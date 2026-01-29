Mundo

La UE anuncia nuevas sanciones a Irán y designará a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque europeo aprobarán la medida tras la brutal represión a las protestas. El bloque también prohibirá visados y congelará activos de 21 entidades estatales y funcionarios del régimen de Teherán

Guardar
Miembros de la fuerza paramilitar
Miembros de la fuerza paramilitar Basij, bajo la Guardia Revolucionaria, en Shiraz. La UE equiparará a la IRGC con Al Qaeda y Estado Islámico este jueves. (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

Se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerden este jueves incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la “lista de organizaciones terroristas” del bloque tras la represión mortal de las protestas masivas, según ha declarado la jefa de política exterior de la UE.

“Si actúan como terroristas, también deben ser tratados como tales”, declaró la alta diplomática Kaja Kallas a los periodistas antes de la reunión de ministros en Bruselas.

Afirmó que esta medida sitúa a la Guardia Revolucionaria al mismo nivel que grupos yihadistas como Al Qaeda y el Estado Islámico.

Esta simbólica iniciativa de la UE enviará un contundente mensaje de condena a Irán, después de que se haya informado de la muerte de miles de personas durante las protestas que han sacudido el país.

El bloque de 27 naciones también aprobará la prohibición de visados y la congelación de activos de 21 entidades estatales y funcionarios iraníes, entre los que se espera que se encuentre el ministro del Interior del país, por la brutal represión.

La jefa de diplomacia europea
La jefa de diplomacia europea Kaja Kallas impulsa sanciones contra Irán. (Europa Press)

Las autoridades iraníes reconocen que miles de personas murieron durante las protestas, con un saldo de más de 3.000 víctimas, pero afirman que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes asesinados por “alborotadores”.

Los grupos de derechos humanos lo niegan, afirmando que el número de víctimas es mucho mayor, posiblemente de decenas de miles, y señalando que los manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Revolucionaria (IRGC), que disparó directamente contra ellos.

Francia e Italia cambian de postura

Cuerpos en bolsas fuera del
Cuerpos en bolsas fuera del Centro Forense de Kahrizak en Teherán, enero 2026. Grupos de derechos humanos estiman decenas de miles de muertos en las protestas. (Reuters)

La IRGC es el brazo ideológico del ejército de Teherán y fue creada tras la revolución de 1979 para proteger al liderazgo clerical. La Guardia controla o es propietaria de empresas de toda la economía iraní, incluidos los principales sectores estratégicos.

“La estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos incluso después de la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista”, afirmó Kallas.

La esperada luz verde para incluir al IRGC en la lista negra se produjo después de que Francia anunciara el miércoles que respaldaba la medida, tras un cambio similar por parte de Italia.

Se consideraba que París se mostraba reacia a calificar al IRGC como grupo terrorista debido al temor por el impacto que ello tendría sobre los europeos detenidos en el país y al deseo de mantener abiertas las relaciones diplomáticas.

“No puede haber impunidad para los crímenes cometidos”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, a los periodistas a su llegada a Bruselas.

“Esta decisión es también un llamamiento de Francia a las autoridades iraníes para que liberen a los miles de presos encarcelados por el régimen y pongan fin a las ejecuciones que perpetúan la represión más violenta de la historia moderna de Irán”, afirmó.

Barrot instó a Teherán a poner fin al bloqueo de Internet y a “devolver al pueblo iraní la capacidad de elegir su propio futuro”.

La UE ya ha sancionado a varios cientos de funcionarios y entidades iraníes por la represión de anteriores movimientos de protesta y por el apoyo de Teherán a la guerra de Rusia contra Ucrania.

El IRGC en su conjunto y sus altos mandos ya están sujetos a sanciones de la UE, lo que significa que se espera que la decisión de añadirlos a la lista negra de organizaciones terroristas tenga poco impacto práctico en la organización.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Unión EuropeaUEKaja KallasGuardia Revolucionaria de IránIránProtestas en IránRepresión en IránUltimas noticias américa

Últimas Noticias

La primera ministra japonesa es favorita para lograr la mayoría absoluta tras llamar a elecciones anticipadas

Un sondeo proyecta una amplia victoria del partido de Sanae Takaichi, lo que permitiría a la dirigente conformar gobierno sin necesidad de coaliciones

La primera ministra japonesa es

La petrolera rusa Lukoil acordó la venta de sus activos internacionales después de tres meses bajo sanciones de EEUU

El grupo transferirá sus propiedades en el extranjero, mientras conserva sus proyectos en Kazajistán y somete la operación a revisión de autoridades regulatorias estadounidenses

La petrolera rusa Lukoil acordó

Hallaron restos humanos en la búsqueda de una turista desaparecida hace más de dos años en Australia

Un voluntario encontró los huesos cerca de Philosopher Falls, en Tasmania, y las autoridades realizan estudios forenses para confirmar su identidad y esclarecer el caso

Hallaron restos humanos en la

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra dos regiones de Ucrania: al menos tres muertos

La ofensiva nocturna, que afectó principalmente a áreas residenciales, provocó daños en viviendas y generó incendios, de acuerdo con el gobernador regional de Zaporizhzhia

Rusia lanzó un ataque con

EEUU apuesta por una África “estable y próspera” y busca impulsar alianzas económicas de beneficio mutuo con el continente

Las autoridades estadounidenses y representantes africanos anunciaron la conformación de un grupo de trabajo estratégico para impulsar proyectos de inversión e infraestructura que favorezcan el desarrollo mutuo

EEUU apuesta por una África
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presidente de la Cidh aseguró

Presidente de la Cidh aseguró que Colombia se ‘rajó’ en equidad, tras informe sobre violencia: “Es el país más desigual de las Américas”

El aeropuerto El Dorado de Bogotá restringe sus operaciones en la mañana de este jueves por intensa neblina: lo que se sabe

Ministerio de Salud rechazó artículo de The British Medical Journal sobre el sistema de salud colombiano: “Carece de rigor técnico”

Una madre venezolana logra desmantelar una red de trata en Lima, tras escapar con su hija del Tren de Aragua

Carlos Giraldo, presentador de ‘La Red’, denuncia robo en pleno concierto en Villeta: “Me di cuenta cuando ya no estaba”

INFOBAE AMÉRICA
Ingenieros agrónomos de Canarias piden

Ingenieros agrónomos de Canarias piden reforzar controles en frontera para garantizar la calidad del acuerdo UE-Mercosur

#JusticiaPorOrelha: cómo el asesinato de un perro callejero logró unir a todas las fuerzas políticas de Brasil

Puente dice que la línea Madrid-Andalucía "no está abandonada" y ensalza la respuesta institucional

UGT critica el oportunismo de PP, Vox y Junts al dejar caer el 'escudo social' y urge a una solución

López acusa al PP de estar "abrazado al diablo de Vox", con discurso "xenófobo", y de abandonar su "tradición cristiana"

ENTRETENIMIENTO

Paul Dano y Matthew Lilard

Paul Dano y Matthew Lilard se pronuncian tras la polémica con Tarantino: “El apoyo que hemos recibido habla por sí solo”

“Nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. No es mi estilo”, aseguró Mickey Rourke tras rechazar donaciones

Colin Farrell creía que un film lo llevaría directo a los premios Oscar y se convirtió en su peor fracaso: “Sentí tanta vergüenza”

El entrenamiento de François Arnaud que revolucionó su físico para Heated Rivalry

El día que Sean Connery rechazó ser Gandalf en El Señor de los Anillos: “Leí el libro, el guion, vi la película y sigo sin entender nada”