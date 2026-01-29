La UE anuncia nuevas sanciones a Irán y designará a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

Miembros de la fuerza paramilitar Basij, bajo la Guardia Revolucionaria, en Shiraz. La UE equiparará a la IRGC con Al Qaeda y Estado Islámico este jueves. (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

Se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerden este jueves incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la “lista de organizaciones terroristas” del bloque tras la represión mortal de las protestas masivas, según ha declarado la jefa de política exterior de la UE.

“Si actúan como terroristas, también deben ser tratados como tales”, declaró la alta diplomática Kaja Kallas a los periodistas antes de la reunión de ministros en Bruselas.

Afirmó que esta medida sitúa a la Guardia Revolucionaria al mismo nivel que grupos yihadistas como Al Qaeda y el Estado Islámico.

Esta simbólica iniciativa de la UE enviará un contundente mensaje de condena a Irán, después de que se haya informado de la muerte de miles de personas durante las protestas que han sacudido el país.

El bloque de 27 naciones también aprobará la prohibición de visados y la congelación de activos de 21 entidades estatales y funcionarios iraníes, entre los que se espera que se encuentre el ministro del Interior del país, por la brutal represión.

La jefa de diplomacia europea Kaja Kallas impulsa sanciones contra Irán. (Europa Press)

Las autoridades iraníes reconocen que miles de personas murieron durante las protestas, con un saldo de más de 3.000 víctimas, pero afirman que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes asesinados por “alborotadores”.

Los grupos de derechos humanos lo niegan, afirmando que el número de víctimas es mucho mayor, posiblemente de decenas de miles, y señalando que los manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Revolucionaria (IRGC), que disparó directamente contra ellos.

Francia e Italia cambian de postura

Cuerpos en bolsas fuera del Centro Forense de Kahrizak en Teherán, enero 2026. Grupos de derechos humanos estiman decenas de miles de muertos en las protestas. (Reuters)

La IRGC es el brazo ideológico del ejército de Teherán y fue creada tras la revolución de 1979 para proteger al liderazgo clerical. La Guardia controla o es propietaria de empresas de toda la economía iraní, incluidos los principales sectores estratégicos.

“La estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos incluso después de la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista”, afirmó Kallas.

La esperada luz verde para incluir al IRGC en la lista negra se produjo después de que Francia anunciara el miércoles que respaldaba la medida, tras un cambio similar por parte de Italia.

Se consideraba que París se mostraba reacia a calificar al IRGC como grupo terrorista debido al temor por el impacto que ello tendría sobre los europeos detenidos en el país y al deseo de mantener abiertas las relaciones diplomáticas.

“No puede haber impunidad para los crímenes cometidos”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, a los periodistas a su llegada a Bruselas.

“Esta decisión es también un llamamiento de Francia a las autoridades iraníes para que liberen a los miles de presos encarcelados por el régimen y pongan fin a las ejecuciones que perpetúan la represión más violenta de la historia moderna de Irán”, afirmó.

Barrot instó a Teherán a poner fin al bloqueo de Internet y a “devolver al pueblo iraní la capacidad de elegir su propio futuro”.

La UE ya ha sancionado a varios cientos de funcionarios y entidades iraníes por la represión de anteriores movimientos de protesta y por el apoyo de Teherán a la guerra de Rusia contra Ucrania.

El IRGC en su conjunto y sus altos mandos ya están sujetos a sanciones de la UE, lo que significa que se espera que la decisión de añadirlos a la lista negra de organizaciones terroristas tenga poco impacto práctico en la organización.

(Con información de AFP)