confirma la presencia continua de la flota en aguas internacionales próximas a Irán.

La región permanece bajo la vigilancia del Comando Central de Estados Unidos, que supervisa todas las operaciones militares en el área. La presencia del portaaviones Abraham Lincoln y sus escoltas representa una de las mayores concentraciones de poder naval estadounidense cerca de Irán en los últimos años, situación que ha generado inquietud entre analistas y gobiernos vecinos.

El despliegue de los sistemas Patriot y THAAD complementa la estrategia defensiva, dada la amenaza que representan los misiles iraníes de corto y medio alcance. Estos sistemas permiten interceptar proyectiles antes de que alcancen objetivos sensibles, protegiendo tanto a las tropas como a las bases aliadas en la región.

El refuerzo militar estadounidense incluye la movilización de recursos aéreos avanzados, como los cazas F-35, considerados uno de los activos más modernos de la fuerza aérea. Su presencia cerca de Irán amplía las capacidades de respuesta ante una eventual escalada, según destacan expertos consultados por The New York Times.

Mientras la flota permanece en el mar Arábigo y el Pentágono mantiene opciones abiertas, la atención internacional continúa centrada en la evolución de la crisis. El gobierno de Trump, según funcionarios citados por el medio estadounidense, evalúa alternativas que van desde una demostración de fuerza disuasiva hasta posibles operaciones selectivas, en caso de que la situación se deteriore.

La ubicación de la flota estadounidense, su composición y el volumen de fuerzas desplegadas en la región reflejan un escenario de alta tensión. El dispositivo militar, liderado por el portaaviones Abraham Lincoln, se mantiene listo para responder a cualquier orden presidencial, mientras se vigilan de cerca los movimientos del gobierno iraní y las reacciones de otros actores regionales.