Trump afirmó que Hamas “parece” dispuesto a desarmarse mientras Estados Unidos presiona por la segunda fase del alto el fuego

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este jueves que el grupo terrorista palestino Hamas “parece” estar dispuesto a entregar sus armas, un paso considerado crucial por Washington para avanzar hacia la segunda fase del plan de paz en la Franja de Gaza.

Las afirmaciones del mandatario republicano llegan en un momento de máxima presión diplomática sobre el grupo terrorista para que cumpla con los compromisos asumidos en el acuerdo de alto el fuego firmado en octubre pasado.

“Muchas personas dicen que nunca se desarmarán. Parece que se van a desarmar”, declaró Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, después de escuchar un informe de su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

El presidente estadounidense también reconoció públicamente la colaboración de Hamas en la recuperación de los restos del último rehén israelí retenido en Gaza, Ran Gvili, cuyo cuerpo fue localizado el lunes por las fuerzas israelíes en un cementerio del norte del enclave.

“Nos ayudaron con esos cuerpos, a recuperarlos, y esa familia está muy agradecida”, señaló Trump sobre la asistencia prestada por el grupo terrorista.

La recuperación del cuerpo de Gvili, un policía de 24 años que murió durante los ataques del 7 de octubre de 2023, marca un hito simbólico: por primera vez desde 2014 no hay rehenes israelíes en la Franja de Gaza.

Witkoff, el inversor inmobiliario reconvertido en diplomático que lidera las negociaciones, mostró confianza absoluta en que Hamas cumplirá con el desarme pactado.

“Hemos sacado a los terroristas de allí y van a desmilitarizarse. Lo harán porque no tienen otra opción”, afirmó el enviado presidencial. “Lo van a dejar. Van a entregar los AK-47”, le dijo a Trump ante los miembros del gabinete y la prensa reunidos en la sala.

La declaración del presidente llega una semana después de que Hamas manifestara estar dispuesto a una “transferencia completa del gobierno” de Gaza. El portavoz del grupo en el enclave, Hazem Qassem, confirmó este miércoles a la agencia AFP que tiene preparados los protocolos y archivos necesarios para entregar la administración del territorio a un comité tecnocrático palestino independiente.

“Podemos hablar ahora de una plena disponibilidad de todos los ministerios, organismos y aparatos, incluso en el ámbito de la seguridad, para entregar todos los expedientes”, declaró Qassem.

Según el plan de paz de 20 puntos impulsado por Trump, un Comité Nacional para la Administración de Gaza debe gobernar provisionalmente el territorio palestino bajo la supervisión de la llamada Junta de Paz, que el presidente estadounidense preside.

Estados Unidos anunció el pasado 14 de enero el inicio oficial de la segunda fase del acuerdo, que contempla el desarme de Hamas, la retirada progresiva del ejército israelí del enclave y el establecimiento de la administración tecnocrática.

La segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre pasado, plantea desafíos complejos. Israel aún controla aproximadamente la mitad del territorio gazatí y ha condicionado cualquier reconstrucción al desarme completo de Hamas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró ante el parlamento que “la siguiente etapa es el desarme de Hamas”, rechazando iniciar trabajos de reconstrucción mientras el grupo mantenga capacidad militar.

El plan estadounidense presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU contempla un proceso de desmilitarización supervisado por monitores internacionales independientes, que incluiría un programa de recompra de armas financiado por la comunidad internacional.

Según estimaciones israelíes, Hamas aún cuenta con más de 60.000 fusiles en manos de aproximadamente 20.000 operativos, además de cientos de kilómetros de túneles subterráneos.

Sin embargo, existen dudas sobre la viabilidad del desarme. Hamas ha manifestado disposición a discutir la entrega de armas, pero ha exigido previamente que Israel cumpla con compromisos pendientes de la primera fase del acuerdo, particularmente la apertura del paso fronterizo de Rafah con Egipto. El cruce permanece cerrado desde mayo de 2024, con excepción de una breve reapertura a principios de 2025, lo que ha agravado la crisis humanitaria en el enclave devastado.

El comité tecnocrático que debe asumir el control de Gaza está encabezado por Ali Shaath, ingeniero civil palestino con experiencia en desarrollo de infraestructuras. Tanto Hamas como la Autoridad Palestina han dado su visto bueno inicial a la lista de quince miembros del comité, según el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty. El ex enviado de la ONU Nickolay Mladenov se perfila como el candidato principal para dirigir la Junta de Paz internacional.

La guerra que siguió a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 73.500 palestinos muertos en Gaza y ha devastado por completo la infraestructura del enclave. Naciones Unidas estima que más del 80 por ciento de los edificios de la Franja han sido destruidos. La reconstrucción, condicionada al desarme de Hamas, podría extenderse entre dos y tres años según las proyecciones del equipo de Trump.

Mientras Washington celebra avances diplomáticos, sobre el terreno la tregua sigue siendo frágil. Desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre, más de 440 personas han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud local, en incidentes que cada parte atribuye a violaciones del acuerdo por la contraparte. Israel mantiene operaciones militares en aproximadamente la mitad del territorio y continúa imponiendo restricciones severas sobre el movimiento de personas y mercancías.