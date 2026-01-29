Hallaron restos humanos en la búsqueda de una turista desaparecida hace más de dos años en Australia

La policía de Tasmania halló restos humanos durante la búsqueda de la turista belga Celine Cremer en Philosopher Falls, Tasmania (Crédito :Facebook de la policía de Tasmania)

La policía de Tasmania informó el hallazgo de restos humanos en las cercanías de Philosopher Falls, en Waratah, Australia, durante la búsqueda de Celine Cremer, turista belga de 31 años. Cremer desapareció el 17 de junio de 2023 cuando realizaba una caminata en la zona, ubicada junto al bosque de Tarkine. El descubrimiento se produjo el miércoles 28 de enero de 2026, a unos tres kilómetros del estacionamiento principal del parque.

El hallazgo ocurrió tras más de dos años de búsquedas ininterrumpidas. Cremer fue vista por última vez en el pueblo minero de Waratah, punto de acceso al área silvestre de Tasmania. Las autoridades continúan las investigaciones para identificar formalmente los restos y determinar si pertenecen a la joven turista.

El caso generó un amplio despliegue policial y la colaboración de voluntarios, quienes mantuvieron la búsqueda desde la desaparición. La familia de Cremer, residente en Bélgica, ya recibió la notificación sobre el hallazgo.

El rol de la comunidad y el avance de la investigación

De acuerdo con información de la policía de Tasmania difundida por People, un voluntario identificado como Jarrod Boys localizó los restos humanos a 3 kilómetros al noreste del estacionamiento de Philosopher Falls. Boys, experimentado caminante de la zona, alertó inmediatamente a las autoridades tras el hallazgo. “Los huesos que vi estaban sobre una pila de tierra y piedras”, relató Boys al medio australiano ABC.

Según el inspector Andrew Hanson, personal forense y agentes del Distrito Oeste se desplazaron al sitio para preservar la escena y recolectar evidencia. Un patólogo revisó imágenes del hallazgo y confirmó que se trata de restos humanos. Las autoridades realizarán estudios de ADN y otras pruebas forenses para establecer si corresponden a Celine Cremer.

Un voluntario localizó huesos humanos a tres kilómetros del estacionamiento principal del parque, tras más de dos años de búsqueda (Facebook de la policía de Tasmania)

El inspector Hanson destacó la dedicación de los voluntarios y el apoyo constante de la comunidad en la búsqueda. “El voluntario que encontró los restos ha estado comprometido con la búsqueda de Celine desde hace tiempo. Su esfuerzo y el de otros equipos voluntarios demuestran el fuerte respaldo social en este caso”, señaló Hanson.

La familia de Cremer permanece en contacto con las autoridades australianas y recibió información directa sobre el desarrollo de la investigación. El hallazgo representa un avance sustancial tras dos años de incertidumbre.

Detalles previos a la desaparición y nuevos indicios

El 13 de diciembre de 2025, la policía encontró el teléfono móvil de Cremer cerca de Philosopher Falls. Según precisó People, este fue el primer objeto personal hallado desde su desaparición, lo que orientó la búsqueda hacia ese sector específico. La evidencia sugiere que Cremer condujo hasta el parque, estacionó su auto y emprendió una caminata corta, pero no regresó.

La desaparición fue reportada nueve días después, lo que complicó las tareas iniciales de rescate. Al día siguiente, la policía localizó el vehículo de Cremer. Se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó patrullas terrestres, drones y equipos especializados en zonas silvestres. Las condiciones climáticas extremas de aquel invierno, con temperaturas bajo cero, nieve y lluvias continuas, dificultaron las tareas y redujeron las posibilidades de supervivencia.

Las autoridades llevan a cabo estudios de ADN y otros análisis forenses para confirmar la identidad de los restos hallados en la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con expertos médicos consultados por la policía de Tasmania, la exposición a esas condiciones no resulta compatible con la vida durante un periodo prolongado. El caso ha mantenido en vilo tanto a la comunidad local como a la opinión pública belga.

Próximos pasos y expectativas de la investigación

La policía de Tasmania anunció que realizará una conferencia de prensa para informar sobre los resultados preliminares del análisis forense. Se espera que las autoridades confirmen la identidad de los restos y brinden detalles sobre el desarrollo de la investigación.

El hallazgo de restos humanos y objetos personales en la misma zona refuerza la hipótesis de que Cremer no logró salir de Philosopher Falls. Según la policía, la combinación de clima adverso, terreno difícil y la demora en la denuncia contribuyó a la complejidad del caso.

La búsqueda de Celine Cremer movilizó durante dos años a fuerzas policiales, rescatistas y voluntarios, quienes mantuvieron la esperanza de obtener respuestas. La noticia del hallazgo aporta un giro relevante a la investigación y podría permitir el cierre para la familia y la comunidad.

La desaparición de una turista en una de las zonas más inhóspitas de Australia pone en evidencia los riesgos de las caminatas en áreas remotas y la importancia de la preparación y la prevención. El caso de Cremer resalta la solidaridad de la comunidad y la persistencia de los equipos de búsqueda.

Las autoridades piden a quienes visitan áreas silvestres que informen siempre sobre sus recorridos y mantengan contacto frecuente con familiares y amigos. El operativo continuará hasta esclarecer completamente lo sucedido y ofrecer una respuesta definitiva a la familia Cremer.